«Ростелеком» вступил в борьбу с «Ростехом» и Ротенбергом за автоматическое взвешивание грузовиков

«Ростелеком» подал в Минтранс заявку на заключение концессионного соглашения на создание автоматизированной системы весогабаритного контроля транспортных средств. Ранее с инициативой заключения данной концессии выступил РТИТС - оператор системы «Платон». Теперь Минтрансу придется проводится конкурс по выбору оператора будущей системы.

«Ростелеком» хочет заключить концессию на создание автоматизированной системы весогабаритного контроля

«Ростелеком» подал в Министерство транспорта заявку на заключение концессионного соглашения на создание Автоматизированной системы весогабаритного контроля движения транспортных средств (АСВГК) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Об этом CNews рассказали в компании.

Для чего нужен весогабаритный контроль транспортных средств

АСВГК необходима для фиксации нарушений тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в части допустимых значений веса. Ежегодно на российских дорогах фиксируются десятки тысяч нарушений, связанных с перегрузом фур, что ведет к значительному ущербу федеральных и региональных автодорог.

Комплексная система весогабаритного контроля создается для решения задач по увеличению срока службы дорожного покрытия и поддержанию эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на основе обобщения и анализа данных о суммарной нагрузке, создаваемой транспортными средствами. Проект должен обеспечить соблюдение действующего законодательства и привлечение к ответственности нарушителей правил движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

У «Ростелекома» уже есть опыт создания пунктов весогабаритного контроля

В регионах уже активно создаются автоматизированные комплексы весогабаритного контроля (АПВГК). «Ростелеком» создал 47 АПВГК в 11 субъектах и проводит эксплуатацию 26 из них. В рамках управления работой системы используется ПО, обеспечивающее сбор, хранение, обработку данных с АПВГК, автоматизацию подготовки актов об административных правонарушениях в случае их обнаружения.

«Ростелеком» подал в Минтранс заявку на заключение концессии

на создание системы весогабаритного контроля грузовиков

На эту концессию уже претендует РТИТС, оператор системы «Платон»

Система производит измерения параметров транспортного средства независимо от направления и полосы движения. Дополнительно на комплексах установлены средства фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в части скоростного режима, выезда на встречную полосу и движения по обочине. У компонентов системы единое централизованное управление и единая техническая поддержка.

В «Ростелекоме» отмечают, что компания, будучи оператором инфраструктуры электронного правительства, может обеспечить интеграцию государственной системы весогабартиного контроля с порталом госуслуг с поддержкой юридически значимого электронного документооборота. Это означает, что большинство операций, включая оформление заявок, можно будет делать дистанционно на Портале госуслуг.

Заявка оператора «Платона»

В конце 2018 г. Минтранс уже получил заявку на заключение концессионного соглашение на создание АСВГК. Ее подало ООО «РТ-Инвест транспортные системы» (РТИТС), выступающее оператором системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Впервые РТИТС подавал такую заявку еще весной 2017 г., но затем компания вместе с Минтрансом и Росавтодором провели изменение изначально предлагавшихся проектов системы.

Заявка предполагает создание к 2024 г 387 АСВГК. Срок реализации проекта составит 11,6 лет. Условие проекта предполагают, что концедент (государство) не будет принимать участие в расходах на создание, модернизации, эксплуатации комплексов АСВГК. Концессионер (оператор системы) возьмет на себя первоначальные и регулярные капитальные расходы, операционные расходы, затраты на обслуживание кредита, страхование, обеспечение и выплату налогов.

Ежегодная плата концессионеру составит 8,64 млрд руб. Соответственно, за весь срок реализации проекта оператор системы получит 95 млрд руб. Заявка РТИТС предполагает, что 88 АПВГК будут созданы путем доработки действующих рамок «Платона», обеспечив таким образом экономию 20% капитальных затрат. Кроме того, для действующих пользователей системы «Платон» все данные по АСВГК будут интегрированы в их действующие личные кабинеты.

РТИТС на 50% принадлежит АО «РТ-Инвест». В этой структуре, в свою очередь, акционерами являются госкорпорация «Ростех» (25,1%), председатель совета директоров «Автоваз» Сергей Скворцов (39,99%) и ООО «Царицын Капитал» (35%, подконтрольная гендиректору «РТ-Инвест» Андрею Шипелову).

Оставшиеся 50% акций РТИТС распределены между физическими лицами: предпринимателем Игорем Ротенбергом (23,55%), Андреем Шипеловым (19%) и гендиректором компании Антоном Замковым (7,5%). Игорь Ротенберг - сын известного бизнесмена Аркадия Ротенберга, чьи компании активно участвуют в выполнении госзаказов.

Судьба концессии должна будет решаться на конкурсе

Процедура подачи и рассмотрения частной концессионной инициативы предусматривает ее публичную публикацию, которая была сделана на сайте torgi.gov.ru. В течение 45 дней с даты размещения у иных потенциальных участников есть возможность подать собственные заявки о готовности к участию в конкурсе в целях реализации проекта.

То есть, в данном случае, альтернативные заявки должны были подаваться до 12 февраля 2019 г. Поскольку такая заявка была подана, в «Ростелекоме» полагают, что концессионное соглашение не может быть заключено с его инициатором без проведения конкурсных процедур на безальтернативной основе.

Соответственно, для выбора концессионера Минтранс должен будет провести конкурсные процедуры. «Ростелеком» готов принять участие в конкурсе, предложить альтернативный вариант создания АСВГК и просчитать возможность снижения стоимости строительства и эксплуатации системы.

Вторая попытка «Ростелекома» заняться контролем грузового транспорта

В 2013 г. «Ростелеком» также хотел стать оператором системы контроля грузового транспорта. Изначально оператора системы планировалось выбрать на конкурсе, причем российские претенденты должны были выступать в консорциуме вместе с иностранными компаниями, имевшими опыт реализации подобного рода проекта.

Тогда «Ростелеком» вместе с «ВТБ-Капиталом» («дочка» госбанка ВТБ), системным интегратором «Ланит» и французской Vinci создали консорциум «Инфраструктурные спутниковые системы». Другой консорциум «Оптима Плюс» был организован «Мегафоном», Газпромбанком и словацкой SkyToll. Еще одним претендентом был консорциум «Навигационно-информационные системы», организованный структурами АФК «Система» - НИС «Глонасс» и МТС Банк - вместе с австрийской Kapsch.

Однако в 2014 г., из-за изменений геополитической ситуации, Минтранс решил не допускать иностранных участников к реализации проекта. Позднее от идеи проведения конкурса было решено вообще отказаться, а концессия на безальтернативной основе была заключения с РТИТС, интересы которого продвигал «Ростех».