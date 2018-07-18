Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital

Контракт на сборку 567 защищенных ПК для ЗАГСов достался зеленоградской компании Александра Галицкого «Элвис-плюс». Для средств защиты конкретный вендор в ТЗ не прописан, однако они должны быть совместимы с уже использующемся в ЦОДе ФНС продуктами «Застава», разработанными как раз «Элвисом».

Компьютеры для ЗАГСов

Изготовлением защищенных компьютеров для ЗАГСов займется российская компания «Элвис-плюс», известная как разработчик линейки продуктов «Застава» для защиты корпоративных информационных систем на сетевом уровне с помощью технологий виртуальных частных сетей (VPN) и распределенного межсетевого экранирования.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок по итогам завершившегося тендера с начальной ценой контракта в 38,4 млн руб. Форматом процедуры выбора поставщика был определен электронный аукцион, однако кроме «Элвиса» никто другой заявки на торги не подал, поэтому победа была присуждена компании без снижения цены лота.

Теперь до 30 сентября 2018 г. организации необходимо будет поставить 567 компьютеров во все региональные управления Федеральной налоговой службы. Собранные комплексы включат в себя аппаратно-программную платформу, представляющую собой системный блок с комплектом предустановленного ПО и пятью носителями ключевой информации, а также жидкокристаллический монитор, клавиатуру и «мышь».

Компания Александра Галицкого соберет защищенные ПК для ЗАГСов

На момент публикации материала в пресс-службе «Элвиса-плюс» не смогла ответить CNews на вопрос, какие именно собственные и сторонние решения компания намерена реализовать в компьютерах для ЗАГСов.

Общие характеристики ПК

В техзадании тендера поставщику предписано предоставить ПК на процессорах стандартной архитектуры x86-64 с числом ядер не менее четырех и тактовой частотой не менее 2 ГГц, оперативной памятью DDR3 не менее 4 ГБ, жестким диском не менее 32 ГБ и интегрированным видеоконтроллером.

Установленная на ПК операционная система должна быть с открытым исходным кодом и иметь сертификаты надзорных органов по четвертому классу защищенности. Специализированное ПО должно представлять собой прикладной софт, реализующий протокол удаленного доступа к виртуальным рабочим столам. Диагональ экрана монитора должна составить не менее 21 дюйма.

Обеспечение безопасности ПК

Защищенные компьютеры для ЗАГСов должны обладать системой контроля вскрытия корпуса с возможностью блокировки ПК, реализованной на аппаратном уровне. Она должна детектировать нарушение целостности корпуса как при включенном, так и при отключенном внешнем питании.

Аппаратно-программная платформа ПК также должна обеспечивать доверенную загрузку ОС, замкнутость программной среды, контроль целостности ОС, ролевой доступ к средствам защиты, выполнение криптографических функций на российских алгоритмах, регистрацию событий, работу с ключевыми документами, очистку памяти для предотвращения доступа к остаточной информации.

Платформе предписано обеспечивать двухфакторную аутентификацию пользователей при запуске ОС с использованием носителя ключевой информации.

Платформа должна быть оснащена программным агентом безопасности (VPN-клиентом), реализующим криптографическую защиту информации, передаваемой ПК в каналы связи.

При этом подчеркивается, что VPN-клиент должен быть совместим с установленным в ЦОДе ФНС, обрабатывающем информацию ЗАГСов, ПО «Застава-офис» и «Застава-управление». Разработчиком указанных защитных продуктов выступает победившая в тендере компания «Элвис-плюс».

«VPN-клиент и ПО “Застава-офис” должны обеспечивать взаимную криптографическую аутентификацию при установлении соединения на основе подписи», — прописано в техзадании.

Несколько фактов об «Элвисе-плюс»

Компания «Элвис-плюс» была создана в Зеленограде в ноябре 1991 г. выходцами из НПО ЭЛАС Министерства электронной промышленности СССР, являющегося ведущим предприятием страны в области создания электронных систем и комплексов для космической и оборонной отраслей.

Лидером команды стал Александр Галицкий — известный сегодня бизнесмен и инвестор, на тот момент являвшийся главным конструктором двух национальных программ и начальником головного отделения предприятия. В числе многочисленных проектов, которые были основаны, проинвестированы Александр Галицкий, или в руководстве которыми он участвовал, наиболее известны фонды Almaz Capital, Runa Capital, Parallels, Acronis и др.

Костяк группы также составили Александр Соколов, работавший в то время начальником отдела, и Николай Царев, возглавлявший одну из лабораторий.

В базе ЕГРЮЛ на данный момент среди учредителей АО «Элвис-плюс» помимо Галицкого, Соколова и Царева числятся Ярослав Петричкович — гендиректор АО НПЦ «Элвис», компании-разработчика линейки отечественных процессоров «Мультикор», а также Евгений Шалупов и Олег Тимофеев.

В то же время, по данным «Контур.фокус», состав акционеров организации несколько иной. Она принадлежит Галицкому на 67,9%, Цареву — на 18,45%, а Соколову — на 0,45%. Кроме того, доля в 7,78% записана на Юрия Ивашкова — гендиректора компании, а в 5,39% — на Виктора Басина, его первого заместителя.