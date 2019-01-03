Власти выпустили мобильное приложение для уплаты налогов самозанятыми

В четырех регионах России стартовал пилот по использованию мобильного приложения для уплаты налогов без ведения отчетности. Приложение предназначено для самозанятых граждан, которые смогут через него удаленно зарегистрироваться в этом качестве и начать также удаленно взаимодействовать с налоговыми органами.

Приложение «Мой налог»

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила мобильное приложение «Мой налог», через которое самозанятые граждане смогут платить налоги в автоматическом режиме, без сдачи отчетности и уплаты фиксированных страховых взносов. Об этом служба сообщает на своем сайте.

Приложение, которое уже можно скачать в App Store и Google Play, привязано к личному кабинету на сайте «Мой налог». Начав его использовать, физлицо автоматически регистрируется в качестве самозанятого, лично посещать центр регистрации для этого не нужно.

Как это работает

Если самозанятый гражданин уже является пользователем личного кабинета налогоплательщика-физлица, то для входа в приложение ему понадобится ИНН и пароль от кабинета. Этот способ регистрация рекомендует ФНС. Собственный личный кабинет можно открыть в любой налоговой инспекции, это занимает не более 15 минут, уверяют в службе. В дополнение к ИНН и паролю приложение просит подтвердить мобильный номер и указать географический регион.

Есть и облегченный способ регистрации, при котором не нужно открывать личный кабинет налогоплательщика-физлица. В этом случае достаточно с помощью приложения отсканировать паспорт и сделать селфи.

С помощью приложения самозанятые граждане могут удаленно взаимодействовать с налоговыми органами. В приложении автоматически формируются чеки для клиентов, а данные о продажах передаются в налоговую службу по интернету. По итогам месяца налогоплательщик получает в приложении сумму налога. Она может быть списана с банковского счета плательщика, для чего потребуется его согласие, но есть также возможность оплатить ее самостоятельно.

Налоговый эксперимент

Приложение заработало в рамках эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход». Эксперимент стартовал 1 января 2019 г. в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

Новое приложение даст возможность самозанятым удаленно взаимодействовать с налоговыми органами

По условиям эксперимента, самозанятые платят налог по ставке 4% при оказании услуг и продаже физическим лицам и 6% — юридическим лицам и ИП. Ставки зафиксированы до конца 2028 г., то есть пока длится эксперимент. В эти ставки уже входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

Согласно новому режиму, самозанятые не подают налоговую декларацию, не обязаны применять кассы и освобождены от НДС и НДФЛ за операции, облагаемые налогом на профессиональный доход. Кроме того, по условиям эксперимента самозанятые имеют право на налоговый вычет в размере 10 тыс. руб., он может быть использован для уменьшения налога.

Кто такие самозанятые граждане

В июле 2017 г. Госдума приняла закон, определяющий правовой статус самозанятых граждан. С юридической точки зрения закон представляет собой набор поправок в Гражданский кодекс России. Согласно этим поправкам, самозанятым гражданам не обязательно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей для оказания различных услуг.

Список этих услуг отдельно определяется правительством России. Как правило, самозанятые граждане предоставляют услуги репетитора, сиделки, няни, водителя, фотографа, специалиста по ремонту техники, в том числе компьютерной, и т.д. Согласно закону, такая деятельность не считается больше незаконным предпринимательством и может открыто облагаться налогом.

Чтобы поощрить самозанятых граждан придать официальный статус своему заработку, в конце 2016 г. был принят закон от так называемых налоговых каникулах для них на 2017-2018 гг. Поскольку несмотря на это регистрация самозанятых шла вяло, в январе 2018 г. было принято решение продлить налоговые каникулы еще и на 2019 г.

Количество самозанятых в России оценивается от 15 до 22 млн человек. ФНС пишет на своем сайте, что лица, которые оказывают услуги или продают товары без наемных работников, зарабатывают на этом до 2,4 млн руб. в год.