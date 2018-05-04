Государству понравилось закупать ИБ: За год рынок вырос на треть

Суммарный объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИТ составил в 2017 г. 670 млрд руб., показав годовой рост на 29%. Общая сумма ИБ-контрактов составила 56 млрд руб., что на 34% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Лидерами рынка в своих сегментах стали «Код безопасности», «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб» и InfoWatch.

Госзакупки в сфере ИТ

В 2017 г. в Единой информационной системе закупок были зарегистрированы контракты, относящиеся к сфере ИТ, на общую сумму более 670 млрд руб. Это на 29% больше аналогичного показателя за предыдущий год, отмечают аналитики российского системного интегратора в области информационной безопасности «Информзащита».

В общей сложности специалисты компании рассмотрели 235 тыс. контрактов. В Единой информационной системе закупок размещаются те контракты, заказчики которых подпадают под действие законов №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Из всех ИТ-контрактов, размещенных в системе в 2017 г., 17% финансировались из регионального бюджета, 14% — из федерального, а 69% были заключены организациями с госучастием.

Сегмент ИБ

Из 235 тыс. проанализированных контрактов 14,5% касаются информационной безопасности. По итогам 2017 г. общая сумма этих контрактов достигла 56 млрд руб., что на 34% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Это позволило аналитикам «Информзащиты» прийти к выводу, что государственный сегмент ИБ-рынка растет быстрее, чем соответствующий сегмент ИТ-рынка в целом.

При этом общая сумма ИБ-контрактов, не предусматривающих ограничений на участие в конкурсе, составила 39,8 млрд руб. Это на 37% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Годовой рост объема госзакупок в сфере информационной безопасности составил 34%

В общей сложности в 2017 г. в Единой информационной системе закупок заказы в сфере ИБ разместила 7481 организация, что на 6% больше показателя за 2016 г. Аналитики объясняют рост числа заказчиков более активным участием регионов.

Исполнители контрактов

Исполнителями ИТ-контрактов, представленных в системе закупок в 2017 г., выступили 21405 компаний и индивидуальных предпринимателей. В 2016 г. их количество равнялась 19850. Количество компаний и индивидуальных предпринимателей, заключивших в 2017 г. ИБ-контракты, достигло 2425, составив 12% от общего числа ИТ-исполнителей.

При этом 749 из указанных ИБ-компании являются лицензиатами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). По деньгам на их долю пришлось 41,3 млрд руб., то есть 74% от общей суммы ИБ-контрактов. 1674 исполнителя не являются лицензиатами ФСТЭК — на их долю пришлось 12,9 млрд руб., то есть 23% от общей суммы контрактов в сфере кибербезопасности. Еще 3%, то есть 1,7 млрд руб., достались неизвестным победителям конкурсов, данные о которых не представлены в системе.

Примерно 40,1 млрд руб., то есть 70% общей стоимости ИБ-контрактов, были получены исполнителями, входящими в первую сотню ИБ-компаний. В их число вошли 26 компаний, не являющихся лицензиатами.

Категории исполнителей

Компании, не являющиеся лицензиатами ФСТЭК, в 2017 г. редко получали контракты на создание защищенных информационных систем. Как правило, они занимались поставками антивирусных средств и защитного ПО. Аналитики «Информзащиты» полагают, что участие таких компаний усиливает конкуренцию на рынке, но «понижает финансовый потенциал для развития возможностей профильных игроков на этом рынке — ИБ-лицензиатов».

Еще одна проблема рынка заключается в том, что в 2017 г. порядка 900 млн руб. по ИБ-контрактам получили компании, у которых нет постоянного профессионального опыта в области кибербезопасности. Речь идет об организациях, выполняющих от одного до трех контрактов в год и имеющих годовой оборот менее 4 млн руб. «Информзащита» полагает, что наличие таких исполнителей ухудшает качество выполняемых работ и способствует росту ИБ-рисков.

Лидеры рынка

Аналитики «Информзащиты» отмечают, что в 2017 г. на рынке были представлены только отечественные модули доверенной загрузки. Самым популярным продуктом в этом сегменте стала система «Соболь» от компании «Код безопасности». Эта же компания является разработчиком самого востребованного средства защиты от несанкционированного доступа — Secret Net.

Среди антивирусов лидируют продукты «Лаборатории Касперского» и компании «Доктор Веб». В сегменте предотвращения утечек лидирующие позиции занимает компания InfoWatch, создавшая продукт InfoWatch Traffic Monitor.

Тенденции на рынке

В целом аналитики отмечают, что на рынке усиливаются тенденции, которые берут начало в 2015 г. Заказчики предпочитают унаследованные наборы средств защиты, а отдельные продукты с большим отрывом лидирует в своих классах. Большая часть заказчиков предпочитает отечественные продукты благодаря действию соответствующих регулировок.

По словам Олега Чутова, вице-президента «Информзащиты», растущая зрелость российского рынка связана с усилиями государства по укреплению национальной безопасности России и повышению требований в области ИБ.

Новый виток развития рынка «Информзащита» связывает с выполнением субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) закона №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», принятого в июле 2017 г. Чутов отмечает, что до этого рынок рос в основном за счет федерального и региональных государственных бюджетов, однако в 2018 г., после вступления в силу закона, активность стали проявлять также госкорпорации и организации с государственным участием.