«Аэрофлот» купил сотни «крутящихся» Android-смартфонов, интегрированных с SAP

«Аэрофлот» подвел итоги закупки для своих наземных сотрудников 380 моделей Samsung Galaxy A8 с чехлом и поворотным креплением на руку.

Смартфоны для «Аэрофлота»

Компания «Аэрофлот» обзавелась сотнями смартфонов на Android, а также аксессуарами к ним. Соответствующий тендер в формате открытого запроса предложений в электронной форме авиаперевозчик запустил в конце ноября 2018 г. Стартовая цена лота составила без малого 12 млн руб.

Эти деньги были зарезервированы на 380 моделей Samsung Galaxy A8, хотя допускалось предложение эквивалента. Также в эту сумму входит 380 защитных чехлов Ring Case с нашейным ремнем и 380 креплений для телефонов на руку с возможностью поворота гаджета вокруг условной оси, перпендикулярной его плоскости Rotative Armband (см. рис. 1). В последних двух случаях аналог был также допустим.

Стартовая цена за каждый смартфон была выставлена на уровне 27,7 тыс. руб., за чехол — 1,8 тыс. руб., за крепление на руку — 2,1 тыс. руб.

Итоги запроса предложений были подведены в последних числах декабря 2018 г. На тендер была подана всего одна заявка — от ООО «Технопарк» из Санкт-Петербурга. На этом основании процедура формально была признана несостоявшейся, но договор с «Технопарком» все равно было решено подписать. Его сумма составила 10,9 млн руб.

Принцип работы поворотного крепления для смартфона

Из общения CNews с пресс-службой «Аэрофлота» можно было заключить, что, по крайней мере, в отношении смартфона победитель тендера не стал прибегать к возможности предложить альтернативу заявленной в техзадании модели. «Мы планируем поставку смартфонов Samsung Galaxy А8 с чехлом и поворотным креплением на руку начиная с апреля 2019 г.», — отметили собеседники редакции.

Зачем «Аэрофлоту» смартфоны

Как сообщили CNews в «Аэрофлоте», закупаемые смартфоны предназначены для производственного персонала авиакомпании — в основном для сотрудников департамента наземного обеспечения: регистрации пассажиров, их посадки на борт, транзита и пр.

На смартфоны выводятся задания, которые распределяются в системе планирования и управления ресурсами (RMS), — объясняют в пресс-службе. — Задание на смартфон назначается в автоматическом или ручном режиме, а персонал подтверждает прием в работу и исполнение задания, статус по каждому заданию в режиме online отображается в системе для диспетчерской и прочих систем».

В «Аэрофлоте» указывают, что компания до закупки новой техники уже располагала более чем 1 тыс. смартфонов, находящихся в пользовании персонала, включая модели Samsung. «В связи с интенсивной нагрузкой и механическими дефектами (повреждение корпусов и т. д.), часть смартфонов нуждается в замене», — заключили в пресс-службе авиаперевозчика.

«След» SAP

Примечательно, что среди специальных требований к смартфонам прописана их совместимость с системой SAP Afaria 7. Она представляет собой пакет управления мобильными устройствами и обеспечения безопасности для смартфонов и планшетов.

О планах по ее внедрению в «Аэрофлоте» объявили а октябре 2012 г., анонсируя так называемый второй этап стратегического внедрения SAP в авиакомпании.

Отношения «Аэрофлота» и SAP, по заявлениям руководства авиаперевозчика, длятся уже свыше 15, но с разной степенью эффективности на различных этапах. В частности, в 2012 г. гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в разговоре с CNews сообщал, что до его появления в компании, произошедшего тремя с половиной годами ранее, попытки внедрить систему автоматизации на SAP длились «уже лет 10», но успехом так и не увенчались.

К 2012 г. усилиями его команды процесс все же был завершен, и в целом «Аэрофлот» был избавлен от «зоопарка» ИТ-систем, чье общее число сократилось со 180 до трех. Для бронирования билетов стала использоваться система Sabre, для учета доходов от перевозок — Sirax AirFinance (разработка Lufthansa Systems), для управленческого учета — SAP. В последней было реализовано планирование и бюджетирование, ведение нормативно-справочной информации, управление техническим обслуживанием судов и т. д.

В конце июня 2018 г. в пресс-службе «Аэрофлота» рассказали CNews, что по состоянию на тот момент в компании на ПО SAP были автоматизированы все ключевые функциональные области: бухгалтерский и налоговый учет, учет финансового лизинга, логистика и склад, казначейство, управление персоналом, юридически значимый документооборот, управление договорами, бюджетирование, учет доходов по грузоперевозкам, управление внутренним аудитом, налоговый мониторинг, управление закупочной деятельностью, мониторинг закрытия отчетных периодов, учет МСФО и финансовая консолидация.

«Реализованная в “Аэрофлот” система интегрирована со всеми ключевыми информационными системами и ИТ-решениями: AMOS, Sirax, системами производственной платформы Sabre, СОФИ, IBM FileNet, SITA CrewTablet, Champ, КАСУД, “Монитор” руководителя и другими системами, — отмечают в компании. — Обеспечена интеграция платформы с производственными системами для получения необходимой производственной управленческой отчетности и аналитики в режиме реального времени (система агрегации производственных данных OPS BI)».