Чистая прибыль «Яндекса» взлетела на 430% до 46 миллиардов

«Яндекс» завершил четвертый квартал и весь 2018 г. с ростом прибыли и выручки, несмотря на расходы по приобретению новой штаб-квартиры в Москве. Помимо укрепления позиций в поиске, запуска «Драйва», «Еды» и «Облака», компания отметила выход сервиса онлайн-заказа такси на прибыльность.

Позитивный финансовый тренд продолжается

Согласно неаудированному отчету о финансовых результатах за IV кв. 2018 г. и весь 2018 год, консолидированная выручка «Яндекса» за 2018 финансовый год выросла на 36% по сравнению с 2017 г. и составила 127,7 млрд руб. ($1,837,6 млрд), при этом чистая прибыль увеличилась на 430% по сравнению с 2017 г. и составила 45,9 млрд руб. ($660,1 млн).

Выручка компании за последний квартал 2018 г. выросла на 39% год к году и составила 38,8 млрд руб. ($559,1 млн), а чистая квартальная прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2017 г. на 69% и составила 5,9 млрд руб. ($85,1 млн).

«В четвертом квартале 2018 года "Яндекс" показал уверенный рост. Выручка компании увеличилась на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а без учета "Яндекс.маркета" — на 46%. Инвестиции в развитие сервиса онлайн-заказа такси принесли результат: сервис стал прибыльным. Мы будем продолжать экспериментировать и развивать новые направления», — отметил Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса».

Сегмент «Такси» принес компании за прошедший год выручку в размере 19,213 млрд руб., что на 293% превышает сумму в 4,891 млрд руб., заработанную сервисом в 2017 г. Число поездок только за четвертый квартал 2018 г. выросло на 112% год к году (включая квартальные показатели Uber).

«Компания отлично поработала в 2018 году. Мы укрепили позиции в "Поиске", запустили новые сервисы на стыке онлайна и офлайна — "Драйв" и "Еду" — и открыли всем желающим доступ к нашим технологиям и инфраструктуре в "Яндекс.облаке". Мне особенно приятно отметить успехи в развитии беспилотного транспорта: всего за два года нам удалось создать полноценное беспилотное такси», — сказал Аркадий Волож, руководитель группы «Яндекс».

Чистая прибыль «Яндекса» за год выросла на 430% до 45,9 млрд руб.

В четвертом квартале 2018 г. «Яндекс» получил разрешение и приступил к испытаниям беспилотного автомобиля в автономном режиме на дорогах общего пользования в Тель-Авиве, а также завершил сделку по приобретению площадки под новую штаб-квартиру в Москве.

Квартальные итоги

Квартальная выручка компании без учета «Яндекс.маркета» выросла год к году на 46% до 38,8 млрд руб. ($559,1 млн). Чистая прибыль без учета «Яндекс.маркета» выросла на 102% год к году и составила 6,5 млрд руб. ($93,2 млн). Скорректированная чистая прибыль без учета «Яндекс.маркета» увеличилась на 53% год к году и составила 7,5 млрд руб. ($108,2 млн) при рентабельности 19,4%. Скорректированный показатель EBITDA без учета «Яндекс.маркета» вырос год к году на 38% до 12,3 млрд руб. ($177,4 млн) при рентабельности 31,7%.

Скорректированная чистая прибыль компании за IV кв. 2018 г. составила 6,9 млрд руб. ($100,0 млн), показав рост на 32% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, рентабельность скорректированной чистой прибыли к выручке составила 17,9%. Скорректированный показатель EBITDA вырос по сравнению с аналогичным показателем за IV кв. 2017 г. на 33% до 12,3 млрд руб. ($177,4 млн), показав рентабельность 31,7%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 31 декабря 2018 г. составил 68,8 млрд руб. ($990,3 млн) на консолидированной основе, включая 27,3 млрд руб. ($393,3 млн) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси», 29,1 млрд руб. ($418,6 млн) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов «Яндекс.маркета», не включаемых в консолидированный баланс Yandex N.V.

Показатели за весь 2018 год

В апреле 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк сформировали совместное предприятие на базе платформы «Яндекс.маркет». Рост выручки «Яндекса» за прошедший год без учета «Яндекс.маркета» составил 41% по сравнению с 2017 г. до 126,4 млрд руб. ($1819,9 млн), чистой прибыли – на 146% до 18,4 млрд руб. ($265,3 млн). Скорректированный показатель EBITDA без учета «Яндекс.маркета» вырос за год на 45% до 39,9 млрд руб. ($573,7 млн) при рентабельности 31,5%.

Консолидированная выручка «Яндекса» за 2018 год

Скорректированная чистая прибыль компании составила 22,1 млрд руб. ($318,7 млн), увеличившись на 44% по сравнению с 2017 г. при рентабельности 17,3%.

Структура консолидированной выручки «Яндекса»

Скорректированный показатель EBITDA составил 39,6 млрд руб. ($569,9 млн) и вырос на 36% по сравнению с 2017 г. при рентабельности 31%.

Выручка «Яндекса» без учета «Яндекс.маркета»

Выручка «Яндекс.маркета» за 2018 г. составила 7,886 млрд руб., что на 59% превышает выручку в сумме 4,968 млрд руб. за 2017 г.

Рекламный и поисковый бизнес на позитиве

Квартальная выручка компании от основной деятельности – продажи контекстной и медийной интернет-рекламы, выросла на 18% год к году и составила 76% в структуре общей выручки «Яндекса»; только на сайтах «Яндекса» – рост на 18%, 58% от общей выручки компании, только в «Рекламной сети Яндекса» – рост на 16% и 18% в структуре общей выручки. Усиление темпов роста произошло в основном за счет вклада малых и средних партнеров «Рекламной сети Яндекса».

В сумме за 2018 г. портал и поиск принес «Яндексу» выручку в размере 104,4 млрд руб., что на 24% больше, чем годом ранее.

За отчетный квартал доля поиска компании на российском рынке, включая мобильный поиск, по данным «Яндекс.радара», составила в среднем 56,5%, что сопоставимо с квартальными показателями годом ранее и несколько выше чем 55,9% в третьем квартале 2018 г.

Поисковая доля компании на устройствах Android в Рунете за квартал составила 49,5%, что несколько выше 49,1% за предыдущий квартал и выше 45,0% за квартал годом ранее. Число поисковых запросов в России за квартал, по данным «Яндекс.радара». увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Структура выручки «Яндекса» по сегментам

Число платных кликов на сайтах «Яндекса» и партнерской сети выросло на 10% год к году. За вычетом показателей «Яндекс.маркет», число платных кликов выросло на 20%. Средняя цена за клик выросла на 7% год к году, при этом средняя цена за клик без учета «Яндекс.маркета» выросла на 4%.

Показатели других сегментов

Прочие доходы компании в IV кв. 2018 г. выросли год к году на 235% и составили 24% от общей выручки «Яндекса».

Рост прочих доходов, главным образом, связан с ростом доходов «Яндекс.такси», и в меньшей степени – с доходами «Яндекс.драйва», который был запущен только в 2018 г., а также доходами от продаж устройств.



Прогноз на 2019 год

Согласно опубликованному вместе с отчетом прогнозу, в 2019 г. «Яндексе» ожидают рост выручки (за вычетом показателей «Яндекс.маркета») в диапазоне от 28% до 32% в рублевом исчислении по сравнению с 2018 г.

Рост выручки портала и поискового бизнеса компании в рублевом исчислении ожидается на уровне от 18% до 20% за весь 2019 г. по сравнению с 2018 г.