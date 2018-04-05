Почта банк внедряет российскую технологию для узнавания клиентов по голосу
Почта банк потратит 113 млн руб. на отечественную биометрическую платформу для идентификации клиентов по голосу. Выбранное решение разработано компанией ЦРТ.
Биометрия ЦРТ для Почта банка
Как стало известно CNews, дочерняя финансовая структура «Почты России» — Почта банк — собирается использовать биометрию, разработанную российской компанией «Центр речевых технологий» (ЦРТ). С ее помощью организация планирует верифицировать своих клиентов по голосу при их обращении в контакт-центр банка. Об этом CNews рассказали в пресс-службе организации.
Готовящееся к внедрению в банке программное обеспечение ЦРТ VoiceKey.Platform позволяет сравнивать голос клиента с ранее оставленным им биометрическим слепком и на выходе выдает процент схожести голосов. Использование этого решение должно позволить финансовой организации повысить скорость обслуживания клиентов, а также обеспечить высокую защищенность их данных и денежных средств.
Голос дополнит видео
С 2015 г. в Почта банке используется идентификация клиентов и сотрудников по фотографии с помощью российской технологии распознавания лиц компании VisionLabs — LUNA. С внедрением голосовой биометрии логически работа двух платформ в соответствующих бизнес-процессах банка будет объединена.
«Использование бимодальной, то есть двухфакторной аутентификации существенно повышает защищенность и стойкость систем к попыткам обмана и мошенническим действиям», — заверили CNews в пресс-службе организации.
Цена вопроса
Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, на голосовую биометрию Почта банк выделил 113,4 млн руб. За эти деньги приобретаются лицензии на ПО, а также оплачиваются работы по внедрению платформы и услуги по ее техподдержке в течение 12 месяцев. Из этой суммы на лицензии приходится 81,6 млн руб., на интеграцию — 12 млн руб., на техподдержку от правообладателя — 9,8 млн руб., на техподдержку силами подрядчика — 10 млн руб.
Подрядчиком в данном проекте была определена компания «Альтуэра лабс» — ее выбор произошел в формате закупки у единственно возможного поставщика.
Некоторые технические подробности
В проекте контракта на поставку и внедрение ПО указано, что банк закупает лицензии, позволяющие проводить до 250 одновременных верификаций клиентов, общающихся с оператором, и создать до 3 млн активных биометрических клиентских профилей.
В ходе внедрения VoiceKey.Platform она будет интегрирована с используемой в банке CRM-системой Oracle Siebel — в ней в том числе работают и операторы контакт-центра.
«Интеграция необходима для визуализации процесса сравнения голоса клиента с его эталоном, обмена данными по качеству голоса, уровню схожести, для запуска процесса сохранения голоса», — пояснили в пресс-службе банка.
Опыт использования продуктов ЦРТ в банке
VoiceKey.Platform станет не первым решением ЦРТ, которое Почта банке берет на свое вооружение. «В банке уже применяются такие решения ЦРТ как ASR (перевод голоса в текст) и TTS (перевод текста в голос), — отметили в пресс-службе организации. — Данные технологии позволяют банку автоматизировать ряд бизнес-процессов и сократить затраты на обслуживание клиентов в контакт-центре».