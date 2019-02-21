Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили

Компания МЦСТ, известная своей линейкой процессоров «Эльбрус», сообщила о завершении разработки универсальной ОС для Минобороны, но позже удалила информацию о ней со своего сайта и закрылась от комментариев. CNews собрал из открытых источников информацию о сроках исполнения, заказчике и объемах финансирования части работ по проекту.

Новая ОС «Эльбрус-Д»

Как выяснил CNews, компания МЦСТ, известная как разработчик линейки отечественных процессоров «Эльбрус», создала в интересах военных новую универсальную ОС. Обрывочное сообщение об окончании проекта появилось на сайте компании, но вскоре было с него удалено (у CNews сохранился скриншот).

«Завершена разработка новой операционной системы “Эльбрус-Д”, поддерживающей архитектуры х86, “Эльбрус” и МЦСТ-R, — говорилось в предновогоднем обращении гендиректора МЦСТ Александра Кима, опубликованном 29 декабря 2018 г. — Новая версия ОС “Эльбрус” близка по своей структуре и набору пакетов к дистрибутиву Linux Debian 8.0, что облегчит для пользователей переход на отечественные аппаратно-программные вычислительные платформы и вычислительную технику нашей разработки».

Упомянутая Александром Кимом стандартная процессорная архитектура х86, впервые реализованная Intel, в представлении не нуждается. «Эльбрус» — это оригинальная архитектура МЦСТ, используемая в одноименной линейке чипов. Что же касается МЦСТ-R, то это также собственная разработка МЦСТ, представляющая собой развитие принципов открытой архитектуры SPARC, появившейся на свет в середине 1980-х годов усилиями американской компании Sun Microsystems. Архитектура МЦСТ-R, в частности, использована в процессоре R-1000 (2011 г.) и в недавно выпущенном R-2000.

В МЦСТ создали для Минобороны новую ОС «Эльбрус-Д»

Обращение Кима, включающее процитированную выше информацию о новой ОС, было удалено с сайта МЦСТ в интервале с середины 14 по утро 16 января 2019 г. Этому предшествовала публикация CNews, состоявшаяся утром 14 января, на тему начала продаж техники на процессорах «Эльбрус» в гражданский сектор. Отправной точкой для этого материала послужили другие заявления Кима в рамках того же предновогоднего обращения.

После этого от любых комментариев относительно новой ОС «Эльбрус-Д» пресс-служба МЦСТ в разговоре с CNews отказалась.

Заказчик — Минобороны

Анализ отчетных документов технологического партнера МЦСТ — входящего в «Ростех» Института электронных управляющих машин им. И. С. Брука» (ИНЭУМ) — показывает, что опытно-конструкторские работы по созданию новой операционной системы МЦСТ осуществляла по контракту с Минобороны от 13 февраля 2016 г.

Его цена в документах не указана. По четко прописанному номеру контракта поисковая система сайта госзакупок ничего не обнаруживает. По всей видимости, работы имели закрытый, непубличный характер.

Нижняя планка расходов на проект

Анализ все тех же отчетных документов ИНЭУМ позволяет говорить о том, что на проект по созданию новой ОС только в 2016-2017 гг. было израсходовано не меньше 100 млн руб.

В частности в 2016 г. ИНЭУМ потратил 15 млн руб. на разработку техпроекта средств тестирования ОС, а также относящихся к ней тестовых и диагностических программ для проверки работоспособности аппаратурных модулей.

В 2017 г. ИНЭУМ израсходовал 85 млн руб. на разработку программной документации на средства тестирования ОС.

Стоимость работ ИНЭУМ по этому проекту в 2018 г. может стать известна позже. Стоимость непосредственных работ МЦСТ эта компания не публиковала никогда.

Некоторые факты о базовой ОС «Эльбрус»

«Компанией МЦСТ для вычислительных комплексов с архитектурой SPARC и “Эльбрус” создана, сопровождается и постоянно развивается операционная система ОС “Эльбрус”, — говорится на сайте МЦСТ в отношении ее базовой ОС (не “Эльбрус-Д”). — Она основана на базе ядра Linux 2.6.33. Обеспечивает многозадачный и многопользовательский режимы работы. Для неё разработаны особые механизмы управления процессами, виртуальной памятью, прерываниями, сигналами, синхронизацией, поддержка тегированными вычислениями».

В МЦСТ указывают, что основой ее ОС является свободно распространяемая библиотека С — Glibc (GNU C Library). Она обеспечивает системные вызовы и основные функции, такие как open, malloc, printf и т. д. «Библиотека C используется для всех динамически скомпонованных программ, — говорится на сайте компании. — Glibc используется в системах, на которых работает много разных ОС, и на разных архитектурах. Наиболее часто Glibc используется на x86-машинах с ОС Linux. Также официально поддерживаются архитектуры SPARC и “Эльбрус”».

В ядро ОС «Эльбрус» встроен комплекс средств защиты информации (КСЗИ) от несанкционированного доступа (НСД).

На подходе еще одна ОС — «реального времени»

На сайте МЦСТ в разделе «Разработки» сейчас можно найти описание проекта «промышленной технологии создания операционной системы реального времени» — «ОСРВ Эльбрус». Напомним, что в отличие от ОС общего назначения (таких как Windows и Linux) системы реального времени призваны реагировать (крайне оперативно) не на действия пользователя, а на внешние события. То есть главная сфера их применения — это приборы, работающие в том числе в автоматическом режиме, например, установленные на промышленных станках или на транспорте.

В описываемом проекте указано два направления работ: модификация ядра ОС Linux 2.6.33.1 с разработкой сервисных библиотек и утилит для поддержки систем реального времени, а также разработка дистрибутива на основе Debian Lenny 5.0.9 для компьютеров на базе архитектур х86 и «Эльбрус» и для систем «с отечественной реализацией архитектуры SPARC» (очевидно — МЦСТ-R).

Как отметил в разговоре с CNews управляющий директор компании «Росплатформа» Владимир Рубанов, ранее возглавлявший компанию «Роса» (разработчика отечественной операционной системы Rosa), «ОСРВ Эльбрус» и «Эльбрус-Д» — это разные проекты.

«МЦСТ производят линейку различных версий операционных систем под различные исполнения и специализированные задачи. “Эльбрус-Д”, “ОСРВ Эльбрус” и ОС “Эльбрус” — это как раз такие различные модификации», — указал Рубанов, опираясь на известные ему сведения.

Тот факт, что МЦСТ не спешит раскрывать подробности проекта ОС «Эльбрус-Д», у Рубанова особого удивления не вызывает. «Могу предположить, что засекречивать какие-то результаты МЦСТ приходится в связи со спецификой некоторых их заказчиков», — говорит он.