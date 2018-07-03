«Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни

У АО ГЛОНАСС, оператора системы «Эра-ГЛОНАСС», появился новый руководитель. Им стал Игорь Милашевский, работавший до этого на различных постах в Минкомсвязи, а еще раньше возглавлявший министерство связи и транспорта Чечни.

У АО ГЛОНАСС новый руководитель

Государственное АО ГЛОНАСС возглавил Игорь Милашевский. Как говорится в сообщении организации, соответствующее решение было принято общим собранием акционеров АО ГЛОНАСС.

АО ГЛОНАСС было создано в 2015 г. по поручению Президента России Владимира Путина. Организация стала оператором системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия «Эра-ГЛОНАСС».

Система «Эра-ГЛОНАСС» изначально разрабатывалась НИС ГЛОНАСС – совместным предприятием АФК «Система» и «Российских космических систем». Запуском системы в эксплуатацию занималась другая структура – некоммерческое партнерство НП ГЛОНАСС.

Перед АО ГЛОНАСС была поставлена задача найти возможности для коммерческого применения системы «Эра-ГЛОНАСС». Первый руководителем новой организации стал Андрей Недосеков, до этого занимавший пост замминистра транспорта.

Недосеков покинул свой пост весной 2018 г., и с тех пор у АО ГЛОНАСС не было постоянного руководителя.

Где ранее работал Игорь Милашевский

Игорь Милашевский имеет богатый опыт работы в телекоммуникационной отрасли. В начале 2000-х годов он работал в компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В 2004-2007 г.г. он занимал пост министра связи и транспорта Чеченской Республики, где восстановлением и развитием инфраструктуры транспорта и связи.

Новый глава АО ГЛОНАСС Игорь Милашевский

Затем он организовал собственную компанию Intervale, занимающуюся мобильной коммерцией. В 2011 г., когда министром связи и массовых коммуникаций был Игорь Щеголев, он возглавил департамент госполитик в области ИТ и координации информатизации. После того, как министром связи стал Николай Никифоров, Милашевский занял пост его советника.

Какими еще системами хочет заняться АО ГЛОНАСС

Весной 2018 г. Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент пост вице-премьера, сообщил Владимиру Путину о том, что с 2018 г. АО ГЛОНАСС перестает финансироваться из федерального бюджета. Организация должна полностью перейти на самоокупаемость.

Кроме того, Рогозин доложил Путину о предложении по объединению «Эра-ГЛОНАСС», системы экстренных вызовов «112» и аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Все вместе они должны создать инфраструктуру для «Умных городов». Президент эту инициативу одобрил. Оператором объединенной системы хочет стать АО ГЛОНАСС.