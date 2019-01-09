МТС купила крупного облачного провайдера за 2,5 миллиарда

Оператор мобильной связи МТС объявил о покупке 100% компании «ИТ-град 1 клауд», оказывающей облачные услуги на базе дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Алма-Ате, за 2,491 млрд руб. Покупателем выступила дочерняя компания МТС Vostok Mobile B.V.

МТС усиливается на рынке облачных услуг

Голландская «дочка» МТС Vostok Mobile B.V. приобрела компанию «ИТ-град 1 клауд», которая объединяет облачные активы ГК «ИТ-град», одного из крупнейших облачных провайдеров на российском рынке IaaS (Infrastructure as a service – «инфраструктура как услуга») за 2,491 млрд руб. Об этом CNews сообщили в пресс-службе МТС.

Покупку облачного провайдера в МТС объяснили стремлением компании нарастить свое присутствие на отечественном рынке облачных услуг, наиболее перспективный сегмент которого – IaaS – демонстрирует годовой рост в 30%. По задумке руководства, сделка позволит расширить компетенции МТС в облачном бизнесе. Наличие собственных дата-центров и каналов связи обеспечит оптимизацию затрат за счет консолидации оборудования на площадках, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность бизнеса поставщика облачных услуг #CloudMTS, считают в компании.

Напомним, что в середине сентября 2018 г., МТС купил ЦОД «Авантаж», один из крупнейших в России, за 8,9 млрд руб. включая чистый долг. Этот ЦОД стал десятым по счету дата-центром МТС. Его площадь составляет 6,4 тыс. кв. м., в 16 залах существует возможность разместить 2 240 серверных стоек. Кроме того, сотовый оператор располагает еще тремя ЦОДами в Москве, двумя – в Нижнем Новгороде, по одному – в Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре. Собственные ЦОДы появились у оператора в 2007 г. Уровень их надежности определяется маркировкой Tier-III.

Чем занимается «ИТ-град»?

ГК «ИТ-град» развивает облачное направление с 2008 г., предоставляя услуги крупным компаниям под собственным брендом, а также малому и среднему бизнесу под брендом сервис-провайдера 1cloud. Облачные услуги предоставляются на базе собственного оборудования, размещенного в дата-центрах уровня TIER III в Москве, Санкт-Петербурге и Алма-Ате (Казахстан).

МТС планирует нарастить присутствие на российском рынке облачных услуг за счет приобретения провайдера «ИТ-град»

«ИТ-град» – один из первых сервис-провайдеров Vmware в России и СНГ. Кроме базового перечня услуг, таких как виртуальные ЦОДы, гибридные облака и резервное копирование, компания также предлагает сервисы аренды виртуальной системы хранения данных (СХД) Netapp, создания виртуальных дата-центров для размещения сертифицированных систем по стандарту PCI DSS, хранению и обработке персональных данных в соответствии с требованиями законодательства, а также ряд востребованных SaaS, PaaS и DaaS-сервисов, включая решение для коллективной разработки ПО. Малому и среднему бизнесу провайдер 1cloud предоставляет возможность быстро разворачивать облачную инфраструктуру с помощью автоматизированной панели управления.

В рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2018» «ИТ-град» занимает восьмую строчку. Выручка от оказания услуг IaaS в 2017 г., полученная компанией, составила 678,3 млн руб. включая НДС. Среди клиентов провайдера: S7 Airlines, ЦРТ, «Первый БИТ», Yota Devices, «Корус консалтинг», «Лаборатория Касперского», «Сибур» и другие.

Подробнее об облачном бизнесе МТС

Проект МТС, в рамках которого оператор предоставляет бизнесу облачные услуги, получил название #CloudMTS. Коммерческая облачная платформа была создана на основе решения Vmware. В МТС утверждают, что распределенная архитектура обеспечивает провайдеру бесперебойность работы и повышенную отказоустойчивость.

С августа 2016 г. оператор предоставляет услуги облачного хранения данных. Место в облачном хранилище выделяется бесплатно, а зарабатывает компания за счет роста интернет-трафика. Сервис облачных вычислений на первых порах был доступен лишь представителям малого и среднего бизнеса, но с марта 2017 г. и крупный бизнес может воспользоваться этой услугой.

В сентябре 2017 г. МТС запустил BdaaS-сервис обработки больших данных в облаке (Big-Data as aservice – «большие данные как услуга»).

В августе 2018 г. компания развернула в собственных дата-центрах гибридную систему Microsoft Azure Stack, что позволило оператору впервые в России начать предоставлять сервисы Azure из собственных ЦОДов. Клиенты могут воспользоваться IaaS- и PaaS-сервисами (Platform as a service – «платформа как услуга»), а также средствами разработки приложений.

Также в 2018 г. предложены новые облачные услуги для бизнеса, среди которых почтовые сервисы, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными.