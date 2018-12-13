Владелец «Билайна» нашел себе постоянного гендиректора. Им стала знакомая Барака Обамы

Председатель совета директоров группы Veon Урсула Бернс стала гендиректором группы на постоянной основе. Чуть ранее у входящего в группу украинского сотового оператора «Киевстар» также появился постоянный гендиректор – Александр Комаров.

Глава Veon стала руководить группой на постоянной основе

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о назначении своим председателем совета директоров и гендиректором американки Урсулы Бернс (Ursula Burns). Бернс в июле 2017 г. заняла пост председателя совета директоров Veon.

В марте 2018 г. Урсула Бернс стала исполнительным председателем совета директоров, курирующим работы топ-менеджмента группы.

Необходимость в этом возникла в связи с уходом в отставку гендиректора Veon, француза Жана Ива Шарлье (Jean Yves Charlier). Тогда же Veon начала поиск постоянного гендиректора, после назначения которого Бернс должна была вернуться к своим обычным обязанностям.

В тот же период норвежец Шелль Мортин Йонсен (Kjell Morten Johnsen) стал главным операционным директором Veon на временной основе. До этого Йонсен возглавляя бизнес-единицу Veon по зрелым рынкам, в которую входили «Вымпелком» и итальянский сотовый оператор Wind Telecommunicazioni. В 2016-2017 гг. Йонсен также возглавлял «Вымпелком».

Летом 2018 г. Йонсен стал http://www.cnews.ru/news/top/2018-07-19_u_hozyaina_bilajna_poyavilsya_postoyannyj_rukovoditel главным операционным директором Veon на постоянной основе, но поиски гендиректора группы продолжались. Теперь же было решено, что гендиректором станет Урсула Бернс, при этом она одновременно вернется в кресло председателя совета директоров группы.

Выходец из Xerox и знакомая Барака Обама

Урсула Бернс была гендиректором компании Xerox в 2009-2016 гг. Вместе с тем в 2010-2017 гг. она была председателем совета директоров Xerox.

Урсула Бернс стала гендиректором группы Veon на постоянной основе

При прежнем президенте США Бараке Обаме (Barack Obama) Бернс была куратором программы Белого дома в области науки и технологий.

Постоянный директор «Киевстара»

На прошлой неделе стало известно, что входящий в группу Veon украинский сотовый оператор «Киевстар» также обрел постоянного гендиректора. Им стал гражданин Украины Александр Комаров, летом занявший этот пост на постоянной основе.

С 2013 г. Комаров работал в казахстанском сотовом операторе «Кар-Тел», также входящим в группу Veon. С 2016 г. Комаров возглавил «Кар-Тел». Руководить «Киевстаром» параллельно с «Кар-тел» Комаров стал после неожиданной отставки гендиректора украинского оператора Петра Чернышева.