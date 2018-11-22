Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов

Компания «Систематика», оказавшись в ноябре 2017 г. в реестре недобросовестных госпоставщиков, сумела законным образом получить за прошедшие 12 месяцев 14 госконтрактов на 280 млн руб. В рамках действующего законодательства министерства и ведомства не смогли бы отказаться от ее услуг даже, если бы захотели.

Госконтракты для недобросовестного поставщика

Как выяснил CNews, компания «Систематика», которая с 3 ноября 2017 г. находится в реестре недобросовестных госпоставщиков, в течение прошедшего с того момента времени (чуть больше года) заключила с рядом организаций 14 госконтрактов на общую сумму в 280 млн руб.

По описанным ниже причинам, это не является нарушением действующего российского законодательства. Однако юристы расценивают существующее положение вещей во многом как парадоксальное.

Что такое Реестр недобросовестных поставщиков

Реестр недобросовестных поставщиков представляет собой регулярно обновляемый список подрядчиков, тем или иным образом, серьезно проштрафившихся на госзакупках.

Нахождение «Систематики» в реестре недобросовестных госпоставщиков не мешает ей контрактоваться с госорганами

Главными причинами попадания в реестр обычно становятся уклонение победителя тендера от заключения контракта, а также разрыв госзаказчиком действующего контракта в связи с существенным нарушением исполнителем его условий. В случае с «Систематикой» мы имеем дело со вторым вариантом.

Формально для поставщика его попадание в реестр означает появление серьезных ограничений на его участие в гостендерах. На практике все несколько иначе.

Несмотря на расхожее представление о реестре как о едином массиве данных, в реальности он подразделяется на два сегмента. Один из них включает сведения о компаниях, провинившихся перед министерствами и госведоствами. Их закупки осуществляются по закону о контрактной системе (44-ФЗ). Второй сегмент содержит сведения о недобросовестных поставщиках компаний с госучастием. К таковым, например, относятся «Почта России», «Ростелеком», Сбербанк, «Аэрофлот». Они выбирают подрядчиков в рамках упрощенной процедуры, в соответствием с законом о закупках (223-ФЗ). Сведения о «Систематике» присутствуют как раз в этой части, потому что она проштрафилась перед госоператором — «Воентелекомом».

По букве закона госведомства и компании с госучастием не обязаны, а иногда и не вправе ориентироваться на «соседний» по отношению к ним сегмент реестра. Проштрафившись на исполнении контракта по 223-ФЗ, можно участвовать в тендерах по 44-ФЗ. И наоборот. И не только.

Странности законодательства

По оценкам юристов информационно-правового портала «Гарант», опубликованным в июле 2017 г., присутствие заказчика в реестре по 223-ФЗ не является основанием для отклонения его заявки на участие в тендерах по 44-ФЗ. «Заказчик при осуществлении закупки по 44-ФЗ не вправе устанавливать требование об отсутствии информации об участнике такой закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 223-ФЗ. Наличие такого требования в извещении и документации о закупке не соответствует закону и может быть обжаловано», — говорится в справке экспертов.

Как пояснил CNews юрист антимонопольной практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP (ранее в России Goltsblat BLP) Александр Бирюков, законодательством России в сфере госзакупок действительно предусмотрено ведение двух самостоятельных реестров недобросовестных поставщиков. Правила ведения реестра по 223-ФЗ устанавливаются в 5 статье указанного закона и определяются постановлением Правительства от 22 ноября 2012 № 1211, реестра по 44-ФЗ — в порядке 104 статьи данного закона и постановления Правительства от 25 ноября 2013 № 1062.

«Согласно части 1.1 статьи 31 44-ФЗ, заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, — говорит юрист. — Вместе с тем, согласно части 7 статьи 3 223-ФЗ, заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки как в реестре недобросовестных поставщиков по 223-ФЗ, так и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 44-ФЗ».

«Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, — продолжает Александр Бирюков. — Заказчики по 44-ФЗ оказываются более ограниченными в праве отказать в допуске к участию недобросовестному поставщику, чем заказчики по 223-ФЗ. То есть лицу, сведения о котором включены в реестр по 223-ФЗ, не может быть отказано в допуске на таком основании к участию в торгах по 44-ФЗ».

Резюмируем — в части закупок министерствами и ведомствами услуг «Систематики» ни подрядчик, ни заказчик существующего законодательства не нарушили. Более того, заказчики «Систематики» по 44-ФЗ не смогли бы от нее отделаться только на основании ее присутствия в реестре по 223-ФЗ даже, если бы захотели.

Что касается госзаказчика, который заключил с «Систематикой» контракты по 223-ФЗ, невзирая на то, что компания находится в реестре, относящимся именно к этому закону, то и здесь никаких нарушений юрист не усматривает. «В порядке закона о закупках, можно вернуться к формулировке статьи 7 указанного закона: “заказчик вправе”. То есть не обязан».

Кто и на сколько законтрактовался с «Систематикой»

По вышеупомянутому ФЗ-44 за последний год дважды с «Систематикой» заключил контракты Центр по обеспечению деятельности Казначейства: 15 дек 2017 г. на 78,6 млн руб. — на техобслуживание оборудования и системного ПО закрытого контура Казначейства; 24 апреля 2018 г. на 61,1 млн руб. — на техподдержку базового ПО Oracle в Казначействе.

Также дважды с «Систематикой» заключало контракты Минэкономразвития: 13 февраля 2018 г. на 24 млн руб. — на сопровождение, администрирование, сервисную поддержку и эксплуатацию программных средств и информационных ресурсов федеральной ГИС территориального планирования в 2018-2020 гг.; 22 августа 2018 г. на 26 млн руб., — на развитие федеральной ГИС территориального планирования.

Комитет финансов Санкт-Петербурга 27 января 2018 г. подписал с «Систематикой» контракт на 11,2 млн руб. — на техобслуживание оборудования «Хьюлетт паккард энтерпрайз» в ЦОДе автоматизированной информсистемы бюджетного процесса.

Федеральный центр информатизации при ЦИК 17 апреля 2018 г. отдал «Систематике» контракт на 20 млн руб. на сопровождение специального ПО подсистемы документооборота ГАС «Выборы». ДИТ Москвы 20 июня 2018 г. — на 11,4 млн на техподдержку АИС «Реестр зеленых насаждений» в 2018-2019 гг.

Кроме того, контракты с «Систематикой» по 44 ФЗ в рассматриваемый период также заключили НИИ «Восход», Информационный центр при главе республики Саха (Якутия), Департамент ЖКХ правительства Москвы, Центр занятости населения Санкт-Петербурга и Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Что касается 223-ФЗ, то по нему с «Систематикой» дважды законтрактовалось научно-производственное объединение «Марс» для поставки коммутаторов: 8 июня 2018 г. на 7,4 млн руб. и 12 сентября 2018 г. на 1,1 млн руб.

На момент выхода материала в ряде опрошенных CNews структур — ЦИК, Казначействе, ДИТе, «Марсе» — контрактование с «Систематикой» не прокомментировали.

В содержательной части комментария пресс-службы Минэка ведомство отметило, что «отклонение заявки на участие в открытом конкурсе по основаниям, не предусмотренным законом о контрактной системе, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Как «Систематика» попала в реестр

В приказе ФАС о включении «Систематики» в реестр говорится, что поводом для этих действий стало решение Арбитражного суда Москвы от 11 июля 2017 г. о расторжении договора, заключенного с компанией «Воентелеком» 14 июля 2016 г.

С иском о расторжении договора в суд обратился сам «Воентелеком», игравший в отношениях партнеров роль заказчика. По контракту, сумма которого составила 80,3 млн руб., «Систематика» должна была поставить оператору Минобороны программно-аппаратные комплексы (ПАК) видеонаблюдения, автоматизированные рабочие места (АРМ) оператора видеонаблюдения, сетевые поворотные IP-видеокамеры, коммутаторы, пульты оперативной связи (ПОС) и пр.

Большая часть этого оборудования успешно прошла тестирование и была поставлена в срок — на общую сумму в 79,05 млн руб. Оставшаяся часть контрактных обязательств «Систематики» в размере 1,23 млн руб. приходилась на пять комплектов пультов оперативной связи. Из судебных документов следует, что тестовый образец пульта не только был предоставлен заказчику позже установленного срока, но и был признан «Воентелекомом» несоответствующим техническим требованиям договора.

Не вдаваясь глубоко в хронологию разбирательства, отметим, что в отношении этих пультов организации так и не смогли договориться. «Судом установлено с учетом доводов сторон, что дальнейшее сохранение правоотношений по договору невозможно, поставка в недостающей части не может быть осуществлена, кроме того, как пояснил истец, он уже утратил правовой интерес к продолжению договорных отношений», — отмечалось в заключении суда, расторгнувшего контракт.

Попытка «Систематики» оспорить решение ФАС в суде и выбраться из реестра недобросовестных поставщиков успехом не увенчалась. В конце марта 2018 г. служители Фемиды отказали компании в удовлетворении ее претензий. Дальнейшие действия «Ситематики» апелляционного характера эффекта пока также не возымели.