Планы мирового лидерства России по большим данным, блокчейну, роботам напишут за 109 миллионов

Вывод России в лидеры по девяти сквозным цифровым технологиям спланируют за 109 млн руб. На эти деньги ответственный за проект «Росатом» надеется привлечь девять организаций, которые напишут соответствующие дорожные карты с планами действий до 2024 г.

109 млн — на планы по расходованию 20 млрд

«Росатом» выделил 109 млн руб. на разработку дорожных карт развития так называемых сквозных цифровых технологий в рамках российского нацпроекта «Цифровая экономика». Эта сумма складывается из начальных максимальных цен контрактов в девяти тематических конкурсах, которые госкорпорация объявила вечером 1 марта 2018 г.

В частности, на дорожную карту направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект» зарезервировано 12,4 млн руб., «Технологии виртуальной и дополненной реальностей» — 11,7 млн руб., «Большие данные» — 12,3 млн руб., «Технологии беспроводной связи» — 12,1 млн руб., «Квантовые технологии» — 11,8 млн руб., «Системы распределенного реестра» (на технологии блокчейн) — 11,7 млн руб., «Новые производственные технологии» — 12,6 млн руб., «Компоненты робототехники и сенсорика» — 12,2 млн руб., «Промышленный интернет» — 12,2 млн руб.

Заявки от претендентов на всех конкурсах будут приниматься до 9 утра (по Москве) 26 марта 2019 г. Рассмотрение их первых частей состоится в 18 часов того же дня. После этого прошедшие фильтр соискатели смогут до 28 марта предоставить конкурсной комиссии окончательные предложения, которые будут оценены вечером 29 марта. На выполнение работ всем победителям будет отведено время до 30 сентября 2019 г.

Горизонт планирования будущих дорожных карт — до 2024 г. Их реализация будет направлена на «обеспечение технологического лидерства, экономического развития и социального прогресса Российской Федерации, выхода российских компаний на международные рынки».

«Росатом» в данном проекте ранее был определен Правительством России в качестве ответственного исполнителя — как по разработке дорожных карт, так и по дальнейшей их реализации.

Развитие сквозных цифровых технологий в России спланируют за 109 млн рублей

Напомним, под дорожной картой в данном случае подразумевается ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Именно такое определение ранее дал помощник Президента России, председатель наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» Андрей Белоусов.

«Финансирование проектов, соответствующих дорожным картам сквозных цифровых технологий, планируется осуществлять преимущественно на конкурсной основе. — отмечали в АНО 31 января 2019 г. — На эти цели в 2019 году запланировано направить более 20 млрд руб., распределив их по различным направлениям и инструментам. Предложения по конкретным механизмам приоритетной поддержки проектов развития сквозных цифровых технологий подготовят Мнкомсвязи, АНО “Цифровая экономика” и институты развития с участием ведущих компаний цифровой экономики».

Кто может стать разработчиком дорожных карт

По данным АНО «Цифровая экономика», заинтересованность в разработке дорожных карт еще в конце января 2019 г. подтвердили эксперты Сбербанк, Mail.ru Group, «Мегафон», «1С», «Яндекса», «Почты России», МТС, «Рамблера», «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), «Ростеха» и «Ростелекома». Все эти организации, как и сам «Росатом», входят в состав учредителей АНО, хотя ими его список и не исчерпывается.

«Операторами разработки дорожных карт могут стать как отдельные компании, так и консорциумы, — ранее заявлял Андрей Белоусов. — При их отборе важно соблюсти два условия. Первое – это максимально широкое участие бизнеса в подготовке документов. И второе – максимальная прозрачность и справедливость конкурсных процедур».

По условиям запущенных конкурсов, предложенная претендентами стоимость работ будет иметь при оценке заявок 60% удельного веса. Оставшиеся 40% относятся к уровню квалификации участника.

При оценке этого критерия станет учитываться опыт разработки научно-технологических планов, дорожных карт, программных документов научно-технического и технологического развития (удельный вес показателя — 20% [от 40%]), опыт участия в международной научно-технологической кооперации — выполненные совместные работы, включая организацию и участие в научно-технических конференциях, соответствующих направлениям сквозной цифровой технологии, с привлечением международных экспертов (20%).

Здесь же будут учтены наличие тематических авторских публикаций сотрудников участника закупки (15%), обеспеченность участника трудовыми ресурсами, проводящими научно-техническую и технологическую экспертизу по соответствующей тематике (15%), свежий (за последние пять лет) опыт работ и исследовательской деятельности (15%), а также опыт проведения форсайтов, семинаров и прочих публичных мероприятий с числом участников не менее 100 человек (15%).

Чего ждут от разработчиков дорожных карт

Как следует из техзаданий конкурсов, разработчикам всех дорожных карт необходимо будет осуществить анализ научно-технического и технологического задела по конкретной сквозной технологии, оценить тематические потребности государства, определить приоритетные субтехнологии, а также сроки и меры по их развитию.

Каждая из дорожных карт должна сформировать план совместных действий бизнес-сообщества и федеральных и региональных органов исполнительной власти.

На создателей карт будет возложено определение измеримых стратегических целей развития той или иной технологии, целевых эффектов, долгосрочных ориентиров для деятельности субъектов поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», в том числе лидирующих исследовательских центров, вузов, научных организаций, компаний (в т. ч. с госучастием, малых и средних инновационных предприятий), цифровых платформ и др.

Разработчикам также предстоит определить области применения решений на основе конкретной сквозной технологии и ее субтехнологий, очертить направления внедрения с привязкой к индустриальным партнерам — «в том числе, организаций-лидеров, координирующих в соответствующих предметных областях проводимые в стране исследования и разработки, и компаний, способных стать лидерами на глобальных технологических рынках».

Субсидии на сквозные технологии

Напомним, 19 февраля 2019 г. CNews писал о том, что Минкомсвязи подготовило три проекта постановлений Правительства, в которых были изложены правила распределения государственных субсидий на развитие сквозных технологий и технологических решений высокой степени готовности. Общественное обсуждение документов должно завершиться 4 марта 2019 г.

На проект предоставления субсидий на региональные проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформ, созданных на базе сквозных цифровых технологий предусмотрено 20,07 млрд руб. до 2021 г. включительно. На поддержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров в сфере сквозных цифровых технологий предусмотрено порядка 10,87 млрд руб. в те же сроки. На субсидии проектам, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности, предусмотрено 20,38 млрд руб.