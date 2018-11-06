В России полностью деанонимизируют пользователей Telegram, Viber, WhatsApp

Идентификация личности по-русски

Правительство России подготовило новые директивы, меняющие правила работы мессенджеров. Сервисы обяжут проверять подлинность номеров телефонов пользователей, и дополнительная нагрузка ляжет на операторов сотовой связи.

От всех операторов, действующих на территории России, потребуется создание особой базы данных, в которой, с привязкой к номеру телефона абонента, будут перечислены предпочитаемые им средства для общения в интернете.

Предложенные правила уже утверждены, и соответствующее постановление опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации. Они вступят в силу через полгода, весной 2019 г. Документ подписан председателем Правительства Дмитрием Медведевым.

Проверка пользователей

После вступления новых правил в силу администраторы мессенджеров будут вынуждены проверять данные всех пользователей, в том числе и уже зарегистрированных. Алгоритм проверки текущих аккаунтов пока не разработан, а с новыми пользователями все будет просто: при регистрации от них потребуется указать свои реальные фамилию и имя. Если указанные сведения не совпадут с теми, что были предоставлены при приобретении номера телефона, вновь созданный аккаунт не пройдет проверку и будет удален. На сличение информации будет выделено всего 20 минут.

Всех посчитают

Согласно новым правилам, мессенджеры, помимо проверки подлинности номера, также будут присваивать каждому пользователю уникальный код идентификации, который тоже попадет в базу данных операторов связи.

Новый уровень контроля

Новые базы операторов связи будут хранить в себе список приложений, которые владелец номера предпочитает использовать для текстового общения. Как отметил в разговоре с «Известиями» Александр Жаров, глава «Роскомнадзора», данная мера нужна для организации безопасной коммуникационной среды для граждан.

По решению властей, мессенджеры станут проверять подлинность телефонов российских пользователей

Правоохранительным ведомствам, подчеркнул Жаров, проверка мессенджерами подлинности номеров телефонов значительно упростит работу по расследованию преступлений.

Сбор данных

Собирать информацию о предпочтениях пользователей сотовые операторы не будут – от них требуется лишь ее структуризация. Сведения для нее предоставят сами мессенджеры. Многие платформы для текстового общения не предусматривают автоматическое удаление аккаунта после определенного периода неактивности, так что один и тот же номер телефона может быть зарегистрирован в каждом популярном мессенджере.

Связь с «пакетом Яровой»

Готовящиеся новые правила для мессенджеров напрямую связаны с поправками и законами из «пакета Яровой». В частности, речь идет об ОРИ – реестре организаторов распространения информации, подконтрольном «Роскомнадзору». Реестр существует с марта 2017 г. и оперативно пополняется данными обо всех существующих мессенджерах и других средствах общения в интернете.

Все без исключения сервисы, зарегистрированные в ОРИ, согласно недавним поправкам к закону «Об информации, ИТ и защите информации», обязаны хранить личные данные пользователей, в том числе и защищаемые Конституцией, в течение полугода. Это текстовые и голосовые сообщения, факты совершения голосовых и видеозвонков, а также, при наличии технической возможности, записи голосовых вызовов. Все данные необходимо предоставлять российским силовым структурам по предварительному запросу.

Подчинятся все?

Сервисам в России в большинстве своем придется принять для себя новые правила работы, поскольку отказ от сотрудничества с властями приведет к их блокировке на территории России. Она, впрочем, может и не сработать.

Яркий пример – мессенджер Telegram, разработанный создателем сети «Вконтакте» Павлом Дуровым. За отказ сотрудничать с силовыми ведомствами и нежелание предоставлять пользовательскую информацию ФСБ и любой другой структуре его попытались заблокировать в России, однако попытка оказалась провальной. В России частично перестали работать Google, YouTube, «Яндекс», Mail.Ru и целый ряд крупных сервисов, не имеющих отношения к Telegram. Сам мессенджер при этом полностью сохранил работоспособность и, числясь в списке заблокированных, функционирует по сей день без использования VPN и прочих методов обхода блокировки.