Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК

Российский сервис видеонаблюдения с возможностью анализа видео Ivideon получил $8 млн от фондов, созданных АФК «Система», РОСНАНО, РВК и «Сколково». Сервис примечателен тем, что к нему можно подключать инструменты для анализа видео сторонних разработчиков. Деньги будут потрачены на международное развитие проекта.

Инвестиции в Ivideon

Индустриальный фонд компании «Сколково-венчурные инвестиции» (Skolkovo Ventures) и венчурный фонд Rusnano Sistema SICAR вложили $8 млн в разработчика сервиса облачного видеонаблюдения Ivideon. Привлечение средств прошло в рамках очередного инвестиционного раунда. Венчурный фонд Rusnano Sistema SICAR был совместно создан АФК «Система» и «Роснано», а Skolkovo Ventures — это общее детище РВК и «Сколково». Сам Ivideon является резидентом ИТ-кластера «Сколково».

Функции инвестиционного консультанта сделки были возложены на компанию Skolkovo Ventures. Полученные деньги Ivideon собирается потратить на продвижение продукта за рубежом. Кроме того, сервис намерен за три года в пять раз расширить клиентскую базу, найдя заказчиков в сегменте среднего и крупного бизнеса. Предполагается, что доля глобальной выручки в структуре общей выручки Ivideon будет увеличена до 40%.

Об инвесторах

По словам Алексея Басова, заместителя гендиректора и инвестиционного директора РВК, это первая инвестиция совместного фонда РВК и «Сколково», запущенного год назад. Под управлением Skolkovo Ventures находятся три венчурных фонда с общим капиталом до 9 млрд руб. Средства вкладываются в ИТ, индустрию 4.0 и агротехнологии.

Что касается Rusnano Sistema SICAR, то фонд был сформирован АФК «Система» и «Роснано» в августе 2016 г. сроком на семь лет. Предусмотрена возможность продления срока существования фонда и привлечения соинвесторов. Фонд сосредоточен на технологическом секторе. В одну компанию вкладывается в среднем от $3 до $10 млн. Фонд выбирает компании в стадии роста или поздней венчурной стадии с работающим продуктом.

Чем занимается Ivideon

Сервис облачного видеонаблюдения Ivideon — это платформа, которая дает возможность записывать и сохранять видео. Кроме того, платформа проводит анализ записанных материалов — например, распознает лица на видео и идентифицирует нежелательных гостей, или же отмечает возникновение очереди в магазине и подает об этом сигнал. К сервису можно подключить видеоаналитику сторонних разработчиков.

Фонды РВК и АФК «Система» вложились в российского разработчика систем видеонаблюдения

Авторы проекта считают, что применение системы Ivideon может способствовать росту эффективности бизнес-процессов, маркетинга и продаж, а также положительно сказаться на безопасности и конкурентоспособности компаний-заказчиков. Андрей Юдников, генеральный директор и основатель Ivideon утверждает, что у сервиса нет аналогов на рынках Европы и США «в плане доступности и простоты установки для бизнеса любого размера».

Компания Ivideon была создана в 2010 г. на собственные средства ее основателей — самого Юдникова и Владимира Еремеева. Общественный интерес привлекли сообщения, что для запуска проекта его основатели продали квартиры в Подмосковье и Калининграде. Штат компании насчитывает 150 человек, включая персонал российского офиса, а также офиса в Калифорнии, открытого весной 2016 г. В 2015 г. Ivideon получил $4 млн от фонда Impulse VC, деньги были потрачены на развитие на международном рынке. В ноябре 2015 г. компания выпустила мобильное приложение Ivigram.

По базе ЕГРЮЛ Еремеев и Юдников являются соучредителями ЗАО «Мобильные видеорешения» зарегистрированного 23 марта 2010 г. Гендиректорами в компании заявлены Юдников и Николай Косенко. Юдникову, Еремееву и Косенко в организации принадлежат доли в 10%. Крупнейшим соучредителем с долей в 60% выступает Александр Ким. Еще 10% закреплено за Максимом Летовым.



По данным Ivideon, за восемь лет существования сервиса им воспользовалось порядка 3 млн заказчиков примерно из 100 стран мира. Клиентами выступали как бизнес-структуры, так и частные лица. В список компаний-заказчиков входят Philips, Honeywell, Google, «Мегафон», «Яндекс.Такси», Acronis, Gett, группа ПИК, «Тинькофф Банк», Московский ювелирный завод, «Додо Пицца» и др.

К сервису можно подключить любую видеокамеру или видеорегистратор, интерфейс представлен на десяти языках. Ivideon утверждает, что имеет партнерские соглашения с крупнейшими производителями IP-камер, которым принадлежит 40% мирового рынка. По словам Сергея Вахтерова, управляющего директора УК «РОСНАНО» и члена инвестиционного комитета фонда Rusnano Sistema SICAR, доля Ivideon на российском рынке видеонаблюдения достигает 30%.

Рынок видеонаблюдения

Вахтеров также отмечает, что эксперты прогнозируют рост объема мирового рынка облачного видеонаблюдения на уровне 22% в год. В результате к 2022 г. объем рынка должен составить $6 млрд. Росту рынка способствует в том числе развитие систем «умного города» и «умного дома».

По данным Алексея Каткова, управляющего партнера АФК «Система» и члена инвестиционного комитета фонда Rusnano Sistema SICAR, объем глобального рынка видеонаблюдения, не только облачного, должен достичь в 2022 г. $54 млрд, увеличившись в два раза по сравнению с текущим состоянием. При этом одним из ключевых драйверов роста является именно сегмент видеоаналитики — его темпы роста составляют 30% в год, в связи с чем к 2022 г. ожидается увеличение объема рынка видеоаналитики до $11 млрд.