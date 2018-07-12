Власти не дали построить «Безопасный город» за 1,5 миллиарда

Чиновникам Мурманской области не удалось принципиально оспорить решение ФАС о неправомерности формата закупки ПАКа «Безопасный город». После разбирательства антимонопольной службы ранее соответствующий полуторамиллиардный тендер был отменен.

Мурманску снова отказано в «Безопасном городе»

Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области не смогло оспорить решение ФАС об отмене итогов завершившегося в декабре 2017 г. тендера на предоставление в лизинг аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований в регионе. С заявлением об этом выступил заместитель начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Роман Семенов.

Напомним, начальная цена контракта в проблемной закупочной процедуре, прошедшей в формате открытого конкурса, была выставлена на уровне 1,498 млрд руб. По итогам рассмотрения заявок комиссия 19 декабря 2017 г. приняла решение заключить договор с санкт-петербургской компанией «А-лизинг» с ценовым предложением в 1,495 млрд руб.

Причиной отмены результатов данной закупки стала жалоба в ФАС от имени ООО «Аэль-РТС инжиниринг» — компании из Нижнего Новгорода. В ФАС признали в действиях заказчика нарушение закона о контрактной системе и предписали мурманскому управлению аннулировать результат определения поставщика.

В конце марта 2018 г. чиновники из Мурманска обратились в суд с заявлением о признании решений ФАС незаконными, однако в полной мере свою правоту доказать не смогли.

Чиновники Мурманской области не смогли оспорить решение ФАС, касающееся «Безопасного города»

На момент выхода материала в пресс-службе мурманского управления в течение трех дней не ответили CNews, планируют ли перезапускать тендер, и в каком именно виде.

Комментарии ФАС

Как поясняет Семенов, суть конфликта заключается в том, что комиссия ФАС по контролю в сфере закупок изначально не согласилась с подходом заказчика к определению формата закупки, а также его идей получить ПАК посредством лизинга.

«Заказчик нарушил ч.5 ст.24 44-ФЗ, установив код ОКПД 2 77.39.19.129, тогда как услуги по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) имеют код ОКПД 2 64.91.10 и входят в группу работ, включенные в аукционный перечень, — прокомментировал Семенов CNews. — Таким образом, закупку следовало проводить в форме электронного аукциона, предусматривающего иной порядок определения победителя».

При этом предмет закупки в принципе не мог быть лизингом. «Согласно техзаданию, в рамках исполнения контракта победителю надлежало разработать и ввести в эксплуатацию систему “Безопасный город”, — рассуждает Семенов. — В связи с тем, что система лишь только подлежит созданию, участникам закупки не представляется возможным определить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю, и однозначно определить предмет лизинга по контракту, а, следовательно, подать предложение для участия в закупке».

Что именно хотел закупить Мурманск

Из конкурсного техзадания следует, что аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» включает в себя системы автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб различных направлений, системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других служб, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз, свойственных конкретному муниципальному образованию.

В целом комплекс предназначен для решения задач в области защиты населения от угроз природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории пилотных образований: Мурманска, Североморска, Александровска и Кандалакшского района.

Система должна обеспечивать прием электронных писем, текстовых и интернет-сообщений, сбор и аналитическую обработку сигнала со всех сопрягаемых систем, включая видеоданные, поддержку информационного сопряжения с системой-112, прием от АИС регионального оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» информации,

поступившей от устройств вызова экстренных оперативных служб, установленных на транспортных средствах, координацию межведомственного взаимодействия при реагировании на поступившие вызовы и сигналы с отображением оперативной ситуации на электронной карте, информирование и оповещение населения, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, фиксацию нарушений ПДД и т. д.