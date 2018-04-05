Почта банк внедряет российскую технологию для узнавания клиентов по голосу

Биометрия ЦРТ для Почта банка

Как стало известно CNews, дочерняя финансовая структура «Почты России» — Почта банк — собирается использовать биометрию, разработанную российской компанией «Центр речевых технологий» (ЦРТ). С ее помощью организация планирует верифицировать своих клиентов по голосу при их обращении в контакт-центр банка. Об этом CNews рассказали в пресс-службе организации.

Готовящееся к внедрению в банке программное обеспечение ЦРТ VoiceKey.Platform позволяет сравнивать голос клиента с ранее оставленным им биометрическим слепком и на выходе выдает процент схожести голосов. Использование этого решение должно позволить финансовой организации повысить скорость обслуживания клиентов, а также обеспечить высокую защищенность их данных и денежных средств.

Голос дополнит видео

С 2015 г. в Почта банке используется идентификация клиентов и сотрудников по фотографии с помощью российской технологии распознавания лиц компании VisionLabs — LUNA. С внедрением голосовой биометрии логически работа двух платформ в соответствующих бизнес-процессах банка будет объединена.

Почта банк начнет распознавать клиентов по голосу

«Использование бимодальной, то есть двухфакторной аутентификации существенно повышает защищенность и стойкость систем к попыткам обмана и мошенническим действиям», — заверили CNews в пресс-службе организации.

Цена вопроса

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, на голосовую биометрию Почта банк выделил 113,4 млн руб. За эти деньги приобретаются лицензии на ПО, а также оплачиваются работы по внедрению платформы и услуги по ее техподдержке в течение 12 месяцев. Из этой суммы на лицензии приходится 81,6 млн руб., на интеграцию — 12 млн руб., на техподдержку от правообладателя — 9,8 млн руб., на техподдержку силами подрядчика — 10 млн руб.

Подрядчиком в данном проекте была определена компания «Альтуэра лабс» — ее выбор произошел в формате закупки у единственно возможного поставщика.

Некоторые технические подробности

В проекте контракта на поставку и внедрение ПО указано, что банк закупает лицензии, позволяющие проводить до 250 одновременных верификаций клиентов, общающихся с оператором, и создать до 3 млн активных биометрических клиентских профилей.

В ходе внедрения VoiceKey.Platform она будет интегрирована с используемой в банке CRM-системой Oracle Siebel — в ней в том числе работают и операторы контакт-центра.

«Интеграция необходима для визуализации процесса сравнения голоса клиента с его эталоном, обмена данными по качеству голоса, уровню схожести, для запуска процесса сохранения голоса», — пояснили в пресс-службе банка.

Опыт использования продуктов ЦРТ в банке

VoiceKey.Platform станет не первым решением ЦРТ, которое Почта банке берет на свое вооружение. «В банке уже применяются такие решения ЦРТ как ASR (перевод голоса в текст) и TTS (перевод текста в голос), — отметили в пресс-службе организации. — Данные технологии позволяют банку автоматизировать ряд бизнес-процессов и сократить затраты на обслуживание клиентов в контакт-центре».