АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности

АФК «Система» и «Ростех» договорились об объединении своих активов в области микроэлектроники. Контроль над совместным предприятием будет у АФК «Система», которая доплатит за это 1,35 млрд руб. Совместное предприятие будет крупным акционером зеленоградских заводов «Микрон» и «Ангстрем».

«Ростех» и АФК «Система» объединяют микроэлектронные активы

Группа РТИ, подконтрольная АФК «Система», сообщила, что принадлежащая ей компания «РТИ-Микроэлектроника» договорилась с госкорпорацией «Ростех» и входящим в нее холдингом «Российская электроника» об объединении их микроэлектронных активов.

Стороны внесут в совместное предприятие 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайн-центров в сфере микроэлектронной компонентной базы (МЭКБ). В объединенной компании «РТИ-Микроэлектроника» будет владеть контрольным пакетом - 50% плюс одна акция, у «Ростеха» и «Росэлектроника» в совокупности будет 50% минус одна акций.

АФК «Система» доплатит «Ростеху» 1,35 млрд рублей

Оценка активов «Ростеха» и «Российской электроники», передаваемых в будущее предприятие, выше, чем активов РТИ. В связи с этим РТИ доплатит за свою долю в будущем предприятии 1,35 млрд руб., сообщили в пресс-службе «Ростеха». Расчеты будут производиться в течение полутора лет.

Что такое РТИ и как у группы оказался «Микрон»

Группа РТИ создана в 2011 г. на базе компании «РТИ Системы» («Радиотехнические и информационные системы»), работающей в сферах радиостроения, ракетной техники, комплексных систем связи и безопасности и проводной техники. Группа находится под контролем АФК «Система».

Контроль над своим совместным микроэлектронным предприятием с «Ростехом» получит АФК «Система»

В 2011 г. АФК «Система» передала РТИ контроль над холдингом «Ситроникс», в который, в том числе, входил зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон». Позднее «Ситроникс» был расформирован, а «Микрон» остался у РТИ.

Что такое «Российская электроника»

Холдинг «Российская электроника» входит в состав госкорпорации «Ростех» и объединяет предприятия электронной отрасли, специализирующиеся на разработке и производстве изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, СВЧ-техники (сверхвысокочастотное излучение) и полупроводиниковых приоборов, подсистем, комплексов и технических средств связи, а также автоматизированных и информационных систем.

В 2017 г. «Российская электроника» поглотила «Объединенную приборостроительную корпорацию» (ОПК), также входившую в состав «Ростеха» и объединявшую предприятия в области разработки и производства систем связи, управления и радиоэлектронной борьбы, робототехники, беспилотных летательных аппаратов, медицинского оборудования, телекоммуникационной и вычислительной техники.

Кто войдет в совместное предприятие

Переговоры между АФК «Система» и «Ростехом» относительно объединения их микроэлектронных активов начались еще в 2016 г. Причем ранее основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков говорил, что в совместном предприятии ни у кого не будет контроля, а в компанию привлекут независимого частного инвестора.

Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», госкорпорация вместе с «Российской электроникой» внесут в совместное предприятие девять активов общей стоимостью 11,5 млрд руб.

В том числе будут переданы 100% акций «Научно-исследовательского института электронной техники (НИИЭТ) «Электростандарт», «Научно-производственного предприятия (НПП) «Восток», «Новосибирского завода полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро» (НЗПП), «Научно-исследовательского института электронной и микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс», «Специального конструкторско-технологического бюро по релейной технике» (СКТБ РТ), «Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Дейтон» и торгового дома «Росэл».

Кроме того, будут переданы 51% акций завода «Марс» и 25% акций зеленоградского микроэлектронного завода «Ангстрем».

Со стороны РТИ в объединение войдут 12 активов обще стоимостью 8,49 млрд руб. Это 100% доли в «Научно-исследовательском институте молекулярной электроники» (НИИМЭ), «ВЗПП-Микрон» («Воронежский завод полупроводниковых приборов»), «Ситроникс-МД», Mikron America, СТТ, ДЦ «Микрон» и Cosmos Wealth. Также будут переданы 92% акций завод «Микрон», 75% акций «Научно-исследовательского института точного машиностроения» (НИИТМ), 65% акций «Коннектор Оптикс», 50% в совместном предприятии «Микрона» с московским метрополитеном - «Микрон Секьюрити Принтинг» - и 10% акций вышеупомянутого завода «Ангстрем».

«Ангстрем» и «Микрон» будут в одном холдинге

Таким образом, объединенная компания будет владеть 92% акций «Микрона» и 35% его основного конкурента «Ангстрема». Основной владелец завода «Ангстрем» - бывший министр связи Леонид Рейман. Завод входит в группу «Ангстрем». При этом наиболее перспективное предприятие группы «Ангстрем-Т» недавно было передано банку ВЭБ в счет погашения задолженности.