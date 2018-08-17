На электронном аукционе ФСБ по IP-адресам вскрыта неконкурентная схема «таран»

По ФСБ «тараном»

В ходе многоступенчатого разбирательства ФАС в отношении закупки ФСБ IP-адреса участников аукциона стали одним из главных доказательств сговора на торгах, выразившемся в применении антиконкурентной схемы, в просторечии именуемой «таран».

Эта схема заключается в том, что на аукцион выходят как минимум три договорившихся между собой недобросовестных участника, которые совместно играют против остальных претендентов, обрушивая силами двух из трех интересантов цену лота до полного абсурда и экономической нецелесообразности получения контракта.

«Протатараненные» торги в итоге выглядят следующим образом. Добросовестные участники в ходе подачи предложений снижают цену лота, скажем, на 20%. Один из недобросовестных участников подает предложение о снижении, допустим, на 21%, после чего двое других «соревнуясь» друг с другом, быстро сбивают цену с использованием максимальных шагов аукциона на 70-75%.

На закупках ФСБ применили незаконную схему «таран»

Конкурировать с ними честные участники по объективным причинам уже не могу, и новых предложений не подают. В дальнейшем, заявки двух демпинговавших участников отклоняются, в связи с заведомым несоответствием вторых частей заявок требованиям закупочного законодательства. При этом победителем становится участник сговора, чья заявка соответствовала требованиям законодательства, и чье предложение о цене оказалось последним из допущенных — в данном случае о снижении цены на 21%.

Конкретика по разбирательству ФАС

Надзорным ведомством было установлено, что в июне 2017 г. ФГУП «Пограничное управление ФСБ по Забайкальскому краю» определяло подрядчика на перевозку угля с начальной ценой контракта в 2,58 млн руб.

В торгах приняли участие индивидуальный предприниматель (ИП) Сергей Усов, ИП Иван Усов, ИП Алексей Ставров, а также компании «Забайкальский строительный сервис» (ЗСС) и «Ост-вест трейдинг». Финальные ценовые предложения представлены в таблице ФАС. Под ИП 1 в ведомсте подразумевает Ставрова, под ИП 2 и ИП 3 — Ивана и Сергея Усовых.

Ценовые предложения на торгах ФСБ (Источник: ФАС)

В ходе рассмотрения вторых частей предложений соискателей были отстранены заявки ЗСС и ИП 2. Победителем был признан ИП 3, который, как видно по хронологии, подал финальную заявку последним, но по заявленной цене стал с ней по факту конкурировать только с ИП 1, хотя на тот момент ЗСС и ИП 2 уже подали гораздо более «выгодные» для заказчика предложения.

Рассмотрев материалы дела, ФАС пришла к выводу об использовании схемы «тарана», в которой приняли участие ИП 3 (победитель), ЗСС и ИП 2 (отстраненные участники).

В доказательство антиконкурентного сговора ФАС приводит тот факт, что ИП 3 и ЗСС подавали заявки для участия в аукционе с одного IP адреса — 37.21.40.159. Более того, непосредственно во время торгов с этого же адреса подавал ценовые предложения также и ИП 2.

В материалы были представлены и иные доказательства: совпадение мест регистрации и адресов фактической деятельности предпринимателей, использование ими единой инфраструктуры (помещение, офисная техника, трудовые ресурсы, транспортные средства) и т. д.

Несмотря на очевидность доказательств, из-за сложной системы апелляций и обжалований, осуществляемых различными структурами внутри ФАС, разбирательство по делу продолжается.

Другие варианты мошенничества, преследуемые ФАС

Схема «таран» — не единственный вариант мошенничества участников гостендеров. Так, 13 августа 2018 г. CNews писал о том, что московское управление ФАС раскрыло картельный сговор среди ИТ-поставщиков госструктур и бюджетных учреждений. Среди пострадавших заказчиков оказались войсковые части Росгвардии, детская больница Ханты-Мансийского округа, Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева, учреждение МВД, подразделение ФСО, Московская клиническая больница и ряд других.

В сговоре были уличены четыре структуры, участвовавшие в различных комбинациях во множестве аукционах в электронной форме. ФАС заключила, что коммерческие организации при участии в торгах действовали в интересах друг друга. Компании обменивались информацией, подавали в большинстве случаев заявки для участия в аукционах в один день и использовали единую инфраструктуру, принадлежащую одному из ответчиков. Общая сумма незаконно полученных подрядов составила порядка 100 млн руб.

В мае 2018 г. CNews сообщал о том, что нарушившими антимонопольное законодательство России ФАС признала компанию «Прогресс софт», известную на рынке как соразработчик системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон», и экс-структуру «Ростеха» — «Регионком». Антиконкурентное соглашение было реализовано на 22 торгах на право заключения госконтрактов на оказание ИТ-услуг для нужд госорганизаций в 2015-2016 гг. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила около 140 млн руб.

На торгах происходил фактический отказ от конкурентной борьбы, а также раздел аукционов между участниками соглашения. Кроме того, была создана «формальная» видимость конкурентной борьбы и поддержание начальных максимальных цен контрактов. Часто проигравший участник торгов становился субпоставщиком.

В сговор могут вступать не только претенденты на контракт, но и сами госзаказчики — подстраиваясь под конкретных поставщиков. В апреле 2018 г. ФАС сообщила о первых обнаруженных случаях использования при организации госзакупок специальной программной формулы, которая автоматически меняла показатели в конкурсных заявках на неправильные. Такие заявки признавались при рассмотрении некорректно заполненными и отклонялись. Этот метод отсева «нежелательных» поставщиков в ФАС тогда назвали «беспрецедентным по своей наглости» нарушением.