Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли»

Основанная в России компания Parallels, специализирующаяся на разработке виртуальных машин, была выкуплена канадской Corel. Corel намерена вложить в Parallels значительные средства с целью близкой интеграции продуктов компаний. По сообщению TechCrunch, владельцы Parallels вышли из сделки без крупной прибыли

Corel купила Parallels

Канадская Corel официально объявила о покупке разработчика Parallels, который наиболее известен своим ПО для запуска приложений Windows на Mac. В портфель Corel перейдут такие продукты как Parallels Desktop для Mac, Parallels Toolbox для Windows и Mac, Parallels Access, Parallels Mac Management для Microsoft SCCM, а также Parallels Remote Application Server (RAS), то есть вся линейка, сообщили CNews участники сделки.

Стоимость покупки не разглашается, однако TechCrunch пишет со ссылкой на собственные источники, что оплата была произведена деньгами, и что участники вышли из сделки без крупной прибыли.

Corel намерена вложить в Parallels значительные средства с целью консолидировать клиентуру, партнеров и бренды обеих компаний, создав таким образом новые возможности для роста. Компании продолжать создавать продукты для улучшения пользовательского опыта на таких платформах как Windows, macOS, iOS, Android, Chromebooks, Linux и Raspberry Pi, говорится в сообщении. TechCrunch пишет, что под возможностями для роста, по-видимому, понимается более близкая интеграция уже существующих продуктов компаний.

Главный исполнительный директор Corel Патрик Николс (Patrick Nichols) отмечает, что портфолио продуктов и бизнес-модели компаний являются взаимодополняющими по отношению друг к другу. Управляющий директор Vector Capital Роб Амен (Rob Amen) полагает, что сделка выведет Parallels на один уровень с такими известными брендами как CorelDRAW, WinZip, ClearSlide и MindManager. Напомним, Corel, несколько раз за свою историю менявшая владельца, с 2003 г. принадлежит Vector Capital.

Основатель и основной владелец Parallels Сергей Белоусов

В ноябре TechCrunch сообщал об этой сделке со ссылкой на собственные источники. Тогда же источник CNews на ИТ-рынке говорил, что речь идет о покупке не всего холдинга Parallels, а одной из входящих в него компаний. Она называется также Parallels и производит виртуальные машины для массового рынка и для малого и среднего бизнеса. Серверные продукты остаются в другой компании холдинга – Virtuozzo.

Как образовалась Parallels

Parallels была основана в России в 1994 г., и первоначально называлась Standart & Western Software (Swsoft). Компанию основали Сергей Белоусов и Илья Зубарев. Она занималась заказным программированием. Через некоторое время штаб-квартиру компании перенесли в Сингапур.

В первой половине 2000-х Swsoft приобрела российские компании Plesk и Parallels. После этого объединенная компания получила название Parallels, а ее основным продуктом стала одноименная виртуальная машина для MacOS. Главный офис компании был перенесен в США.

Также компания разрабатывает виртуальные машины для Windows и Linux, продукт для удаленного запуска приложений Parallels Remote Application Server и мобильное приложение для удаленного доступа Parallels Access.

В своей истории Parallels заключила несколько сделок. Были приобретены конкуренты компании — Sphere, немецкий производитель решений для автоматизации хостинга ModernGigabyte и разработчик приложений удаленного доступа 2X Software.

Кто владеет Parallels

Основными акционерами Parallels являются Сергей Белоусов и Илья Зубарев. Компания несколько раз привлекали венчурные инвестиции. В 2005 г. фонды Insight Venture Partners, Bessemer Venture Partners и Intel Capital приобрели долю в компании за $12,5 млн. В 2009 г. фонд Almaz Capital Partners купил 5% акций за $11 млн.

В 2013 г. Cisco приобрела около 1% Parallels. Годом позже фонд Ingram Micro купил миноритарную долю в компании. В 2015 г. в компанию вложились фонды Endeavour Vision, KG Investments, Maxifield Capital и Sanavo Capital Partners.

В то же время в 2015 г. Parallels продала одному из своих акционеров, упомянутому Ingram Micro, подразделение Odin, занимавшееся автоматизацией доставки облачных сервисов. При этом перед сделкой из Odin были выделены компании Plesk (решения по управлению веб-хостингом) и Virtuozzo (технологии серверной виртуализации и хранилища данных). Вместе с Parallels они вошли в одноименный холдинг.

Какие компании покупала Corel

Corel — канадская компания, основанная в 1985 г. Основной продукт компании — графический редактор Corel Draw. Компания имеет богатую историю покупки сторонних разработчиков ПО. Например, в 1990-х компания приобрела права на текстовый процессор WordPerfect, базу данных Paradox и редактор таблиц WordPerfect. На базе этих продуктов появился офисный пакет WordPerfect Office.

Кроме того, Corel приобретала компании, разрабатывавшие видеоредакторы Ulead VideoStudio и Pinnacle Studio, видео-проигрыватель WinDVD, архиватор WinZIP, графический редактор Paint Shop Pro и др.

Последние приобретения Corel — разработчик ПО для визуализации связей Mindjet MindManager и разработчик одноименного графического редактора Gravit.