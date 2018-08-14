Российские силовики закупили оборудование для взлома iPhone и Android

Следственный комитет приобрел импортные решения MagiCube и UFED 4PC Ultimate. Как утверждают производители, программно-аппаратные комплексы способны извлекать информацию из мобильных устройств тысяч различных моделей на базе iOS и Android.

«Волшебные кубы» для СК

Военное следственное управление Следственного комитета России (СК) в Центральном и Восточном военном округах закупило аппаратно-программные комплексы для взлома смартфонов, других цифровых устройств и комплектующих к ним стоимостью свыше 5 млн руб. Поставщиком решений в обоих случаях выступило ООО «Экспертэкспресс», получившее контракт в результате признания аукционов несостоявшимися. Информация об этом размещена на портале государственных закупок zakupki.gov.ru

По условиям контрактов СК получит автономное устройство для съема, копирования и анализа информации iDC-8811 Forensic MagiCube (в переводе с английского – «волшебный куб») V3 производства китайской Xiamen Meiya Pico Information, комплекс предустановленного криминалистического ПО iDC-4501 Mobile Forensics System V2 для изъятия и исследования информации из мобильных устройств связи, смарт-карт и карт памяти, а также ПО IFM-2008 Forensics Master, предназначенное для исследования компьютерной информации, комплекс инструментов UFED 4PC Ultimate производства израильской компании Cellebrite, включающий приложения UFED, периферийные устройства и принадлежности, в частности решение UFED Physical Analyzer – для глубокого декодирования и подготовки отчетов.

Что хочет знать СК

В приложении к договору содержатся требования к программному обеспечению, предъявляемому заказчиком. Так, выяснилось, что СК желает заполучить возможность считывания и обработки геолокационной информации, сохраняемой радиомодулями беспроводной связи, модулями GPS, а также навигационным ПО, ее декодирование в географические координаты и их визуализацию с использованием сервисов Google Maps, Google Earth и Microsoft Big Maps. Также СК требуется доступ к декодированной истории сообщений, отправленных и полученных программными клиентами систем мгновенного обмена сообщениями Skype, ICQ, QIP, JIMM, «Агент@Mail.Ru», WeChat, WhatsApp, Telegram, Line и пользовательской информации в социальных сетях Facebook, «Вконтакте», а также в сервисе микроблогов Twitter.

Мнения экспертов

MagiCube, представляющий собой компактный чемоданчик массой около 4,5 кг, позволяет в кратчайшие сроки извлечь из гаджета информацию, необходимую для идентификации владельца, в том числе его имя, адрес электронной почты, переписку из мессенджеров, отметил Дмитрий Сатурченко, исполнительный директор Easter Solutions, связанной с «Экспертэкспресс», в интервью «Коммерсанту».

В качестве сильной стороны китайского решения называется хорошая совместимость с аппаратами китайских производителей, которые в последние годы стремительно завоевывают рынок смартфонов и планшетов. Кроме того, по словам Сатурченко, китайские разработчики комплекса готовы идти на сотрудничество с правоохранительными органами, предоставляя исходные коды программ для исследования на наличие «закладок».

«Просто еще одним разработчиком среди двух десятков других» производителя MagiCube в разговоре с корреспондентом «Коммерсанта» назвал Владимир Каталов, гендиректор Elcomsoft, специализирующейся на разработке решений в сфере цифровой криминалистики, отметив, что в действительности уникальные решения сейчас предлагают только израильская Cellebrite (ее софт якобы активно закупает СК) и Greyshift. Первая способна за сутки «взломать» любой iPhone, но только при условии передачи ей «вскрываемого» гаджета, а вторая поставляет специальное устройство для взлома паролей на iPhone только правоохранительным органам в США и Канаде.

ИТ-эксперт Сергей Вильянов признался изданию в том, что вовсе отказывается верить в способность MagiCube взломать iPhone менее чем за час и назвал ситуацию «пиар-историей, имеющей к реальности весьма опосредованное отношение».