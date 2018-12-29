В структуре Минкомсвязи, координирующей ИТ в министерствах, меняется руководство. Что с ним было не так

В ЦЭКИ — структуре Минкомсвязи для координации информатизации федеральных госорганов — меняется руководство. Предположительно к нему есть вопросы у министерства, ориентировочно есть вопросы у следственных органов и явно должны быть вопросы у широкой общественности.

Кадровые перестановки в ЦЭКИ

Как стало известно CNews, в подведомственном Минкомсвязи «Центре экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ) в ближайшее время должен смениться директор Роман Урнышев, и у этого события может быть целый ряд веских нелицеприятных причин. Как минимум один из аспектов деятельности главы ЦЭКИ стал предметом интереса МВД, которое, по данным редакции, уже в течение нескольких месяцев осуществляет в его отношении доследственную проверку (о ней ниже).

О планирующейся отставке выходца из Минкомсвязи Романа Урнышева CNews сообщили три источника, имеющие связи с ЦЭКИ и Минкомсвязи. По одним данным, его пребывание на посту может продлиться до конца января 2019 г. Согласно другим, его уход уже является свершившимся фактом, о чем были уведомлены арендаторы помещений в здании ЦЭКИ. Так или иначе, источники сходятся в том, что принципиальное решение об отставке Урнышева в Минкомсвязи уже принято.

По данным CNews, сменить его может Павел Буяджи — замруководителя дирекции B2B в «Сбербанке-АСТ». Правда, в пресс-службе этой организации сообщили CNews, что о каких-либо планах ухода Буяджи со своего поста в компании не известно.

Директор ЦЭКИ Роман Урнышев

Пресс-служба Минкомсвязи, Департамент министерства по координации информатизации (ЦЭКИ находится в его непосредственном ведении), ЦЭКИ и сам Роман Урнышев лично в течение трех дней не смогли прокомментировать CNews информацию о смене руководства Центра. Также без ответов остались все вопросы относительно возможной доследственной проверки в отношении чиновника.

Напомним, что в скором времени Урнышев также может стать фигурантом уголовного дела по итогам еще одной доследственной проверки. Она касается возможного нарушения им конституционных прав своих сотрудников посредством чтения их электронной переписки без их ведома. Если дело будет возбуждено (по ст. 137 или 138 УК в зависимости от трактовки), а вина чиновника доказана, то ему грозит штраф от 100 тыс. руб. или лишение свободы на срок до четырех лет.

Чем занимается ЦЭКИ…

Основным видом деятельности ЦЭКИ является участие под эгидой Минкомсвязи в обязательном для федеральных госорганов (ФОИВов) процессе ежегодного утверждения их планов ведомственной информатизации. Процесс этот для госорганов происходит крайне сложно; для большей части ФОИВов — с огромными задержками. Экспертизу этих планов ЦЭКИ осуществляет бесплатно, за государственный счет.

Другой аспект деятельности ЦЭКИ связан с коммерческой экспертизой госконтрактов по линии ИТ (см. таблицу). В соответствии с закупочным законодательством (44 ФЗ), госорганы обязаны осуществлять экспертизы исполнения всех своих контрактов. Они это могут делать как собственными силами, так и с участием внешних экспертов. Последние привлекаются на тендерной основе; ЦЭКИ в силу своей квалификации может принимать в этих тендерах участие.

…и во что это превратилось

По словам четверых собеседников CNews, в последнее время второй, коммерческий аспект деятельности ЦЭКИ был использован руководством учреждения для создания механизма скрытой формы оплаты за его «благосклонность» при оказании услуг в рамках первого, государственного.

То есть представителям того или иного федерального госоргана предлагалось решение всех проблем с утверждением их плана информатизации за определенную сумму. На эту сумму госорган должен был обеспечить ЦЭКИ получение подряда на экспертизу какого-либо контракта этого госоргана — по существенно завышенной («­­до 10 раз») цене. Если тендер провести в формате конкурса (а не аукциона), то вывести ЦЭКИ в победители достаточно просто — например, установив ключевым критерием оценки заявок опыт осуществления аналогичных работ, подтвержденный количеством экспертиз претендента. У ЦЭКИ с определенными допущениями он огромен за счет подрядов «Ростелекома», для которого центр в предыдущие годы неоднократно становился экспертом по его контрактам.

Косвенным доказательством завышения стартовых цен на тендерах, на которых ЦЭКИ побеждал в последнее время, является сравнение итоговых цен контрактов на конкурсах и на аукционах. В первом случае (см. таблицу) снижение часто не превышает 1% и никогда 6-7%. Во втором случае, когда единственным критерием выбора подрядчика становится цена, снижение может доходить почти до 90% — обратите внимание на строку 22 в таблице, а также строку 21 (ЦЭКИ здесь проиграл компании «Вега», но позже станет понятно, почему тендер был включен в список наряду с остальными).

Два собеседника CNews полагают, что в двух упомянутых закупках форматом их проведения аукцион стал «по недоразумению» — на каком-то этапе формирования тендера первоначальные договоренности заказчика и предполагаемого поставщика были нарушены.

Что касается природы завышения цен, то источники отмечают, что рыночная цена одной экспертизы (а в контракте их бывает множество) составляет 30-70 тыс. руб. В ангажированном тендере закладывается цена на уровне 250-500 тыс. руб. за экспертизу.

В ФОИВах схему знают. И не Урнышев ее придумал

Существование описанной схемы CNews подтвердил экс-чиновник одного из федеральных госорганов. По его словам, к нему однажды приходили представители Романа Урнышева с предложением обеспечить оперативное утверждение плана информатизации за 7 млн руб. На эти деньги ЦЭКИ должен был оказать госоргану некие «консалтинговые услуги» (экспертиза госконтрактов как раз к таковым относится).

Более того, собеседник CNews заверяет, что с аналогичным предложением к нему еще раньше лично приходил предшественник Урнышева на посту руководителя ЦЭКИ — Дмитрий Наумов (пробыл во главе организации с октября 2013 г. по июнь 2016 г., когда покинул ее совсем). «Расценки» при Наумове были несколько выше, чем при действующем руководстве ЦЭКИ, но насколько именно, экс-чиновник вспомнить не смог.

Один из источников CNews, заверяет, что об описанной схеме хорошо осведомлены в большей части ФОИВов. Он лично знаком с ситуацией, когда представитель одного госоргана «по секрету» рекомендовал представителю другого с ее помощью решить проблемы с утверждением плана информатизации, в то время как этот второй госорган ею уже давно пользовался.

Но пока в МВД интересуются другим

По словам одного из источников, осведомленного о старте в отношении Урнышева доследственной проверки МВД, правоохранителей заинтересовали не коммерческие подряды ЦЭКИ, а какие-то из субподрядов на них (см. информацию в правых столбцах таблицы). Организации, принимавшие участие в тендерах на субконтракты, подозреваются в аффилированности как друг с другом, так и с ЦЭКИ. Проведенный CNews анализ баз ЕГРЮЛ и «Контур.фокус» позволяет судить о том, что подозрения МВД небеспочвенны.

Связанность компаний на тендерах

При Урнышеве на 16 коммерческих контрактов пришлось четыре субподряда. По хронологии в первой из рассматриваемых процедур (правая часть стр. 11) победителем оказалось ООО «ОКБ САПР», а конкуренцию ему пыталась составить компания «Андекс».

В ООО «ОКБ САПР» соучредителем с долей в 50% выступает сооснователь этой организации Валерий Конявский. Он был сотрудником юридического предшественника ЦЭКИ — Всероссийского НИИ проблем вычислительной техники и информатизации (ВНИИПВТИ, реорганизация предприятия в Центр произошла в июне 2015 г.), а с 2000 по 2009 гг. даже возглавлял его. Позже некоторое время был научным руководителем ВНИИПВТИ. Кроме того, на сайте ОКБ САПР адресом организации указана Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12 — соседний дом с ЦЭКИ (2-й Кожевнический, д. 8).

Что касается «Андекса», то с сентября 2015 г. эта организация в принципе зарегистрирована непосредственно по адресу ЦЭКИ.

Во втором из тендеров на субподряд (стр. 12 таблицы) победителем снова стало ОКБ САПР, а конкурировали с ним компании «Вега» и «Интерфейс ру». Относительно второй из них никаких данных о ее связанности с ЦЭКИ или с кем-либо, имеющим отношение ко всей этой истории, нет. А вот в отношении «Веги» два источника CNews заверили редакцию, что данная организация, зарегистрированная по ЕГРЮЛ 22 августа 2016 г., была создана бенефициарами «Андекса», когда стало понятно, что сам «Андекс» может попасть в так называемый реестр недобросовестных поставщиков по 44 ФЗ и не в праве будет в течение двух лет принимать участие в гостендерах (в итоге он в него попал). По данным одного из источников, в подразделении МВД, занимающимся доследственной проверкой деятельности Урнышева, об этой преемственности осведомлены. Также отметим, что до февраля 2018 г. «Вега» тоже была зарегистрирована крайне близко от ЦЭКИ — во 2-м Кожевническом пер., д. 1.

Дата запуска Заказчик Предмет контракта Тип тендера Начальная цена лота, млн руб. Цена контракта, млн руб. Экономия, % Победитель Претенденты Цена субподряда, млн руб. Исполнитель Претенденты Главой ВНИИПВТИ (впоследствии ЦЭКИ) выступает Дмитрий Наумов 1 17.06.2014 ФСС Экспертиза контрактов на создание, развитие и сопровождение информподсистем, а также компонентов инфраструктуры Конкурс 43,52 41,5 4,6 ВНИИПВТИ НИИ «Восход» 6,28 (без снижения) Эримэкс

7 710 468 251 — 19,95 (снижение с 21,00) Эримэкс Инфопросервис, Эйтиконсалтинг, МПО «Классика» 2 27.11.2014 Минстрой Экспертиза контрактов на создание, развитие и сопровождение информподсистем, а также компонентов инфраструктуры Конкурс 2 1,98 1 ВНИИПВТИ Московская информационная компания 3 28.04.2015 ФСС Экспертиза контрактов на создание, развитие и сопровождение информподсистем, а также компонентов инфраструктуры Конкурс 20,23 19,95 1,4 ВНИИПВТИ — 10,50 (без снижения) Андекс — 4 29.04.2015 Минстрой Конкурс 5,11 4,96 2,9 ВНИИПВТИ Развитие бизнес-систем

7 708 171 870 5 29.05.2015 ФАНО Экспертиза контрактов на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию информсистем и компонентов ИКТ-инфраструктуры Конкурс 6 5,7 5 ВНИИПВТИ Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара, Развитие бизнес-систем, Институт модернизации государственного и муниципального управления 06.2015 Реорганизация ВНИИПВТИ в ЦЭКИ 6 15.10.2015 Минпромторг Экспертиза поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сфере ИКТ Конкурс 3 2,95 1,7 ЦЭКИ ОКБ САПР 7 04.02.2016 Минстрой Экспертиза контрактов на создание, развитие и сопровождение информаподсистем и компонентов ИТ- инфраструктуры Конкурс 5 4,95 1,1 ЦЭКИ Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере, Андекс

Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

В третьем из тендеров на субподряд (стр. 15 таблицы) видим победу «Андекса» при конкуренции ОКБ САПР.

В четвертом из тендеров на субподряд (стр. 18 таблицы) победителем выступает вышеупомянутая «Вега», а конкуренцию ей пытались составить компании «Инфотел» и «Сафетель». Процедура была запущена 31 марта 2017 г.

С «Инфотелом» долгие годы был связан Петр Шуленков — действующий первый замдиректора ЦЭКИ. В эту должность, по данным CNews, он вступил в марте 2017 г. А до этого с 2006 г. он работал первым замдиректора «Инфотела», а с октября 2015 г. по май 2016 г. возглавлял его.

В компании же «Сафетель», образованной 5 ноября 2014 г., учредителем и директором (до февраля-марта 2018 г.) был Дмитрий Мельничук, который с января 2018 г. занимает должность замдиректора по развитию отраслевых проектов ЦЭКИ.

Фрагмент схемы структуры руководства ЦЭКИ: Роман Урнышев (в центре) и два его заместителя — Мельничук и Шуленков

При этом и Шуленков, и Мельничук в 1993 г. одновременно окончили Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР (информация размещена в их биографических карточках на сайте ЦЭКИ).

Связанность не только на субтендерах

По таблице нетрудно заметить, что все упомянутые компании в разные годы принимали участие также и в основных коммерческих тендерах, а не только субподрядных — в качестве конкурентов ЦЭКИ, по всей видимости, мнимых.

К списку связанных организаций еще следует добавить компанию «Веста». Она была образована 2 июня 2008 г. Ее соучредителем с долей 80 % с самого начала выступает Татьяна Матвеева. Она же с ноября 2014 по ноябрь 2018 г. была гендиректором АО «ОКБ САПР». В этой должности ее сменил Сергей Матвеев. Он же является соучредителем этой структуры, наряду с вышеупомянутым Валерием Конявским — соучредителем ООО «ОКБ САПР» (где они также делят партнерство с Матвеевым).

В итоге можно констатировать, что в тех процедурах, организованных при Урнышеве, в которых хоть кто-то формально составлял ЦЭКИ конкуренцию, за редким исключением одним из этих конкурентов обязательно выступала одна из организаций, по ряду признаков с ЦЕКИ связанная.

Связанность была не только при Урнышеве

Подготовленная CNews таблица охватывает не только тендеры периода руководства Романа Урнышева, а в принципе включает все коммерческие тендеры Центра (и его предшественника — ВНИИПВТИ) на экспертизу исполнения госконтрактов.

Из нее видно, что связанные с ЦЭКИ структуры фигурируют в четырех из девяти тендеров на основные работы и в одном из трех конкурсов на субподрядные контракты, организованных еще до прихода Романа Урнышева — при Дмитрии Наумове.

Важные ремарки

Редакция отдельно обращает внимание, что не все контракты ЦЭКИ на экспертизу госконтрактов (даже со связанными участниками на тендерах) можно подозревать в том, что это скрытая форма оплаты за «благосклонность» при утверждении планов информатизации. В частности, на 16 строке таблицы можно обнаружить контракт со Всероссийским институтом научной и технической информации РАН. Данная организация федеральным госорганом не является, согласовывать план информатизации с ЦЭКИ ей не требуется.

В то же время, предполагаемых скрытых оплат в деятельности ЦЭКИ могло быть существенно больше, хотя и на незначительные суммы. Напомним, что, в соответствии с закупочным законодательством России, по госконтрактам менее 100 тыс. руб. не обязательно проводить тендер, и можно не публиковать их параметры.

Возможно, новая команда Минкомсвязи в раздумьях

Как минимум один из источников CNews уверен, что в обновленном Минкомсвязи сейчас в принципе раздумывают над тем, как именно должна координироваться информатизация госорганов, и какое место в этом процессе должен занимать ЦЭКИ. По его данным, новой команде министерства не совсем понятна актуальность деятельности Центра в ее нынешнем виде. Планы информатизации хотя и утверждаются со скрипом, но все равно утверждаются в малоизмененном виде. «Кому-то известны случаи, когда Минфин выделил 100 миллионов на проект, а проект в итоге совсем не утвердили?», — риторически вопрошает он.

В этой связи стоит отметить, что у вышеупомянутого Департамента координации информатизации Минкомсвязи, который непосредственно курирует ЦЭКИ, сейчас отсутствует руководитель. Эта должность вакантна с начала ноября 2018 г., когда свой пост покинул Николай Яцеленко, проработав на нем шесть лет — с начала ноября 2012 г.

«Проступок» Урнышева

Два источника CNews полагают, что персонально в Урнышеве новая команда Минкомсвязи могла разочароваться еще и после того, как ЦЭКИ проиграл в очень крупном по меркам этой организации коммерческом тендере, который проводил Центр по обеспечению деятельности Казначейства (структура выступает фигурантом таблицы в отношении другого аналогичного тендера, см. стр. 18).

Данная организация 29 августа 2018 г. запустила конкурс на экспертизу поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контрактов на создание, развитие и эксплуатацию информсистем, а также компонентов ИКТ-инфраструктуры. Начальная цена лота составила 114,8 млн руб. В тендере не участвовали явно связанные с ЦЭКИ организации, и в итоге Центр проиграл. Конкурентом ему выступило АО «Системы управления», а контракт на 99,9 млн руб. достался ООО «Академия “Сэт”».

«ЦЭКИ вообще-то преобразовывалось из ВНИИПВТИ в том числе и для зарабатывания денег…», — многозначительно комментирует эту историю источник CNews.

Трудовая биография Романа Урнышева

Как указано на сайте ЦЭКИ, Роман Урнышев родился в 1979 г. в Новосибирске. В 2001 г. он окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления (НГАЭиУ) по специальности «Финансы и кредит».

С 2001 г. по март 2008 г. он занимал различные должности в государственных и коммерческих организациях. В марте 2008 г. он становится директором «Многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области».

С ноября 2012 г. Урнышев работал в Минкомсвязи, в том числе в должности замдиректора департамента координации информатизации — с мая 2013 г. ЦЭКИ он возглавил в июне 2016 г.