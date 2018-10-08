Стартовал конкурс «Мисс ИТ России 2018»
8 ноября 2018 г. в Москве пройдет «CNews Forum 2018: информационные технологии завтра». В рамках Форума состоится награждение по итогам Конкурса «Мисс ИТ России».
18+
Условия участия в конкурсе «Мисс ИТ России 2018»:
- Участие в конкурсе бесплатное.
- Заявки будут приниматься до 15 октября
Обязательные условия участия:
- Отправка заявки с корпоративного электронного адреса участницы конкурса, в котором содержится её фамилия,
- Наличие в заявке номера телефона,
- 1-4 фотографии хорошего качества,
- Заявки принимаются от сотрудников ИТ-компаний, а также представителей ИТ-отделов компаний, работающих в других отраслях.
Оргкомитет имеет право запросить у конкурсанток дополнительные материалы
Победительница конкурса определяется на основании голосования на сайте CNews всеми читателями портала. В случае равенства голосов, решение о победительнице вынесет Оргкомитет конкурса
Награда по итогам конкурса вручается только участнице, занявшей первое место.
- Оргкомитетом конкурса выступает ООО «Синьюс» (129327, город Москва, ул. Менжинского, дом 29-1, ОГРН 1187746761542).
- Право выбора приза для победителя конкурса остается за Оргкомитетом.
- Присылая заявку на участие в конкурсе участница гарантирует, что действует от своего имени, самостоятельно и добровольно. Участница гарантирует, что предоставляет исключительно собственные данные и изображения.
- Присылая заявку на участие в конкурсе участница гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на предоставленную фотографию для использования ее в конкурсе, путем размещения на настоящем сайте. Если исключительные, а также личные неимущественные права на фотографию принадлежат не участнице, она гарантирует, что ей получены у соответствующего автора и правообладателя все необходимые права и разрешения для использования фотографии в конкурсе, в том числе право на анонимное использование (без указания имени автора). В случае несоблюдения данной гарантии участница возмещает Оргкомитету причиненные убытки в полном объеме.
- Присылая заявку на участие в конкурсе участница дает Оргкомитету согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в заявке и фотографиях, в целях и способами, необходимыми для проведения конкурса и исполнения обязательств, налагаемых законодательством, на срок, необходимый для выполнения указанных обязательств.
- Участница, признанная победителем конкурса, самостоятельно несет все расходы, необходимость которых может возникнуть в период участия в конкурсе, включая расходы по проезду к месту выдачи приза и обратно.
Голосование проходит в онлайн-формате. Отдать свой голос за красавиц ИТ-отрасли сможет каждый читатель сайта CNews.
Завершится голосование 29 октября 2018 г.
Приз победительнице будет вручен 8 ноября 2018 г. на CNews Forum 2018.