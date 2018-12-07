IBM продала индусам легендарные Notes и Domino

Сделка на $1,8 млрд

Международная компания HCL Technologies со штаб-квартирой в городе Ноида (Индия) приобретет у корпорации IBM программные активы на сумму $1,8 млрд, сообщила пресс-служба IBM. Компании уже пришли к договоренности о продаже в пользу HCL Technologies восьми приложений, включая такие знаковые продукты как Notes и Domino.

После завершения сделки в первой половине 2019 г. (сейчас она ожидает одобрения регулирующих органов) компания HCL Technologies также станет полноправным владельцем продуктов Appscan, BigFix, Unica, Commerce, Portal, Connections, ориентированных на рынки электронной коммерции и человеческих ресурсов.

По состоянию на декабрь 2018 г. стороны находятся в статусе партнеров в области интеллектуальной собственности по пяти из этих приложений.



Причины, по которым IBM приняла решение о передаче своих разработок сторонней компании, не разглашаются. Отметим, что некоторые продукты из перечня она разрабатывала в течение нескольких десятилетий.



Notes, один из знаковых продуктов IBM

Так, платформа Notes была представлена компанией Lotus в 1989 г., приобретенной IBM 1995 г. со всеми ее наработками. Notes представляет собой программный комплекс, созданный для автоматизации совместной деятельности рабочих групп. Это целый комплекс программных решений, в который входят, в том числе, средства для работы с электронной почтой, система обмена мгновенными сообщениями и приложение для работы с групповыми календарями. Платформа существует в версиях под ОС Microsoft Windows, Linux и Apple macOS.

Второй не менее значимый продукт IBM, который через полгода перейдет во владение HCL Technologies, – это Domino, серверная часть Notes. Domino тоже включает в себя ряд сервисов, в том числе СУБД, сервер каталогов и почту.

Закат IBM? Нет

Передача IBM прав собственности на свои программные продукты индийской HCL Technologies не означает, что корпорация столкнулась с трудностями. Напротив, 2018 г. стал для нее очень продуктивным: в марте она представила крошечный микрочип, поддерживающий технологию блокчейн, а в конце октября приобрела компанию Red Had за $34 млрд. IBM пошла на этот шаг в стремлении стать лидером в области гибридных облачных технологий.

В ноябре 2018 г. IBM придумала память нового типа с накопителем размером в один атом. Также на ноябрь пришлись кадровые перестановки в российском филиале корпорации – пост генерального директора подразделения IBM в России и СНГ заняла Ирис Джеба (Iris Dzeba), пришедшая в корпорацию в 2005 г.

Истории компаний

Корпорация IBM была основана в 1911 г. В 2018 г. она входит в число крупнейших в мире производителей и поставщиков программного и аппаратного обеспечений. В сферу деятельности IBM также входят консалтинговые услуги. В третьем квартале 2018 г. прибыль корпорации достигла $18,8 млрд, что на 1% меньше показателей за аналогичный период 2017 г. Чистый доход за третью четверть 2018 г., по данным ZDNET. составил $2,7 млрд – здесь тоже зафиксировано падение на 1% в годовом исчислении.

Компания HCL Technologies открыта в 1976 г. в Индии. За 42 года своего существования она открыла представительства в 39 странах мира, включая Великобританию, США, Германию и Францию. По состоянию на 2017 г. в ее штате числится более 117 000 человек, а чистый доход компании за 2017 г. составил $1,55 млрд.