Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика

У создателей и кураторов проблемной единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД снова неприятности. По решению ФАС тендер на техподдержку ИСОД со стартовой ценой в 1,65 млрд руб. отменен, и перезапустить его можно только в закрытом формате.

Поддержку ИСОД — в закрытую

Как выяснил CNews, МВД не сможет выбрать подрядчика на техсопровождение своей главной информсистемы в публичном режиме. На основании решения ФАС министерству пришлось 25 января 2019 г. отменить соответствующий открытый электронный аукцион с начальной ценой контракта в 1,65 млрд руб. В надзорном ведомстве посчитали, что МВД следует прибегнуть к закрытому способу определения поставщика услуг.

Причиной этого стал тот факт, что для выполнения работ исполнителю требуется изучить секретные данные, что несовместимо с какой бы то ни было публичностью.



«Представители заказчика пояснили, что для оказания услуг победителю аукциона необходимо ознакомиться с приказом № 016, имеющим гриф “секретно”, — говорится в документах ФАС. — Указанный приказ не размещен в ЕИС и открытом доступе в нтернете. Учитывая изложенное, описание объекта закупки, подлежащее включению в документацию об аукционе, содержит сведения, составляющие государственную тайну, что является основанием для применения закрытого способа определения поставщика».

Непосредственным заказчиком на тендере выступило научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» при МВД (СТиС). Что касается объекта поддержки — единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД (ИСОД), то она уже и так доставила этой организации немало проблем. СТиС занималась созданием ИСОД, и этот проект стоил ее руководителю Андрею Нечаеву не только его поста, но и свободы. Сумма основного стартового контракта на разработку ИСОД (завершился в конце 2014 г.) составляла 1,4 млрд руб. Именно ее в итоге с Нечаева стали требовать в МВД.

МВД пришлось отменить тендер на техподдержку ИСОД. Он должен проходить в закрытом формате

На момент выхода материала в СТиС не смогли прокомментировать CNews, намеревается ли организация перезапустить тендер, когда и в каком виде.

Некоторые подробности

Отмененный тендер на техподдержку ИСОД стартовал 27 декабря 2018 г. Организаторы планировали принимать заявки от соискателей до 24 января 2019 г., торги были намечены на 28 января 2019 г., фронт работ был рассчитан на срок до 20 декабря 2019 г.

Эти планы были нарушены жалобой в ФАС, которую 14 января подала московская компания «Информ инжиниринг». По итогам ее рассмотрения и в результате проведения внеплановой проверки в ФАС признали большую часть претензий заявителя к СТиС необоснованными.

С доводами жалобщика в ФАС согласились в отношении избыточности требований заказчика о наличии у участника закупки действующей лицензии на оказание услуг в области защиты гостайны. В ФАС установили, что в аукционной документации оказание этих услуг предусмотрено не было.

Примечательно, что вышеупомянутое решение о том, что в СТиС выбрали не тот формат закупки, ФАС приняла в инициативном порядке — «Информ инжиниринг» на это не жаловался; надзорный орган снова сверхответственно подошел к выполнению своих обязанностей.

Также инициативно в ФАС установили, что в документации об аукционе не указан объем оказываемых услуг по сертификации ПО, что не позволяет участникам закупки определить количество оказываемых услуг. «Таким образом, действия заказчика не соответствуют пункту 1 части 1 статьи 33 и нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 закона о контрактной системе», — заключают в ФАС.

Проблемы ИСОД

Вышеупомянутый Андрей Нечаев был задержан в октябре 2017 г., после того как обстоятельствами его работы над системой заинтересовалось управление «М» ФСБ. Высокопоставленный чиновник-силовик обвинялся в том, что принял ИСОД у подрядчика и расплатился за нее, когда в системе не были готовы как минимум три компонента.

Арест Нечаева повлек за собой добровольную отставку замглавы МВД по тылу Александра Махонова, мотивированную в МВД тем, что Махонов нес личную ответственность за подчиненного ему Нечаева, являясь на момент расчета с подрядчиком главой департамента ИТ, связи и защиты информации в МВД.

В феврале 2018 г. по подозрению в пособничестве Нечаеву был задержан Сергей Шилов— глава AT Consulting. Данная компания выступила реальным создателем ИСОД — на субподряде у «формального» исполнителя контракта, НИИ автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина.Позже, 23 апреля Шилова выпустили из СИЗО под домашний арест, а в конце 2018 г. он оказался на свободе, но под подпиской о невыезде.

В связи с этим же делом в начале апреля 2018 г. был отправлен под арест до 10 июня 2018 г. гендиректор ООО «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин, известный по работе в «Ростелекоме» и своим участием в ряде госпроектов, в том числе в создании «Электронного правительства» и системы «Платон». В конце апреля Нащекин был переведен под домашний арест.

Что предстоит поддерживать в ИСОД

ИСОД представляет собой набор информационных сервисов, предназначенных для подразделений полиции, специализирующихся на различных задачах. Также через систему можно осуществляться оборот документов внутри МВД, проводить видеоконференции федерального масштаба, передавать данные в регионы и предоставлять госуслуги гражданам.

Подрядчику МВД предстоит осуществлять управление обращениями пользователей ИСОД (прием, регистрация, классификация, координация работ, информирование и пр.), поддерживать оборудование и ПО, администрировать систему (резервное копирование данных, настройка ПО и оборудования, а также актуализация документации на сервисы в части устранения ошибок и замечаний). Кроме того, ему предписано проводить консультации и обучение пользователей, а также заниматься сертификацией — инспекционным контролем.

Как можно заключить по спецификации задействованного в ИСОД оборудования, основу «железа» ЦОДа системы составляют блейд-серверы и серверы IBM, серверные узлы «Эльбрус-4.4» и коммутаторы Brocade. Основу региональных программно-технических комплексов составляют серверное оборудование HP и сетевое оборудование Cisco.

«Железо» перечисленных вендоров (кроме производителя «Эльбрусов» — МЦСТ) преимущественно задействовано и в других подсистемах ИСОД. Крайне редкие упоминания в спецификациях ПО касаются различных версий ОС Linux, в частности Red Hat и Mandriva. Хотя, судя по техзаданию одного из тендеров МВД от 2014 г. со стартовой ценой контракта в 470 млн руб., в ИСОД крайне широко используется ПО Microsoft.