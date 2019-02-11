Систему «Платон» продали за рубеж

Оператор российской системы автоматического взимания платы на автодорогах «Платон» — компания РТИТС — внедрит аналогичную систему в Индии. Сейчас в Индии плата за проезд по дорогам взимается на шлагбаумах «вручную», что приводит к пробкам и потере денег. Если российская система докажет свою эффективность на одном участке, ее развернут на всю страну.

Экспорт в Индию

В 2019 г. в Индии будет внедрена российская система взимания платы на автодорогах, подобная системе «Платон». Об этом сообщает оператор «Платона», компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС) на своем сайте. Внедрением системы в Индии займется РТИТС — компания уже подписала соответствующий контракт с Национальным агентством автомобильных магистралей Индии (NHAI).

Право на заключение контракта РТИТС выиграла, победив в открытом конкурсе. Помимо российского оператора в тендере участвовали словацкая Skytoll, индийская Efkon India Pvt. Ltd. и венгерская National Toll Payment Services PLC. РТИТС отмечает, что это первый случай крупного несырьевого экспорта российских технологий в сфере транспортной телематики.

Пока что аналог «Платона» будет работать только на транспортном коридоре «Нью-Дели — Мумбаи» протяженностью 1419 км. На индийские автомобили будут установлены изготовленные РТИТС бортовые устройства, поддерживающие ГЛОНАСС. По словам Ашиша Шарма, члена правления NHAI, если технология докажет свою эффективность в борьбе с нынешними проблемами, существующими на индийских автомагистралях, в последствии она может быть развернута на всю страну.

По словам гендиректора РТИТС Антона Замкова, помимо внедрения собственно системы взимания платы, в рамках проекта в Индии также будет протестирована разработанная РТИТС система весогабаритного контроля и ряд других сервисов. Как сообщает Замков, РТИТС рассматривает возможность участия еще в нескольких конкурсах, поскольку компания видит высокий экспортный потенциал в своих разработках.

Проблемы на автодорогах Индии

В настоящий момент в Индии насчитывается более 12 тыс. платных автотрасс. Въезд на них осуществляется через шлагбаумы, где плата за передвижение взимается «вручную». В беседе с ТАСС советник Национального агентства автомобильных магистралей Индии Ананд Шеной сообщил, что в общей сложности в стране работает 460 таких пунктов сбора платы, и ежедневно через них проходит 4-5 млн. грузовиков.

В Индии заработает российская система, аналогичная «Платону»

Это приводит к пробкам, в которых машины стоят длительное время, снижает скорость перевозок и повышает расходы водителей и грузоперевозчиков. Ежегодные потери от простоев в пробках достигают $14 млрд. С этими проблемами и должна помочь справиться система взимания платы, аналогичная «Платону» — там плата взимается автоматически, без задержки транспорта.

Индия предпринимает шаги к улучшению ситуации на автодорогах. В частности, сейчас в стране реализуется Национальный проект автодорожного строительства, в рамках которого обновляются и расширяются основные автомагистрали, а также повышаются стандарты дорожной сети.

Как был создан «Платон»

Система «Платон» взимает плату за вред, причиненный федеральным трассам, с машин весом свыше 12 тонн. Проект государственно-частного партнерства по созданию системы стартовал в сентябре 2013 г., сама система заработала два года спустя. Сбор платы осуществляется за передвижение по 50,8 тыс. км федеральных автомобильных дорог. «Платон» работает на основе инфраструктуры ГЛОНАСС и GPS.

Первоначально предполагалось, что оператора системы государство выберет на конкурсной основе. Соответствующий тендер куратор проекта «Росавтодор» объявил в сентябре 2013 г. Однако летом 2014 г. конкурс был отменен, и Правительство назначило оператором РТИТС, установив также финансирование проекта из бюджета на уровне 10,6 млрд руб. ежегодно в течение 13 лет. Это сделало «Платон» одним из крупнейших гражданских ИТ-проектов современной России.

Вышеупомянутое концессионное соглашение РТИТС подписала с «Росавтодором» в сентябре 2014 г. Как можно было заключить со слов руководителя «Росавтодора» Романа Старовойта, при принятии решения в пользу этой компании решающее значение имел авторитет одного из ее главных на тот момент учредителей — «Ростеха». «Это государственная корпорация, включающая в себя наиболее крупные предприятия РФ, — рассказывал CNews Старовойт. — Плюс решается вопрос импортозамещения, вопрос безопасности передачи и обработки информации и т. д.».

При образовании РТИТС 24 июля 2014 г. «Ростеху» в ней принадлежало чуть более 50%, а оставшаяся доля — компании «РТ-Инвест». Последняя, в свою очередь, на 25,01% также принадлежала «Ростеху», а на 74,99% управляющей компании «Царицын капитал», владение которой приписывалось гендиректору «РТ-Инвест» Андрею Шипелову и его тестю Вадиму Агафонову.

В начале ноября 2014 г. «Ростех» снизил долю своего прямого участия в РТИТС до 25%, а затем и вовсе самоустранился. В настоящий момент 50% РТИТС принадлежит «РТ-Инвест», а другие 50% перешли Игорю Ротенбергу в два присеста. Таким образом, за короткий срок существования компании, доля в ней «Ростеха», чьим именем оператор получил в свое распоряжение громадный по капитализации проект, снизилась с примерно 62,5% до 12,5%.