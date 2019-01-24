Охранная структура Росгвардии закупает сотни ПК, запретив применение в них «Эльбрусов» и «Байкалов»

Структура Росгвардии, специализирующаяся на охранных услугах, закупает свыше 800 моноблоков для сотрудников своих филиалов по всей России. Использование в них отечественных процессоров ограничено весьма жесткими техническими условиями тендера.

Продвинутые процессоры для ФГУП «Охрана»

Как выяснил CNews, в своем стремлении обзавестись 820 моноблоками ФГУП «Охрана» при Росгвардии исключило возможность использования в них каких-либо отечественных процессоров. Это следует из условий техзадания соответствующего тендера с начальной ценой договора в 39,9 млн руб. (порядка 48,6 тыс. руб. на один компьютер). Конкретные производители техники и «железа» в нем не прописаны, однако один из пунктов условий гласит: «техпроцесс изготовления процессора: 15 нм, не более».

Фактически это означает, что претенденты на договор заведомо не смогут предложить никаких конфигураций с использованием российских чипов. Передовые разработки отечественных компаний — МЦСТ («Эльбрус-8С» и R-2000), «Байкал электроникс» (Baikal-T1), «Элвис неотек» (Elise) — созданы по техпроцессу 28 нм. Наиболее продвинутые чипы других российских разработчиков — НПЦ «Элвис» (линейка «Мультикор»), НИИСИ РАН (линейка с архитектурой «Комдив»), «Мультиклет» (одноименная линейка) и др. — сделаны с использованием еще более «крупного» нанометража.

Отметим, что применительно к массово выпускаемым чипам техпроцесса на 15 нм не существует в принципе. Существует техпроцесс на 16 нм и на 14 нм.

ФГУП «Охрана» Росгвардии закупает компьютеры, написав ТЗ под зарубежное «железо»





Комментируя эту закупку, в пресс-службе ФГУП «Охрана» указали CNews, что «в рамках автоматизации всех бизнес-процессов предприятия требуется надежная и качественная компьютерная техника с хорошими эксплуатационными характеристиками, в связи этим предусматривались микропроцессоры импортного производства, отвечающие принципу соответствия “цена-качество”». Как именно планируется использовать закупаемые моноблоки, собеседники CNews не сообщили.

В организации отдельно обратили внимание на то, что в силу специфики своей деятельности она не подпадает под действие законов и иных нормативно-правовых актов России по импортозамещению — в части закупки исключительно отечественной компонентной базы. При этом в «Охране» считают, что под прописанные в техзадании требования подпадает большое количество отечественных производителей компьютерной техники на зарубежном «железе».

«В настоящее время в рамках импортозамещения предприятие работает только над переходом на отечественное программное обеспечение (в соответствии с нормами постановления Правительства от 16 ноября 2015 г. № 1236) и обеспечением исполнения распоряжения Федеральной службы войск Национальной гвардии № 1/9579 от 14 декабря 2017 г. о переходе на использование отечественного ПО», — отметили во ФГУП.

Некоторые подробности закупки

Рассматриваемый тендер был запущен ФГУП «Охрана» Росгвардии 15 января 2019 г. Заявки от претендентов принимаются до 31 января. Подведение итогов намечено на 5 февраля.

Победителю предстоит поставить технику в головной офис заказчика в Москве, а также в 79 филиалов организации по всей России.

В техзадании указано, что в моноблоке должно быть не менее одного процессора, с числом ядер не менее четырех. Последнее обстоятельство повторно ограничивает использование большей части российских процессоров, за исключением продукции МЦСТ.

В компьютере должен быть использован тип памяти SODIMM DDR4. В нем должны поддерживаться выводы графической подсистемы eDP/DP/HDMI/DSI и режим графики 4K. В моноблок должны быть встроены микрофон, оптический привод DVD-RW, веб-камера со шторкой, приемник Wi-Fi, а также монитор с диагональю не менее 21,5 дюйма.

Несколько фактов о ФГУП «Охрана»

ФГУП «Охрана» Росгвардии выступает правопреемником ФГУП «Охрана» МВД России. Организация ведет свою историю с 2005 г., когда она была создана в рамках реформирования подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел.

«Охрана» имеет 80 филиалов в субъектах России. Организация позиционирует себя как коммерческая структура, которая ведет свою деятельность на основе договоров, заключаемых с физическими и юридическими лицами, частными и государственными компаниями.

Среди предоставляемых ею услуг — физическая, военизированная и пультовая охрана, а также проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем безопасности, охрана имущества при транспортировке.

«ФГУП “Охрана” Росгвардии вправе охранять объекты, на которые частная охранная деятельность не распространяется», — говорится на сайте организации.