Главный по электронному правительству в Минкомсвязи перешел в Сбербанк

Владимир Авербах, бывший директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи, назначен на пост управляющего директора в Управление развития компетенций по исследованию данных Сбербанка. Со своего поста в Минкомсвязи Авербах ушел в сентябре этого года.

Новая работа Владимира Авербаха

Как стало известно CNews, на позицию управляющего директора в Управление развития компетенций по исследованию данных Сбербанка был назначен Владимир Авербах. По просьбе CNews в Сбербанке подтвердили эту информацию, однако проигнорировали вопросы, что будет входить в обязанности Авербаха на новом посту, кто раньше работал в этой должности, почему ушел и куда. Описания управления, в котором теперь работает Владимир Авербах, на сайте Сбербанка нет.

Курировать Авербаха в новой должности будет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. На сайте Сбербанка указано, что он осуществляет руководство и координацию деятельности Управления развития компетенций по исследованию данных и еще нескольких подразделений банка.

Судя по информации из открытых источников, предшественником Авербаха на посту директора управления был Андрей Черток, на странице которого в Facebook местом работы по-прежнему указан Сбербанк, а в качестве должности заявлено «управляющий директор», однако без уточнения подразделения. К моменту публикации данного материала Черток не ответил на вопросы CNews о причинах своего ухода с должности в Сбербанке и не подтвердил сам факт ухода. В августе 2018 г. он все еще занимал должность директора управления в Сбербанке и выступал в этом качестве на радиостанции «Эхо Москвы».

Работа в Минкомсвязи

С декабря 2013 г. по сентябрь 2018 г. Владимир Авербах трудился на посту директора департамента развития электронного правительства в Минкомсвязи. До него эту должность занимал Алексей Козырев, ставший в октябре 2013 г. заместителем министра связи. На смену Авербаху в департаменте пришел экс-руководитель главного управления информатизации и связи Севастополя Алексей Горобцов.

До этого с 2010 г. Авербах был гендиректором основанной им же консалтинговой компании Averbakh Consulting. Предприятие специализируется на работе с банковским сектором, а именно — на проектах по безопасности интернет-банкинга и т.п.

Новый управляющий директор Управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Владимир Авербах

Судя по доходам Авербаха за 2012 г., опубликованным Минкомсвязи, бизнес был некрупным. За указанный год основатель консалтинговой компании заработал 6,88 млн руб., что соответствует ежемесячному доходу в 573 тыс. руб. Впрочем, это позволило новому директору департамента войти замыкающим в десятку чиновников Минкомсвязи с наивысшими доходами.

Трудовая биография

Владимир Авербах родился в 1972 г. В 1996 г. он c отличием окончил Воронежский государственный университет со степенью магистра физики по направлению «Физика современных радиоэлектронных технологий (компьютерная электроника)». В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию в Воронежском научно-исследовательском институте связи (ВНИИС) и получил степень кандидата технических наук.

С октября 1996 г. по июль 2003 г. работал в отделе системного анализа ВНИИС в должности научного сотрудника. С июля 2003 г. по февраль 2005 г. возглавлял лабораторию специальной радиоэлектроники НПФ «Гейзер». С февраля 2005 г. по июль 2007 г. был руководителем группы по внедрению систем операционной поддержки в отделе профессиональных услуг Lucent Technologies (Alcatel-Lucent).

С июля 2007 г. по октябрь 2010 г. Владимир Авербах работал управляющим консультантом Capgemini Consulting и руководил проектами по внедрению бизнес-процессов и ИТ в банках.