ФНС тихо запустила огромную проблемную систему — основу «электронного досье» на граждан

В России после двухлетней подготовки и многомиллиардных расходов на ИТ заработал реестр ЗАГСов, на основе которого в будущем будет создан федеральный электронный регистр полных сведений обо всем населении страны. Запуск системы по неясным причинам был осуществлен с отсрочкой в девять месяцев. Один из основных подрядчиков по проекту отказался комментировать объем и сроки выполненных им работ, а также подтвердить сам факт работоспособности системы в день старта.

Запуск реестра ЗАГС в полной тишине

В России 1 октября 2018 г. официально заработала федеральная информационная система «Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС). Именно на ее основе в нашей стране через несколько лет планируется создать федеральный электронный регистр полных сведений обо всем населении страны — своеобразное «электронное досье».

На данный же момент запуск ЕГР ЗАГС должен был ознаменовать появление единой для сотрудников порядка 6,4 тыс. ЗАГСов облачной среды, в которой будут выполняться все действия по регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени и смерть, выдача повторных свидетельств, справок и пр.), используя при этом централизованную систему хранения данных. В ней будут содержаться все тематические акты с 1926 г.

Реестр создается с середины 2016 г. под патронатом ФНС. По первоначальным планам государства система должна была заработать с 1 января 2018 г., однако 29 декабря 2017 г. Президент России Владимир Путин перенес ее запуск на девять месяцев, что породило на рынке слухи о ее технической неготовности. В этой связи часть ИТ-отрасли испытывала скепсис в отношении того, что реестр заработает и после отсрочки.

Новая ИТ-система ФНС объединила порядка 6,4 тыс ЗАГСов по всей России

На запрос CNews в пресс-службе ФНС вечером 1 октября заверили, что запуск системы произошел в полном объеме по всей территории России. «Все контракты, заключенные в рамках создания ЕГР ЗАГС, выполнены в полном объеме», — заверили в ведомстве, хотя и уклонились при этом от ответа на вопрос, были ли в срок приняты те работы, которые выполняли главные подрядчики по проекту, или по каким-то контрактам произошли заминки.

Примечательно, что в течение всего 1 октября и как минимум до момента публикации этого материала никаких публичных сообщений на тему успешного завершения столь масштабного проекта ФНС нигде не представила. Хотя новостная лента ее сайта все это время обновлялась.

Главные подрядчики и их контракты

По данным CNews, в числе готовых софтверных продуктов в системе были задействованы решения компаний «Базальт СПО» и «Росплатформа». При этом анализ сайта госзакупок показывает, что исполнителем работ по непосредственному созданию реестра ЗАГСов выступал Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ, бывший ГНИВЦ ФНС). Он победил на двух тендерах ФНС и получил контракты на 76,6 млн руб. и 139 млн руб. Сроком исполнения второго из них (вторая очередь проекта) было, как ни странно, обозначено 1 февраля 2018 г.

Поставку ПАКов для ЗАГСов, объединенных новой информсистемой, в октябре 2017 г. должен был завершить «Элвис-плюс», получивший по итогам тендера контракт на сумму 982 млн руб.

Право создания программно-аппаратных комплексов систем обеспечения информационной безопасности для ИТ-инфраструктуры системы досталось «ИБС экспертизе» за 232,5 млн руб. Работы должны были завершиться в декабре 2017 г.

Подряд на предоставление услуг сети передачи данных для системы в 2018-2019 гг. достался «Ростелекому» за 1,4 млрд руб. Позже эта сумма уменьшилась более чем на 300 млн, и в пресс-службе оператора подтвердили предположение CNews о том, что это произошло из-за смещения сроков запуска системы.

Таким образом, к моменту начала работы ЕГР ЗАГС, на нее было выделено и потрачено порядка 2,5 млрд руб.

Комментарии участников проекта

В «Ростелекоме» вечером 1 октября заверили CNews, что сеть передачи данных по защищенным каналам связи VPN в рамках рассматриваемого проекта работает в полном объеме. Кроме того, она, по утверждению представителей компании, была готова уже к 1 января 2018 г.

В «Элвис-плюсе» также сообщили CNews, что контракт этой организации был исполнен полностью в обозначенные в нем сроки. «Нареканий со стороны заказчика нет, — указали в компании. — С 1 октября 2018 г. “Элвис-плюс” продолжает успешно выполнять свои контрактные обязательства по поддержке и сопровождению ПАК в рамках эксплуатации ЕГР ЗАГС».

В ГНИВЦ ответить на вопросы CNews не смогли. Почтовый ящик Центра, указанный на его сайте для связи, на поверку оказался нерабочим. В IBS («материнская» структура «ИБС экспертизы») комментировать CNews полноту и сроки исполнения своих контрактных обязательств отказались.

При этом никто из респондентов CNews в явном виде так и не ответил на вопрос, была ли система, по их данным, запущена в полной мере.

Вести из регионов

Отметим, что многие региональные ЗАГСы встречали запуск системы с осторожностью. Напомнив накануне на своих сайтах о предстоящем запуске системы, организации посчитали нужным подстраховаться.

«Органами ЗАГС на территории Курской области успешно проведена опытная эксплуатация указанной системы, однако учитывая, что программное обеспечение единовременно вводится в промышленную эксплуатацию на территории всех субъектов РФ, возможны технические сбои системы в переходный период, что может привести к увеличению времени оказания государственных услуг органами ЗАГС», — гласит сообщение Комитета ЗАГС Курской области.

Регионы перед запуском системы предпочли подстраховаться

«Учитывая, что в новой системе одновременно начнут работать все органы ЗАГС РФ, возможны технические сбои при регистрации актов гражданского состояния и увеличение времени предоставления государственной услуги… Рекомендуем заранее записываться на прием в отделы ЗАГС через портал государственных и муниципальных услуг», — сообщает сайт Управления ЗАГС Свердловской области.

Ну а, например, Служба ЗАГС Астраханской области рано утром 1 октября проинформировала о том, что в связи с введением в действие новой системы регистрация рождения детей в Астрахани в Клиническом родильном доме и в Александро-Мариинской областной клинической больнице временно приостанавливается. «Зарегистрировать рождение малышей и получить соответствующее свидетельство пока можно только в отделах службы ЗАГС Астраханской области», — резюмировали чиновники.