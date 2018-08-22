Главный ЦОД чиновников Крыма покупает китайское «железо» на 100 миллионов

Забуксовавший было из-за невозможности найти подрядчиков проект по строительству главного ЦОДа для чиновников Крыма сдвинулся с мертвой точки. Одновременно для него начали докупать «железо». По расчетам CNews, на объекте уже используется оборудование Huawei на 170 млн руб. А по итогам новых тендерных процедур выручка поставщиков решений этого китайского вендора может вырасти еще примерно на 100 млн руб.

Крымский ЦОД на «железе» из Китая

Как выяснил CNews, поэтапно строящийся главный ЦОД чиновников Крыма был запущен преимущественно на «железе» китайской компании Huawei почти за 170 млн руб. и в ближайшее время прирастет новым оборудованием, на которое выделено без малого 100 млн руб., — по всем признакам, этого же вендора.

Дополнительное «железо» будет приобретено в рамках двух тендерных процедур, запущенных 31 июля 2018 г. Непосредственным госзаказчиком на них выступает ГУП «Крымтехнологии», позиционируемое как ведущее региональное многопрофильное госпредприятие, подведомственное Министерству внутренней политики информации и связи Крыма, в сфере ИТ, информатизации и телекоммуникаций.

Первый из тендеров касается телекоммуникационного оборудования с начальной ценой контракта в 31 млн руб. Второй — серверного оборудования с начальной ценой контракта в 66,2 млн руб. Аукционные торги по обоим лотам должны состояться 27 августа 2018 г.

Здание крымского ЦОДа на панорамах «Яндекса» (на заднем фоне)

Центр обработки данных Республики Крым является основой для одноименной госинформсистемы. За счет нее планируется обеспечить круглосуточную и бесперебойную обработку информации, необходимой для решения управленческих задач госорганов полуострова, а также улучшить технические, организационные и информационные условия управления и обеспечить эффективность коллегиально принимаемых чиновниками решений.

Все указывает на Huawei

На момент публикации материала в «Крымтехнологиях» не ответили CNews, каким именно «железом» и ПО укомплектован ЦОД сейчас, продолжив тем самым свою давнюю традицию игнорировать запросы редакции.

Тем не менее, о том, что за оборудование используется на объекте, можно судить по документам, размещенным на сайте госзакупок. Основная партия «железа» для ЦОДа была закуплена по итогам завершившего в сентябре 2016 г. аукциона с начальной ценой контракта в 148,2 млн руб. Победителем в нем стала зарегистрированная в Москве компания «Телеком XXI», сбившая стоимость лота до 96,3 млн руб.

За эти деньги организация должна была поставить 46 серверов трех типов, три сервера виртуальных машин, пять серверов баз данных и 40 серверов хранения данных двух типов. Конкретные марки этого оборудования в техзадании прописаны не были. Однако когда в конце ноября 2016 г. «Крымтехнологии» запустили тендер на поставку технических средств для «доукомплектации существующих систем и серверов» ЦОДа, в его техзадании было четко прописано «железо» Huawei. В частности заказчику требовались серверы Huawei RH1288 V3 и Huawei RH2288H V3, серверы хранения данных Huawei RH2288H, сервер виртуальных машин на базе блейд-сервера Huawei CH121 V3 и шасси Huawei E9000 Chassis и пр. Поставщиком за 46,1 млн руб. стала московская компания «Адванс системс».

В мае 2017 г. «Крымтехнологии» выбрали для ЦОДа поставщика серверов и системы хранения данных за 5,7 млн руб. Им стала краснодарская компания «Информационные системы и аутсорсинг. Вендоры «железа» в техзадании прописаны не были.

Тогда же в мае 2017 г. госзаказчик выбрал поставщика восьми серверов хранения данных двух типов за 9,5 млн руб. Вендоры техники снова не были указаны, однако подряд достался вышеупомянутой компании «Адванс системс», ранее поставлявшей Huawei.

В сентябре 2017 г. «Крымтехнологии» отдали два контракта московской организации «Национальная торговая компания». Первый из них за 6,1 млн руб. подразумевал поставку коммутаторов неназванного вендора, а также кабелей, оптических патчкордов и пр. Второй — 5,9 млн руб. предполагал «доукомплектацию» уже используемого в ЦОДе телекоммуникационного оборудования. В соответствии с техзаданием, заказчик не просто намеревался приобрести два коммутатора Huawei CE12808S, но и прописал для его ПО условие совместимости с «существующими» в ЦОДе коммутаторами Huawei CE.

Все новое «железо», вероятно, тоже будет Huawei

В запущенном сейчас тендере на поставку телекоммуникационного оборудования (коммутаторов, модулей и кабелей) в качестве вендора решений для большей части позиций номенклатуры поставки Huawei прописана в явном виде.

Во втором новом тендере — на поставку 16 серверов трех типов, четырех серверов хранения данных двух типов и сервера виртуальных машин — название производителя техники не указано. Однако для севера виртуальных машин четко прописана совместимость с различными решениями китайской компании.

Экс-министр Никифоров вводил общественность в заблуждение

В соответствии с изложенной информацией, в рассматриваемом проекте уже к началу 2018 г. общие расходы государства на «железо», большая часть которого явно произведена Huawei, составили 169,6 млн руб.

Этот факт не помешал во время официального запуска ЦОДа в начале марта 2018 г. занимавшему в тот момент пост главы Минкомсвязи Николаю Никифорову выступить с заявлениями об использовании на объекте преимущественно отечественных технологий. «Важно, что такой инфраструктурный объект здесь появился, — сказал он тогда. — Мы видим на примере этого объекта, что никакие технологические санкции точно не действуют: здесь огромное количество российского оборудования, программное обеспечение тоже либо свободное, либо российское».

По информации, размещенной на сайте «Крымтехнологий», становится понятным, что экс-министр мог иметь в виду исключительно инженерное оборудование (для систем охлаждения, пожаротушения и пр.). От описания «железной» составляющей ЦОДа он, таким образом, просто уклонился.

Какой софт задействован в ЦОДе

Как можно заключить, проанализировав сайт госзакупок, непосредственно для ЦОДа отдельных тендеров на закупку ПО «Крымтехнологии» не проводили.

О том, что за софт в нем используется можно лишь отчасти косвенно судить по документам на поставки «железа». Во всех вышеупомянутых тендерах на оборудование прописана его совместимость с ОС CentOS 6, CentOS 7, Debian 7, Debian 8, Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04 и ROSA Enterprise Linux Server (RELS).

Строителей второй очереди ЦОДа нашли с третьей попытки

По информации на сайте «Крымтехнологий» можно заключить, что сейчас создана эксплуатируется только первая из четырех очередей рассматриваемого ЦОДа. И найти подрядчика на строительство второй очереди госзаказчику удалось только с третьей попытки.

Проблемный тендер со стартовой ценой договора в 53,2 млн руб. впервые был запущен в ноябре 2017 г., а в конце декабря его организаторы констатировали, что не получили ни одной заявки от претендентов. Повторно процедура на ту же сумму была инициирована в конце мая 2018 г. На тендер пришла компания «Сибком», однако ее заявка была отклонена из-за отсутствия ряда документов.

Третий заход без изменения исходных параметров лота «Крымтехнологии» сделали 18 июля 2017 г. В финальных торгах приняли участие сразу три претендента — компании «Вест», «Магистр-3М» и «Глобус-альянс». С последней из них в итоге и был заключен контракт на 51,2 млн руб. Фронт работ рассчитан до 31 декабря 2018 г.

Напомним, что инженерная инфраструктура серверного помещения ЦОДа была спроектирована в декабре 2016 г. Контракт на это проектирование в мае 2016 г. на 1,36 млн руб. достался компании «Брикс ИТ». Созданием первой очериде ЦОДа на основании проекта с января по декабрь 2017 г. в рамках исполнения контракта на 700 тыс. руб. осуществляла компания «Стройподряд».

Расходы на информатизацию Крыма

Напомним, что ЦОД для чиновников Крыма строится в рамках госпрограммы полуострова «Информационное общество» на 2016-2018 гг. (не путать с одноименной программой России на 2011-2020 гг.).

Как ранее сообщало Министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым, общий объем финансирования мероприятий «Информационного общества» на полуострове составляет 6 млрд руб. на 2016-2018 гг.

В главном документе, описывающем программу, содержится пять подпрограмм, среди которых «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе», «Развитие республиканского государственного телерадиовещания», «Информатизация исполнительных органов государственной власти», «Электронное правительство» и «Развитие СМИ, издательств и типографий, привлечение внимания общества к культурным, историческим и информационным событиям и достижениям Республики Крым».