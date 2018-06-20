ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов

Запущенное восемь месяцев назад проектирование масштабных ЦОДов ФНС переходит в фазу строительства этих объектов. Бюджет проекта, как и предполагалось, определен на уровне 4 млрд руб.

Расширение ЦОДов ФНС за четыре миллиарда

Федеральная налоговая служба России (ФНС) перешла к активной фазе стартовавшего в октябре 2017 г. проекта по расширению своих мегаЦОДов в подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области. Работы будут осуществлены по итогам запущенных 20 июня 2018 г. двух тендеров с начальными ценами контрактов в 1,93 млрд руб. и 1,92 млрд руб. соответственно.

Напомним, в конце 2017 г. этот проект начался с объявления ФНС тендеров на осуществление проектно-изыскательских работ в отношении планируемых к строительству объектов. Подрядчиком ведомства стала компания «Амдтехнологии». Контракты на сумму в 13,3 млн руб. и 9,8 млн руб. соответственно она получила по итогам двух открытых конкурсов. Непосредственным заказчиком работ и тогда, и сейчас выступает федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого заказчика ФНС».

В рамках нового этапа проекта заявки на электронные аукционы от претендентов на контракты будут приниматься до 6 июля 2018 г. Торги запланированы на 12 июля.

Общие параметры ЦОДов

Технические задания на строительство новых площадок ЦОДов на сайте госзакупок в удобочитаемом доступе не представлены. По данным опубликованных ранее техзаданий на проектирование этих объектов, которые должны были осуществить «Амдтехнологии», второе здание техзоны федерального ЦОДа ФНС в Дубне разместится на том же участке, на котором базируется сам федеральный ЦОД, — площадью 9,71 га на правом берегу Волги. Ориентировочная общая площадь здания составит 4,1 тыс. м2.

ФНС ищет строителей ЦОДов за четыре миллиарда

Второе здание техзоны резервного ЦОДа ФНС №1 в Городце также будет возведено на участке, на котором уже построен сам резервный ЦОД, — площадью 6 га. Ориентировочная общая площадь нового здания составит 4,4 тыс. м2.

«Проектная документация должна соответствовать характеристикам ЦОД уровня не ниже 3-го стандарта TIA-EIA-942 для всех составных частей инфраструктуры с учетом поддержания требуемого уровня на протяжении срока эксплуатации не менее 10 лет с учетом возрастания нагрузки с течением времени», — говорилось тогда в техзаданиях.

На момент публикации материала в «Объединенной дирекции единого заказчика ФНС» не ответили на вопрос CNews, претерпели ли изменения параметры проекта в процессе проектирования зданий.

Прошлые расходы на ЦОДы ФНС

Первая очередь центрального ЦОДа ФНС в Дубне была запущена в мае 2015 г. Первый резервный дата-центр в Городце был официально открыт в начале декабря 2015 г. На создание и насыщение техникой этих объектов уже израсходованы миллиарды рублей.

В частности, в августе 2013 г. аукцион на создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры ЦОДов ФНС почти за 5 млрд руб. без снижения начальной цены выиграл «Компьюлинк». Двум другим потенциальным участникам тендера было отказано в допуске.

В мае 2016 г. «Компьюлинк» получил новый контракт в отношении развития этих же объектов — на 3,57 мдрд руб. В ноябре 2016 г. последний крупный контракт по этим ЦОДам на 2,2 млрд также достался Компьюлинку.

Это только основные ИТ-контракты, касающиеся данных объектов. В ноябре 2016 г. в ФНС в разговоре с CNews отмечали, что проекты создания первых площадок ЦОДов осуществлялись в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2011 г. № 995. В ФНС тогда обратили внимание CNews, что у этого постановления имеется приложение, в котором указано распределение сметной, предполагаемой (предельной) стоимости проектирования и строительства ЦОДов.

Обратившись к документу, можно узнать, что весь проект (без его новой фазы, касающейся проектируемых сейчас вторых площадок) был рассчитан на семь лет — с 2011 по 2017 гг. На основной ЦОД в Дубне у ФНС за этот период предусмотрено было потратить 7,88 млрд руб. Из них на проектные и изыскательские работы — порядка 0,32 млрд руб.

На первую площадку резервного ЦОД в Городце всего планировалось к 2017 г. израсходовать порядка 7,69 млрд руб. Из них на проектные и изыскательские работы — 95 млн руб.