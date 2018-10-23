Минобороны потратит 485 миллионов на слежку за курсантами в интернете

На сайте госзакупок размещено извещение о закупке Минобороны средств контроля доступа курсантов в интернет на сумму 485 млн руб. Из этой суммы 71,5 млн руб. будут потрачены на систему InfoWatch Traffic and Device Monitor, которая предотвращает утечки конфиденциальных документов.

Извещение о закупке

Минобороны закупает средства для контроля доступа курсантов своих учебных заведений в интернет на общую сумму 485 млн руб. Документация по закупке была размещена на сайте zakupki.gov.ru. Как следует из документов, в 2018 г. на оплату контракта пойдет 200 млн руб., а в 2019 г. — еще 285 млн руб.

Заявки принимаются с 22 октября по 7 ноября 2018 г., поставка товара должна быть осуществлена до 25 мая 2019 г. Размер обеспечения заявки составляет 9,7 млн руб., обеспечения контракта — 242,5 млн руб.

Объект закупки

Наименование объекта закупки звучит как «Комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет (по спецификации)». Сюда входит один комплект средств управления стоимостью 73,1 млн руб., 27 комплектов средств фильтрации без специальной проверки и специальных исследований общей стоимостью 125,4 млн руб. и 45 комплектов средств фильтрации со спецпроверкой и специсследованиями общей стоимостью 215 млн руб.

Также в стоимость закупки входит лицензия на право использования ПО InfoWatch Traffic and Device Monitor стоимостью порядка 71,5 млн руб., причем речь идет о расширении действующей лицензии.

Что умеет InfoWatch Traffic and Device Monitor

Как поясняет разработчик продукта на своем сайте, InfoWatch Traffic and Device Monitor представляет собой автоматизированную систему для обнаружения в потоке данных конфиденциальных документов с целью предотвращения их утечки. Категория и тематика документов определяются автоматически. Система работает в том числе с такими форматами данных, как чертежи, конструкторская документация и т. д.

Минобороны закупает средства слежки за курсантами в интернете

Кроме того, InfoWatch Traffic and Device Monitor регистрирует и анализирует различные события с целью выявления в них фактов утечки информации или неправомерных действий сотрудников. Система реагирует на событие блокировкой или уведомлением, самостоятельно определяя уровень угрозы. В InfoWatch Traffic and Device Monitor предусмотрена поддержка различных рабочих сред, таких как бизнес-приложения, корпоративная и веб-почта, мессенджеры. Из ОС поддерживаются Windows, Linux и Mac OS.

Закрытый аукцион

Поскольку аукцион носит закрытый характер, требования к участникам на сайте госзакупок отсутствуют. Детальная информация по этому аукциону, включая данные требования, размещена на специализированной электронной площадке Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа (АСТ ГОЗ).

Напомним, с целью защиты от западных санкций Минобороны проводит закупки техники на закрытых процедурах. Переход в закрытый режим состоялся согласно постановлению Правительства № 1428 от 27 ноября 2017 г.

Срок действия постановления изначально ограничивался 1 июля 2018 г. Такой срок действия объяснялся намерением скрыть закупки по гособоронзаказу 2019 г., которые должны завершиться в I полугодии 2018 г. Однако в июне 2018 г. было принято новое постановление № 708, согласно которому закрытые закупки были продлены до начала 2019 г.

К концу 2018 г. АСТ ГОЗ планируют доработать, и с начала 2019 г. к ней получат доступ все госзаказчики. Это значит, что закупки Минобороны могут переехать на полностью закрытую площадку. АСТ ГОЗ была запущена Федеральной антимонопольной комиссией (ФАС) в феврале 2017 г.