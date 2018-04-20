В миллиардных госзакупках найдено «беспрецедентное по наглости» программное нарушение

ФАС сообщила о случаях использования при организации госзакупок специальной программной формулы, которая автоматически меняет показатели в конкурсных заявках на неправильные. Такая заявка признается некорректно заполненной и отклоняется. Ранее таких манипуляций при госзакупках не совершалось.

Новое нарушение

При организации госзакупок начали совершаться нарушения нового типа, имеющие непосредственное отношение к информационным технологиям. Недобросовестные заказчики стали использовать программный алгоритм для искажения в конкурсных заявках требований, предъявляемых к закупаемым товарам, работам и услугам. Об этом сообщает на своем сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Указанное нарушение было обнаружено при совершении закупки Управления автомагистрали Москва-Нижний Новгород по ремонту участка автодороги М-7 «Волга» стоимостью 1,7 млрд руб. До этого такое же нарушение совершалось при закупке Минтранса Ростовской области на строительство участка дороги стоимостью 1,4 млрд руб.

Как это работает

В файл, содержащий техническое задание к закупке, помещается формула, которая затем автоматически меняет указанные изначально характеристики. Участники тендера, получившие такой файл, готовят свои предложения в соответствии с измененными, неправильными показателями. В результате предложения откровенно не совпадают с требованиями заказчика. Заявка участника может быть отклонена заказчиком, как некорректно заполненная.

Например, Управление автомагистрали Москва-Нижний Новгород разместило требования к характеристикам товаров в файле Excel. При этом, когда участник тендера вводил цифры в ячейку D, что требовалось сделать в ходе заполнения заявки, в ячейке C автоматически менялась единица измерения с миллиметров на метры. В результате заявка оказывалось некорректно заполненной и могла быть отклонена.

«Беспрецедентная наглость»

Заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян отметил, что недобросовестные заказчики и раньше использовали различные методы, позволяющее спровоцировать ошибки в заявках «нежелательных» участников тендера с последующим признанием этих заявок некорректными.

ФАС выявила новый вид нарушений при совершении госзакупок

Например, требования закупки могли быть намеренно запутаны и усложнены, чтобы участникам было легче ошибиться. Как вариант, требования просто составлялись под определенных поставщиков. Однако использование для искажения требований специального алгоритма Петросян назвал «беспрецедентным по своей наглости» нарушением.

При этом самые распространенные нарушения, совершаемые при организации госзакупок, вообще не касаются правильности оформления заявок. Наиболее часто происходят манипуляции с подсчетом баллов, которые набрал тот или иной участник. По закону формула подсчета баллов должно быть очень четкой, но есть также нормативно-правовые акты, позволяющие использовать не формулу, а общие нормы оценивания. В результате комиссия на свое усмотрение начисляет участнику баллы по тем параметрам, которые не касаются собственно цены контракта. Еще один вид манипуляции с баллами — совершение арифметических ошибок при подсчете, на что часто жалуются участники тендеров.

В ходе конкурса потенциальный подрядчик или поставщик должен доказать свою квалификацию, то есть опыт выполнения подобных контрактов. Для этого он предоставляет документацию по своим предыдущим контрактам. Чем больше контрактов участник ранее заключил, и чем они крупнее — тем больше баллов он получает за квалификацию. При этом учитываются все заключенные контракты, и не учитывается, были ли они выполнены до конца, и были ли довольны их выполнением прежние заказчики. Заключив достаточное количество невыполненных впоследствии контрактов, участник тендера может получить конкурентное преимущество над соперниками.