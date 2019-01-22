Гендиректор Yota внезапно уволился

Гендиректор Yota Владимир Добрынин оставил свой пост, чтобы заняться собственными международными проектами. Распространившиеся в СМИ слухи, что причиной его ухода стал конфликт с «Мегафоном», Добрынин отрицает.

Уход Добрынина

Гендиректор сотового оператора «Скартел» (торговая марка Yota) Владимир Добрынин, возглавлявший компанию с 2016 г., покинул свой пост. В пресс-службе Yota подтвердили эту информацию CNews, отказавшись отвечать на вопрос о причинах решения Добрынина.

В беседе с изданием TJournal Добрынин сообщил, что в будущем намерен развивать собственные международные проекты. В Yota исполнять обязанности гендиректора после его ухода будет финдиректор Саид Мунаев. С кандидатурой на должность гендиректора компания планирует определиться в ближайшее время.

В качестве причины ухода Добрынина называют конфликт с владельцем Yota — компанией «Мегафон». Конфликт, предположительно, возник на почве реструктуризации бизнес-процессов, включая финансирование, в связи с чем у Yota оказалась урезана свободой действий. Сам Добрынин полагает, что источник мог принять за конфликт какие-то рабочие вопросы, и уверяет, что конфликта как такового не было.

Добрынин начал работать в Yota в 2010 г. на позиции директора по маркетингу, но через три года перешел в «Мегафон», заняв должность директора по управлению клиентским опытом. В 2015 г. вернулся в Yota на позицию операционного директора. До этого работал в «Вымпелкоме»: в 2001-2005 гг. — директором по рекламе, с 2008 г. — главным специалистом по маркетингу.

Бывший гендиректор Yota Владимир Добрынин

Мунаев пришел в Yota на должность финдиректора в начале 2017 г. из «Мегафона», где он проработал более шести лет. В самой Yota с момента приобретения ее «Мегафоном» в 2014 г. генеральные директоры менялись четыре раза.

История Yota

Сотовый оператор «Скартел» был создан в 2007 г. Его акционерами были фонд Telconet Capital предпринимателей Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, а также госкорпорация «Ростехнологии» (нынешний «Ростех»). Компания построила первую в России сеть беспроводной передачи данных стандарта WiMAX. В 2011 г. оператор получил разрешение на использование имеющихся у него частот для другой технологии — LTE — относящейся к четвертому поколению сотовой связи (4G). После этого «Скартел» договорился с «Мегафоном» и «Ростелекомом» о совместном строительстве LTE-сетей.

В 2012 г. контролирующий акционер «Мегафона» Алишер Усманов договорился с владельцами «Скартела» об объединении активов. Образовавшийся в результате сделки холдинг Garsdale Services получил более 50% акций «Мегафона» и 100% «Скартела». 18% акций холдинга досталось акционерам «Скартела», остальное — Усманову и его партнерам.

Федеральная антимонопольная служба ФАС, одобряя данную сделку, поставила условие: «Скартел» должен обеспечить недискриминационный доступ к своей инфраструктуре и другим сотовым операторам. Выполняя предписание, «Скартел» разделил свой бизнес на две части. Собственно «Скартел» занялся только инфраструктурным бизнесом под брендом Yota Networks, а всех абонентов перевели в компанию «Йота».

В 2013 г. стало известно, что «Мегафон» покупает Yota. Оператор выкупил 100% структуры Maxiten Co Limited, которой принадлежали 100% долей ООО «Скартел» и ООО «Йота», у Garsdale Services. Стоимость сделки составила $1180 млн, хотя опрошенные CNews аналитики называли справедливой цену на уровне $700 млн. Кроме того, «Мегафон» принял на себя чистый долг Yota в размере около $566. Сотрудничество со «Скартелом» позволило «Мегафону» опередить своих конкурентов — МТС и «Вымпелком» — в сроках запуска LTE.