«Т-платформы» с боем вернулись в 350-миллионный проект по поставке «Байкалов» в МВД

Забуксовавший в 2017 г. 350-миллионный проект по приобретению МВД компьютеров на «Байкалах» перезапущен. Допоставкой большей части «железа» по итогам нового тендера снова займутся проштрафившиеся ранее «Т-платформы».

Второй шанс для разработчиков «Байкалов»

МВД не смогло найти альтернативного поставщика компьютеров на отечественных процессорах «Байкал». Прервав исполнение контракта и отказавшись от услуг разработчиков «Байкалов» в лице компании «Т-платформы», министерство перезапустило многомиллионный тендер на поставку техники, однако единственным претендентом на контракт снова оказались «Т-платформы».

Именно они были определены победителем тендера и по условиям техзадания должны будут передать в МВД 7511 автоматизированных рабочих мест (АРМ) в составе терминального устройства, монитора, клавиатуры и компьютерной мыши.

Забуксовавшая поставка для МВД

Напомним, первоначальный заказ на ПК на «Байкалах» за 357,1 млн руб. МВД разместило на сайте госзакупок в ноябре 2016 г. Предположительно техника предназначалась для приема экзаменов на водительские права. Единственным претендентом выступили «Т-платформы», которые по условиям заключенного контракта должны были передать АРМы до 1 августа 2017 г.

Дубль два: МВД снова пытаются закупить АРМы на «Байкалах» у «Т-платформ»

Как выяснилось позже, поставка значительной части «железа» не была осуществлена в срок, что дало право МВД отказаться от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате.

В отношении успешного завершения рассматриваемых работ у редакции CNews еще в октябре 2017 г. возникли серьезные сомнения. В декабре они нашли подтверждение в материалах Арбитражного суда Москвы, который рассматривал иск «Т-платформ» к МВД с требованием обязать ведомство принять и оплатить часть техники, поставка которой была задержана. По итогам разбирательства суд в удовлетворении иска отказал. «Т-платформы» подали апелляцию, но позже отказались от претензий. Стоимость непереданного МВД «железа» составила 286,9 млн руб.



Название новой закупочной процедуры и начальная цена нового контракта, равная упомянутой сумме с точностью до рубля, не оставляют сомнений в преемственности проектов.

В какого рода отношениях МВД на данный момент находится с «Т-платформами» в контексте проблемного неисполненного контракта (был ли он в итоге расторгнут, и на каких условиях), неизвестно. В карточке завершившегося казалось бы судебного разбирательства 21 марта 2018 г. появилась пометка «Направить дело в суд первой инстанции».

В МВД на момент выхода материала не смогли ответить на вопросы CNews, связанные с этим делом. В пресс-службе «Т-платформ» от комментариев отказались. В официальном реестре недобросовестных поставщиков для госзаказчиков «Т-платформы» не числятся.

Самый масштабный проект проваленного плана Минкомсвязи

Отметим, что приобретение МВД АРМов на «Байкалах» — это пока самый крупный из известных проектов, реализуемый в рамках утвержденного в апреле 2016 г. плана гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу (2016—2018 г.).

Документу, разработанному Минкомсвязи, был дан зеленый свет на состоявшемся после рекордно долгого на тот момент перерыва заседании правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. В нем наряду с «Байкалами» фигурировали чипы «Эльбрус», «Микрон» и «Ангстрем-Т». Среди госзаказчиков кроме МВД были упомянуты ФМС, Минздрав, Минобороны и МЧС.

В начале февраля 2018 г. CNews по итогам проведенного исследования констатировал, что план по всем признакам далек от реализации. Мониторинг сайта госзакупок и закрытая позиция заинтересованных ведомств позволили сделать вывод, что по линии публичных процедур в отношении закупок микропроцессоров «Эльбрус» и «Байкал» план был исполнен лишь частично, а в отношении приобретения микросхем «Микрона», «Ангстрема-Т» и др. — полностью провален.

Несколькими днями позже глава Правительства Дмитрий Медведев полностью подтвердил общие выводы редакции. «План выполнен в количественном измерении на 13% за 2017 год», — сообщил он.