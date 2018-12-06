ИТ-сервис Казначейства сэкономит треть расходов на бухгалтерию в госорганах

Замруководителя Казначейства Александр Албычев рассказал о перспективах экономии госсредств на внедрении централизованного сервиса облачного бухгалтерского учета и отчетности, а также о его особенностях и ходе реализации проекта.

Экономия на едином бухучете

Сервис облачного бухгалтерского учета и отчетности, создаваемый и разворачиваемый Федеральным казначейством в госорганах на основе госинформсистемы «Электронный бюджет», должен принести государству значительную экономию средств. «Сравнивая те деньги, которые сейчас органами власти совокупно тратятся на развитие и сопровождение децентрализованных систем, и будущие расходы государства на единую информсистему, мы получим эффективность свыше 34%», — сообщил замруководителя Казначейства Александр Албычев на TAdviser SummIT 2018.

Напомним, «Электронный бюджет» представляет собой единую систему управления государственными и муниципальными финансами. Она предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности госорганов и госучреждений, а также для повышения качества их финансового менеджмента. Система создается с 2011 г, и по действующим нормативным документам должна быть полностью развернута до 2020 г.

Текущее состояние проекта

По словам Албычева, сервис облачного бухгалтерского учета будет внедрен Казначейством в 52 федеральных ведомствах (всего их в России свыше 80), а также в их территориальных органах и подведомственных учреждениях, которых насчитывается более 1,5 тыс.

Проект уже реализован в трех пилотных федеральных госорганах. С января 2018 г. сервис начали обкатывать в Росаккредитации. Позже к пилоту присоединились Минобрнауки и Минпросвещения. «Сейчас готовимся к переводу еще 15 органов, — говорит Албычев. — Дальше идем по графику».

Заместитель руководителя Казначейства Александр Албычев

В июне 2018 г. в отношении сервиса была создана служба техподдержки, работающая с 1:00 до 21:00 по Москве. Единый контакт-центр был развернут во Владимире, что более эффективно для Казначейства с точки зрения зарплат его сотрудников и прочих расходов, чем в столице.

«Проводим обучение в госорганах, — рассказывает Албычев. — По моему мнению, 40% успешности проекта — это правильное обучение пользователей. Порядка 1,3 тыс. сотрудников госорганов пройдут в течение декабря очное обучение. Дальше будет обучение по всей стране в режиме ВКС — с вопросами и ответами, и обычное дистанционное обучение».

Финпроцессы везде одинаковые

Как отмечает чиновник, в ходе проекта специалисты Казначейства провели обследование всех затрагиваемых 52 госорганов и установили, что существует пул бюджетных отчетов, которым пользуются все органы без исключения, несмотря на их отраслевую специфику. И этот пул составляет порядка 90% от общего объема отчетности такого рода.

Казначейство развернуло облачный сервис бухучета в трех госорганах, на ближайшей очереди — еще 15

«Эту отчетность мы сконцентрировали в виде аналитических платформ в единой системе бизнес-аналитики, — указывает Албычев. — И сделали это как сервис для органов власти. Этим сервисом пользуется как бухгалтер, так и руководитель учреждения. Они видят финансово-хозяйственную деятельность — как укрупнено, так и детализировано».

В целом в сервисе бухгалтерского учета все первичные документы вносятся и заверяются ЭЦП на стороне госоргана, а Казначейство осуществляет все так называемые бухгалтерские проводки. «Очень важно, что мы выдаем аналитику напрямую из информсистемы, — рассуждает Албычев. — Нет ручного фактора и дополнительной перепроверки отчетности в промежуточных системах. Отчетность сразу формируется из первичных данных. Это очень важно для прозрачности и управляемости процессом».

Особенности и преимущества сервиса

Помимо вышеупомянутой предстоящей экономии средств, Александр Албычев усматривает в отношении сервиса единого бухучета еще ряд преимуществ, и подчеркивает ряд важных особенностей его архитектуры.

В частности, рассматриваемая централизованная система представляет собой облачное решение, работу которого обеспечивают два ЦОДа Казначейства. «У нас на сегодня в 1,5 тыс. учреждений развернуто 1,5 тыс. отдельных инсталляций, отдельных программных продуктов, — говорит он. — Это и “1С”, и “Парус”, и “Кварта”, и множество систем других вендоров, которые активно участвовали в создании децентрализованной системы. В итоге получился достаточно серьезный зоопарк».

При переходе на единое решение, по мнению Албычева, государство получает отказоустойчивую стабильно работающую модель — с возможностью автоматизации бизнес-процессов.

Платформа сервиса бухучета строится на платформе «1С:фреш», которая позволяет разворачивать работу с «1С:Предприятием» на любых компьютерах через интернет. В качестве СУБД для системы используется Posgres Pro отечественной компании Postgres Professional. Серверы работают под управлением ОС семейства Linux. Таким образом, заверяет Албычев, для сервиса бухучета задействован полностью российский стек технологий. «Импортозамещение для нас является одним из ключевых моментов при развитии информсистем», — добавляет он.

С точки зрения нормативного регулирования проект развивается по некой единой методологии. «Это нам позволяет в дальнейшем выстраивать единые бизнес-процессы, устанавливать единые KPI и более эффективно управлять всей моделью», — отмечает Албычев.

Очевидным для чиновника является и более высокий уровень защиты единой системы. «Информбезопасность “1С” или “Паруса”, работающих на персональном компьютере, либо в какой-нибудь серверной, и безопасность единого облачного решения, сделанного по всем правилам и с доступом по технологии TLS, с использованием электронной цифровой подписи, — последняя конечно на голову выше», — уверен Албычев.

Проблемы «Электронного бюджета»

Напомним, создание госинформсистемы «Электронный бюджет», на основе которого внедряется сервис бухучета, можно считать весьма проблемным проектом и «долгостроем». Изначально его концепция подразумевала создание системы с 2011 по 2015 гг., однако в июле 2015 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил проект до 2020 г. Правда, отметим, Александр Албычев в тот момент в Казначействе (оно наряду с Минфином выступает оператором системы) еще не работал. Он занял свой пост в августе 2017 г.

Бюджет «Электронного бюджета»

Создание «Электронного бюджета» финансируется в рамках масштабной госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», в ее нынешнем виде утвержденной Правительством 15 апреля 2014 г. Тогда на «Электронный бюджет» было предусмотрено выделить порядка 14,85 млрд руб.

Анализ сайта госзакупок показывает, что в разные годы Минфин и Казначейство отдавали контракты, связанные с системой, компаниям IBS, «ОТР 2000», «Линкс» «Компьютел», «Ланит», «Информзащита», «Онланта», НПО «Криста» и др.