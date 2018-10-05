«Ростелеком» потратил 100 миллионов на гаджеты для тестирования отечественной OC Sailfish

«Ростелеком» заплатил свыше 100 млн руб. за поставку 500 планшетов T8 и 8000 смартфонов R7 производства российской компании Inoi (ООО «Иной», INOI LLC), работающих под управлением отечественной OC Sailfish. Тендеры на проведение тестов ОС выиграл «Центр дистрибьюции».

Массовое тестирование российской мобильной ОС

«Ростелеком» приобрел смартфоны и планшеты отечественной марки Inoi в рамках двух закупок. Единственным участником тендера и его победителем стала компания «Центр дистрибьюции» (бренд VVP Group).

«Ростелеком» закупил 8 тыс. смартфонов Inoi R7 и 1,2 тыс. планшетов Inoi T8 в рамках тендера на сумму 99 940 046 руб. 90 коп. (с учетом НДС), следует из данных тендера, размещенного на портале госзакупок.

Дополнительно «Ростелеком» закупил 60 смартфонов Inoi R7 и 700 планшетов Inoi T8 на сумму 10,316 млн руб., следует из данных другого тендера.

В «Ростелекоме» агентству ТАСС заявили, что устройства приобретены для тестирования отечественной операционной системы Sailfish.

Мониторинг сайта госзакупок показывает, что накануне «Ростелеком» провел два отдельных раунда закупок у единственно возможных поставщиков услуг по тестированию Sailfish: один на сумму 3,2 млн руб. на проведение сертификационных испытаний программного изделия «Защищенная мобильная операционная система общего назначения на базе Sailfish Mobile OS RUS», второй на сумму 3,18 млн руб. на «оказание услуг по аудиту процессов разработки и программного обеспечения мобильной и облачной платформы SailFish». Первый лот достался ОАО «Синклит», второй — ООО ПП «Спутник» («дочка» «Ростелекома»).

Таким образом, всего на проекты по данной тематике «Ростелеком» потратил порядка 116,5 млн руб.

«Железо» для тестирования OC Sailfish

«Смартфоны и планшетные компьютеры закуплены для проведения тестирования мобильной операционной системы [Sailfish] в реальных условиях», — пояснили в пресс-службе «Ростелекома», не уточнив других деталей, сообщил ТАСС.

Характеристики смартфонов Inoi, заявленные в документации закупок «Ростелекома», полностью соответствуют спецификациям, представленным на сайте производителя.

Дизайн смартфона Inoi R7

Модель Inoi R7 представляет собой компактный смартфон в корпусе черного цвета, выполненный на базе процессора Qualcomm Snapdragon 212 1,3 ГГц (четыре ядра ARM Cortex A7 образца 2015 г.) с интегрированным модемом X5 LTE и графикой Adreno 304, оснащенный 5-дюймовым экраном на матрице IPS с разрешением 1280x720 пикселей и слотом под две SIM-карты с режимом Dual SIM.

Смартфон поддерживает сети 4G (LTE), оснащается 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти microSD емкостью до 64 ГБ.

Inoi R7 оснащен основной камерой на 8 МП и фронтальной камерой на 5 МП с вспышкой и автофокусом. Возможности смартфона включают навигацию GPS, GLONASS и A-GPS, поддержку Bluetooth и Wi-Fi 802.11b/g/n, порт microUSB и разъем 3,5 мм под гарнитуру.

Логотип OC Sailfish на смартфоне Inoi R7

Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Sailfish Mobile OS RUS. Встроенного литий-полимерного аккумулятора емкостью 2500 мАч, по данным производителя, достаточно на 6 часов разговора или до 200 часов работы в ждущем режиме.

Смартфон выполнен в пластиковом корпусе черного цвета, габариты 145,9 х 71,5 х 8,9 мм, вес 145 г. В продажу смартфон Inoi R7 поступил в мае 2017 г. В настоящее время рекомендованная цена смартфона на сайте производителя составляет 11 990 руб.

Планшет Inoi T8, впервые представленный в июне 2018 г., стал первым решением планшетного форм-фактора на базе OC Sailfish. С момента анонса было заявлено, что поставки планшета Inoi T8 ориентированы, в первую очередь, на сегмент государственных закупок, хотя модель также будет доступна потребителям массового рынка.

Дизайн планшета Inoi T8 под управлением OC Sailfish

Ранее точные характеристики планшетов Inoi T8 не оглашались. Согласно данным на сайте госзакупок, «Ростелеком» приобрел планшеты Inoi T8 с предустановленной мобильной операционной системой Sailfish Mobile OS RUS на 4-ядерном процессоре MediaTek MTK8735W с тактовой частотой 1,3 ГГц и встроенным модемом CAT 4 LTE.

Планшет оснащен 8-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением экрана 1920х1200 пикселей (FHD), оперативной памятью 2 ГБ встроенной памятью 16 ГБ, основной камерой 8 МП и фронтальной камерой 5 МП.

Планшет поддерживает сети Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, сотовые сети 3G/4G LTE и оснащен двумя слотами под SIM-карты. В наличии порт USB 2.0 (micro USB), поддержка GPS и ГЛОНАСС, встроенный датчик освещенности.

Планшет оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч и работает в диапазоне температур от -10°С до +35°С. Вес устройства 350 г.

Точная розничная цена планшета Inoi T8 пока неизвестна. В рамках презентации было объявлено, что речь о средне-ценовом сегменте (от 10 до 25 тыс. руб.). Сейчас планшет Digma CITI 8527 4G с идентичной аппаратной платформой под управлением ОС Android доступна в российской рознице по цене 7,6-8,6 тыс. руб.

Платформа с российской ОС будет готова к концу года

В июне 2018 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило о начале тестирования смартфонов с установленной на них российской операционной системой Sailfish. По словам главы ведомства Константина Носкова, работа будет продолжаться до конца 2018 г. «Сейчас тестируем систему на базе ОС Sailfish, она уже разработана, осталось посмотреть на ее функционал. Я думаю, что до конца года будет уже в более-менее боевом режиме», — заявил он.

С инициативой о переводе российских чиновников на смартфоны с ОС отечественного производства ранее выступил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Компания обратилась к Минкомсвязи с просьбой разработать соответствующий проект постановления правительства. Речь тогда шла о служебных смартфонах для федеральных госслужащих.

Продвижение отечественной мобильной операционной системы глава «Ростелекома» назвал необходимым шагом для защиты национальной безопасности на фоне запрета на поставки американских комплектующих китайскому гиганту ZTE.

«Представьте, что президент США запретит поставлять в Россию американские смартфоны на базе операционной системы Android», — сказал Михаил Осеевский.

Об операционной системе Sailfish Mobile OS Rus

Напомним, 5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО при Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при осуществлении закупок ПО, и где она является единственной мобильной ОС. В конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющим гостайну.

Sailfish Mobile OS Rus сделана на базе открытой платформы Sailfish (разработана финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia). По мнению разработчиков, устройства на базе Sailfish Mobile OS Rus смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность.

Весной 2018 г. «Ростелеком» получил контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и Sailfish Mobile OS Rus. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем мобильной операционной системы Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS. Сумма сделки не разглашается.

В официальном заявлении «Ростелеком» сообщал, что Sailfish Mobile OS RUS дополнит набор продуктов, предлагаемых оператором клиентам, и поможет в продвижении комплексных решений.

«Открытая мобильная платформа» занимается разработкой отечественной мобильной операционный системы Sailfish Mobile OS Rus. «Вотрон» владеет мажоритарным пакетом акций компании — разработчика Sailfish и мобильных устройств под собственным брендом.

В июне 2017 г. «Почта России», ЕСН и «Открытая мобильная платформа» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий. Согласно документу, «Почта России» обеспечит своих сотрудников мобильными устройствами на базе Sailfish Mobile OS RUS, а также примет участие в работах по созданию экосистемы для продвижения и поддержки программно-аппаратных решений на базе этой платформы.