Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи

Россвязь присоединяет подведомственного ей владельца олимпийской телекоммуникационной инфраструктуры «Центр Мир ИТ» к другому подведомственному предприятию, владельцу радиоточек РСВО. Этот шаг стал вынужденным из-за того, что государство перестало финансировать содержание олимпийской инфраструктуры.

Россвязь присоединяет «Центр Мир ИТ» к РСВО

Федеральное унитарное государственное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО), оператор проводного радиовещания в Москве и Санкт-Петербурге, до конца 2018 г. будет акционирован. Об этом на коллегии Россвязи, куратора РСВО, сообщил глава ведомства Олег Духовницкий.

В настоящее время уже составлен план акционирования и перечень имущественного комплекса предприятия, говорит Духовницкий. При этом Россвязь договорилась о присоединении к РСВО другого подведомственного Россвязи госпредприятия - «Центр Мир ИТ».

Как государство «забросило» телекоммуникационные объекты Сочинской олимпиады

«Центр Мир ИТ» занимается строительством и мониторингом работы сетей связи, а также сертификацией телекоммуникационного оборудования. Основной проект, реализовавшийся предприятием, это строительство телекоммуникационной инфраструктуры для проходивших в 2014 г. в Сочи Зимних Олимпийских Игр.

Для Олимпиады была построена сеть беспроводной профессиональной связи стандарта Tetra и оптоволоконная линия связи протяженностью 700 км. Но еще перед проведением Олимпиады встал вопрос о том, как содержать данную инфраструктуру после Игр.

При составлении федерального бюджета на 2014-2016 гг. Россвязь запросила на эти цели 1 млрд руб. Правительство согласилось выделить только 245 млн руб., и только на 2014 г. В 2015 г. в федеральном бюджете на содержание олимпийских объектов связи было заложено 158 млн руб., но после корректировки бюджета данная сумма была снижена до 107 млн руб.

Государство прекратило финансировать олимпийскую инфраструктуру связи

и присоединило ее владельца «Центр Мир ИТ» к владельцу радиоточек РСВО

В бюджете на 2016 г. деньги на содержание олимпийской телекоммуникационной инфраструктуры не были предусмотрены. В то же время Россвязь оценивали данные расходы в 90 млн руб. в год. Средства нужны для оплаты радиочастот и земельного налога, электричества, работы ремонтных бригад, охраны объектов, аренды башен для базовых станций Tetra и канализации.

Именно отсутствие финансирования олимпийских объектов и подтолкнуло Россвязь к присоединению «Центр Мир ИТ» к РСВО, объяснил Духовницкий. Отметим, что РСВО собирает средства за доступ к сети проводного радио с жителей Москвы и Санкт-Петербурге: по умолчанию радиоточки имеются во всех квартирах двух столиц.

Кого еще акционирует Россвязь

РСВО станет не первым подведомственным Россвязи ФГУП, которое пройдет через акционирование. До этого в акционерные общества были преобразованы ФГУП «Марка» (выпускает почтовые марки) и «Чеченэлектросвязь».

Выступая на коллегии Россвязи, глава Росимущества Дмитрий Пристанков предложил подумать о дальнейшем акционировании других подведомственных данному агентству предприятий: Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), Главного центра специальной связи («Спецсвязь»), «Космической связи» (ГПКС) и Научно-исследовательского института радио (НИИР).

Минкомсвязи еще в 2014 г. выступило за акционирование ГПКС. Но Россвязь и руководство самого предприятия эти предложения не поддержали. Что касается «Спецсвязи», то еще в 1992 г. был установлен запрет на приватизацию этого предприятия из-за его стратегического значения. Духовницкий говорит, что акционирование ФГУП не является самоцелью, и предлагает не спешить в этих вопросах.