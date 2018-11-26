Рухнувший биткоин поставил антирекорд года

Биткоин продолжает дешеветь, демонстрируя резкое падение курса попеременно с небольшим ростом цены. Прочие криптовалюты мира дешевеют с не меньшей скоростью, но шанс на «воскрешение» еще сохраняется.

Неудачный уикенд для биткоина

В минувшие выходные было зафиксировано новое падение курса биткоина (bitcoin), самой популярной и востребованной криптовалюты в мире. Снижение курса составило 4,5%, и цена одного биткоина на вечер воскресенья 25 ноября 2018 г. колебалась в районе $3635. Это абсолютный антирекорд 2018 г., пишет издание Bloomberg.

За последнюю неделю курс главной криптовалюты мира упал на 33%, а за 11 неполных месяцев 2018 г. – на 75%. По сравнению с пиковой стоимостью в размере $19666 в декабре 2017 г. падение составило 82%.

Альткоины не отстают

На криптовалютном рынке уже давно стала стандартной зависимость стоимости различных криптовалют от колебаний курса биткоина. Обвалившись ниже $4000, последний потянул за собой и альткоины, в том числе и сравнительно новую валюту Ripple – за выходные она подешевела на 5,3% до $0,35 или на 90% в сравнении с пиковой стоимостью в 2017 г.

Биткоин дешевеет – золото дорожает

Эксперты все чаще приводят крайне пессимистичные прогнозы относительно будущего крипторынка. Руководитель трейдингового отдела в Азиатско-тихоокеанском регионе компании Oanda Corp. Стивен Иннес (Stephen Innes) полагает, что биткоин, отметивший в этом году свое 10-летие, в декабре будет торговаться в пределах от $3500 до $6500, но уже к январю 2019 г. имеет все шансы подешеветь до $2500.

Биткоин прогнулся до $3635

По мнению Иннеса, дальнейшее снижение биткоина к $3000 приведет к существенному росту цены золота, сообщает The Times of India. Это случится на фоне массового ухода инвесторов с крипторынка, и свои деньги они вновь начнут вкладывать в драгоценные металлы, в том числе в золото, считает эксперт.

Не все потеряно

Прогноз Стивена Иннеса относительно временного роста курса биткоина в конце ноября – середине декабря 2018 г. начинает сбываться. После обвала в субботу и воскресенье биткоин начинает набирать обороты: его стоимость увеличилась на 9,5% и достигла $4000, а общая капитализация рынка подросла со $120 млрд до $132 млрд или на 10%. Но праздновать победу пока рано: до показателей января нынешнего года, когда капитализация крипторынка находилась на уровне $830 млрд, еще очень далеко.

Рост курса биткоина не замедлил сказаться и на альткоинах: цена XRP от Ripple увеличилась на 10,7%, до $0,38, а эфира (Ethereum) — на 9,9%, до $117.

Меры по спасению криптовалюты

Биткоин и альткоины для подавляющего большинства населения планеты – виртуальная валюта, непригодная для использования в реальной жизни. Тем не менее, в США нашли действенный способ применения биткоина – криптовалюта пригодится для уплаты налогов.

Новый метод использования крипты на официальном уровне введет в штате Огайо, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, первое время предоставленная возможность будет ограничена налогами на предприятия, плюс на деле оплата все равно будет происходить в долларах: перед зачислением в казну штата биткоины будут конвертироваться в традиционную американскую валюту компанией BitPay.

Крипторубль как аналог биткоина

Криптовалюта, зародившаяся в 2008 г. одновременно с появлением биткона, за 10 лет своего существования так и не была узаконена в России. По состоянию на конец ноября 2018 г. в стране нет официальных документов, регулирующих любые действия с виртуальными деньгами, да и само понятие «криптовалюта» в законах не фигурирует – есть лишь три законопроекта, внесенных на рассмотрение в Госдуму в марте нынешнего года. Один из них – это проект закона «О цифровых финансовых активах», в котором вводятся понятия токенов, криптовалют, майнинга, цифровых кошельков и смарт-контрактов. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законы о криптовалютах и краудфандинге будут приняты Госдумой до конца 2018 г.

Следующим шагом может стать внедрение так называемого «крипторубля» - виртуального аналога фиатного (реального) рубля. Как отметил Анатолий Аксаков, «крипторубль – это тот же российский рубль, только в зашифрованном виде, и разницы между курсами этих валют не будет в принципе. Все без исключения процессы, в той или иной степени связанные с крипторублем, будут регулироваться сугубо Центробанком. Именно ЦБ будет принимать окончательное решение о создании «крипторубля» в рамках экономики страны.