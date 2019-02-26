В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза»

В реанимированном не так давно проекте по созданию ГИС ТЭК появились первые технологические подробности. Зарубежные аналитические системы в ней своим софтом заменит пермская компания «Форсайт», унаследовавшая платформу обанкротившегося «Прогноза».

Аналитика ГИС ТЭК — силами «Форсайта»

Как стало известно CNews, аналитическая подсистема госинформсистемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) будет доработана с использования отечественного ПО российской компании «Форсайт» из Перми. Об этом 26 февраля 2019 г. редакции рассказали в Минэнерго.

Позже в подтверждение этой информации на сайте госзакупок были опубликованы документы по итогам тендера на доработку программного обеспечения ГИС с начальной ценой контракта в 26,2 млн руб. Непосредственным заказчиком работ выступила структура Минэнерго — ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА). «Форсайт» оказался единственным участником, подавшим заявку на торги, поэтому получил подряд без снижения цены лота. Фронт работ рассчитан на период до 1 июля 2019 г.

Напомним, рассматриваемая ГИС предназначена для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса России. В соответствии с 600-миллионным контрактом, заключенным в октябре 2014 г., основные работы по созданию ГИС выполнил «Ланит». Приемка этих работ затянулась на три года, ознаменовалась взаимными судебными исками исполнителя и подрядчика на сотни миллионов рублей и завершилась лишь в октябре 2018 г.

Схема из техзадания на доработку ПО ГИС ТЭК

В Минэнерго сейчас отмечают, что план мероприятий по завершению разработки и вводу в эксплуатацию ГИС ТЭК был утвержден министром энергетики России Александром Новаком в феврале 2018 г. В июле того же года изменениями в федеральный закон № 382-ФЗ «О ГИС ТЭК» срок ее запуска в эксплуатацию был «отодвинут» на 1 января 2020 года. Ранее четких сроков закон не устанавливал, но по различным заявлениям чиновников, ГИС должна была заработать еще несколько лет назад.

«Доработка аналитической подсистемы ГИС ТЭК проводится в соответствии с курсом Правительства России на импортозамещение ПО и призвана предупредить возможные санкционные риски в данном секторе, — объяснили CNewsсуть нового проекта в Минэнерго. — Аналитическая подсистема позволит автоматизировать процессы хранения, консолидации, классификации и структурирования информации по всем направлениям ТЭК, обработку данных о состоянии и прогнозе развития отрасли, процессы моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений в сфере ТЭК, формирование аналитической отчетности, а также планирование и мониторинг мероприятий ТЭК».

Что на что замещается

Как следует из техзадания выигранного «Форсайтом» тендера, сейчас в состав аналитической подсистемы ГИС ТЭК входит три компонента. Это подсистема аналитической отчетности на основе американской коммерческой системы с открытым кодом Pentaho Enterprise Edition, подсистема моделирования и прогнозирования на швейцарском решении с открытым кодом Knime Analytics Platform и геоинформационная подсистема, реализованная с использованием российской проприетарной ГИС «Панорама» одноименной компании.

«Форсайту» предстоит заменить первые два из этих компонентов. В организации сообщили CNews, что «проект будет реализован на аналитической платформе продуктовой линейки компании “Форсайт”».

В Минэнерго считают, что «Форсайт» располагает продуктами, «не уступающими по своему функционалу зарубежным аналогам». В то же время в самом «Форсайте» от качественного сравнения своих продуктов с замещаемыми решениями воздержались. Собеседники CNews указали, что к вопросу о преимуществах ПО «Форсайта» можно будет вернуться после завершения его внедрения.

Наследие «Прогноза»

В этой связи необходимо напомнить, что «Форсайт» является одним из технологических наследников решений обанкротившейся в 2017 г. известной пермской компании «Прогноз». «Форсайт» в конце 2016 г. получил расширенную лицензию на платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform с правом ее сублицензирования, доработки, сопровождения, поддержки и модификации. Новый релиз прогнозовской платформы под названием Prognoz Platform 9.0 был подготовлен и выпущен компанией в середине 2018 г.

Еще в начале 2018 г. «Форсайт» характеризовал себя на главной странице своего сайта как «разработчик Prognoz Platform и программных решений для бизнеса, государства и финансовых организаций» (об этом свидетельствуют следы в кэше поисковиков).

В дальнейшем компания по всем признакам от «Прогноза» решила дистанцироваться. Описание «Форсайта» на сайте сменилось формулировкой «российский вендор, разработчик инновационной аналитической платформы, функциональных продуктов на ее основе, мобильной платформы для создания защищенных мобильных бизнес-приложений».

В контексте обсуждения проекта для ГИС ТЭК в разговоре с CNews представитель «Форсайта» ушел от конкретного ответа на вопрос, имеют ли планирующиеся к использованию продукты прямое отношение к наследию «Прогноза». Однако преемственность этих решений все же представляется очевидной.

Несколько фактов о «Форсайте»

Как следует из базы ЕГРЮЛ, ООО «Форсайт» было зарегистрировано 3 декабря 2010 г. в Москве. (На сайте организации ее пермский офис представлен как второстепенный.) Учредителями компании выступают ООО «Инлайн технолоджис групп» с долей в 66% и Владимир Варивода с долей в 34%. Вариводе также принадлежит порядка 35,7 % в «Инлайн технолоджис групп», поэтому его совокупная доля в «Форсайте» составляет 57,6%. Гендиректором компании заявлен Владимир Комов.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2017 г. выручка «Форсайта» составила 301,9 млн руб. с приростом по сравнению с 2016 г. на 454%. Чистая прибыль при этом оказалась на уровне 612,0 тыс. руб.

Не считая нового соглашения с РЭА Минэнерго, за компанией числится пять госконтрактов на общую сумму в 396,5 млн руб. Среди основных заказчиков — «Транснефть» и «Газпром информ».