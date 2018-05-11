Соразработчика «Платона» уличили в создании ИТ-картеля на 140 миллионов

Соразработчики «Платона» и выходцы из «Ростеха» были уличены в картельном сговоре, коснувшемся десятков гостендеров. Свою вину они признали.

Сговор «Прогресс софта» и «Регионкома»

ФАС признала компанию «Прогресс софт», известную на рынке как соразработчик системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон», и экс-структуру «Ростеха» — «Регионком» — нарушившими антимонопольное законодательство России.

В рамках рассмотрения дела служба установила, что антиконкурентное соглашение было реализовано на 22 торгах на право заключения госконтрактов на оказание ИТ-услуг для нужд госорганизаций в 2015-2016 гг. «Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила около 140 млн руб.», говорится в сообщении ФАС.

Определить, на каких именно тендерах мог происходить сговор указанных поставщиков, на момент публикации материала не представлялось возможным — с вечера 10 мая 2018 г. Сайт госзакупок работает нестабильно.

ФАС раскрыла ИТ-картель на 140 миллионов

«Следует отметить, что участники картеля не отрицали факта наличия картеля, и отказались от его дальнейшей реализации», — отмечают в ФАС.

Как был реализован картель

По данным ФАС, картель реализовывался следующим образом: происходил фактический отказ от конкурентной борьбы на торгах, а также раздел аукционов между участниками соглашения.

Кроме того, была создана «формальная» видимость конкурентной борьбы на участие в торгах, проводимых государственными и муниципальными организациями, и поддержание начальных максимальных цен контрактов. Часто проигравший участник торгов становился субпоставщиком по контракту, отмечает регулятор.

Связь с «Прогресс софта» с «Платоном»

По данным ресурса Tadviser, «Прогресс софт» является разработчиком ряда компонентов системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн — «Платон». В частности компания занималась созданием фронт-офиса системы и мобильных приложений для нее.

Данная информация подтверждается резюме бывших сотрудников «Прогресс софта», размещенных в интернете. Так, один из них пишет, что участвовал в создании мобильного приложения на платформе Windows Phone 8.1, которое позволяет водителям формировать маршрутные карты поездок, оплачивать счета, пополнять лицевой счет и пр.

О других связях «Прогресс софта» с «Платоном», а также с «Ростехом», из которого вышел «Регионком», читайте в исследовании CNews.