EPAM купил британского цифрового консультанта за $35 млн

EPAM приобрел британское агентство по цифровой трансформации TH_NK. Сумма сделки составит до $35 млн с учетом отложенных обязательств на сумму $8,2 млн.

Сколько EPAM заплатит за TH_NK

Американская компания с белорусскими корнями EPAM Systems, специализирующаяся на офшорной разработке ПО, раскрыла подробности недавно совершенной сделки по приобретению британского агентства цифровой трансформации TH_NK (Think limited). В момент совершения сделки за приобретаемую компанию было заплачено $27 млн.

Кроме того, в течение года после сделки EPAM может заплатить продавцам еще $8,2 млн при выполнении определенных условий. То есть всего сумма сделки может достигнуть $35,2 млн.

EPAM, благодаря приобретению TH_NK, намерен усилить свои возможности по цифровому консалтингу в Великобритании и Западной Европе. Также сделка призвана помочь EPAM усилить свою глобальную продуктовую линейку.

Чем занимается TH_NK

TH_NK была основана в 2004 г. Головной офис находится в Лондоне, дополнительные офисы — в Ливерпуле и Ньюкасле. TH_HK помогает своим клиентам выстроить стратегию будущего и разработать внутренние способности для роста и изменений.

EPAM заплатил $35 млн за британскую компанию

TH_HK, по собственным заверениям, обеспечивает масштабируемую цифровую трансформацию, охватывающую все уровни корпоративных изменений: от организационной структуры и культуры и пользовательского опыта и технологий.

Какие еще крупные сделки совершал EPAM

EPAM в 2012 г. провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. С тех пор EPAM активно скупала другие ИТ-компании. Крупнейшей сделкой стало приобретение в 2015 г. американо-индийской Alliance Global Services за $51,3 млн. Приобретенная компания занимается услугами в области разработки ПО и автоматизации тестирования программных продуктов.

В том же 2015 г. был приобретен разработчик цифровых стратегий — американская компания NavigationArts. Сумма сделки составила $26,7 млн.

В 2014 г. за $45,5 млн была приобретена американская компания GGA Software Services, занимающаяся разработкой приложений, баз данных, математическим моделированием и ИТ-поддержкой медицинских предприятий.

В том же году за $36,8 млн была куплена гонконгская компания Joint technology Development, специализирующаяся на цифровых стратегиях и разработке продуктов на основе пользовательского опыта. А в 2012 г. был приобретен еще один разработчик цифровых стратегий — американская Empathy Lab. Сумма той сделки составила $34 млн.