Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux

Структура ФСИН решила приобрести без малого восемь тысяч ПК, по факту прописав в ТЗ зарубежные процессоры, но при этом затребовав предустановку отечественных ОС из Реестра. В отношении требований к этим ОС мнения опрошенных CNews участников рынка разделились. Одна из предыдущих массовых закупок ПК рассматриваемой структурой привела ее руководство на скамью подсудимых.

Тысячи ПК для ФСИН

Как обнаружил CNews, главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ГЦИТОиС ФСИН) намерен приобрести 7782 персональных компьютера, выделив на эти цели 302,1 млн руб. Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в запущенном организацией тематическом тендере в формате электронного аукциона — на поставку указанной техники.

Прием заявок от претендентов на бюджетные деньги стартовал 28 марта 2019 г. и продлится до 15 апреля. Торги намечены на 19 апреля. Победителю необходимо будет передать заказчику всю технику в течение 90 дней после подписания контракта.

В техзадании, размещенном на сайте госзакупок, конкретные вендоры требующегося железа не прописаны. Правда, как это уже в последнее время не раз, и не два отмечал CNews в отношении закупок ПК силовиками, технические параметры процессоров в закупке ФСИН прописаны таким образом, что исключают использование каких-либо отечественных чипов. В данном случае, например, требования к частоте процессоров «не менее 3 ГГц» и к техпроцессу их изготовления «не более 14 нм» отсекают все существующие «Эльбрусы», «Байкалы», «Комдивы» и пр.

Правда, в отличие от своих коллег из Главного центра связи и защиты информации МВД, «запретившего» также и российское ПО, во ФСИН непременным условием поставки прописали предустановку ОС, включенной в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. Хотя конкретные требования к ОС у отдельных участников рынка вызвали некоторые вопросы.

Обширные требования к ОС

Заказчик прописал в техзадании, что ОС должна иметь в составе ядро Linux версии не ниже 4.15 и актуальный набор драйверов для совместимости с имеющимся у заказчика периферийным оборудованием OKI, Samsung, HP и Avision.

ФСИН потратит 300 млн на тысячи ПК на отечественных ОС

В составе операционной системы должна быть реализована возможность задания хешей паролей, создания SSH-тунелей и защищенных VPN-туннелей, использующих контроль целостности заголовков IP-пакетов, реализована возможность блокировки макросов в приложениях, представлены средства удаленного администрирования и управления конфигурациями, обеспечена поддержка работы с файловыми системами ext2/3/4, fat, ntfs, iso9660 и поддержка сетевых протоколов SMB, NFS, FTP, NTP, HTTP(S).

В составе ОС должны быть средства организации единого пространства пользователей, реализующие централизованное хранение информации об окружении и сетевую аутентификацию через протоколы ldap и kerberos, совместимое с Active Directory. Полный набор требований занял примерно две страницы ТЗ.

Комментарии участников рынка

Представители компании «Базальт СПО», выступающей разработчиком отечественных ОС семейства «Альт», в разговоре с CNews обратили внимание на то, что в документ госзаказчика не включены требования к наличию сертификата безопасности — ни ФСТЭК, ни кого-либо еще. «При этом включен ряд специфических для сертифицированного дистрибутива требований — как минимум на четвертый класс защиты, — отметили они. — Для чего это сделано, не понятно. Возникает впечатление, что определенный вендор вкладывает в ТЗ свои требования к сертифицированной ОС, которых нет у других ОС без сертификата, и просто продает ее (свою сертифицированную ОС) без оного».

В то же время директор по продукту группы компаний Astra Linux — разработчик линейки одноименных ОС — Роман Мылицын заверил CNews, что «требования соответствия государственным стандартам не могут считаться специфичными» (в ТЗ есть три отсылки к ГОСТам — в отношении хешей паролей, SSH- и VPN-туннелей).

«В операционной системе Astra Linux реализованы указанные в техническом задании функции, — также прокомментировал он. — Обеспечено ли соответствие требованиям государственным стандартам России в других операционных системах (из Реестра; — прим. CNews), нам не известно».

Какие у ФСИН требования к «железу»

Помимо упомянутых техпроцесса не выше 14 нм и базовой частоты не ниже 3 ГГц процессоры в закупаемых ПК должны обладать не меньше чем четырьмя ядрами и кэш-памятью не менее 6 МБ.

ПК должны располагать не менее 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4 SDRAM с частотой не ниже 2400 ГГц. Объем жесткого диска должен составлять не менее 450 ГБ. ПК должны комплектоваться клавиатурой, мышкой, сетевым фильтром и монитором с диагональю не менее 21 дюйма.

Одна из закупок ПК стоила свободы верхушке ГЦИТОиС

Напомним, в начале октября 2018 г. CNews писал о том, что бывший руководитель ГЦИТОиС ФСИН Игорь Шайков и его заместители Павел Щетинин и Андрей Краснюков стали фигурантами уголовного дела.

По версии следствия, должностные лица вступили в преступный сговор и обеспечили победу на аукционе ФГУП НТЦ «Атлас». В 2015 г. между государственным заказчиком и поставщиком был заключен госконтракт на поставку 1,5 тыс. комплектов персональных электронно-вычислительных машин на общую сумму более 160 млн руб.

Что собой представляет ГЦИТОиС

ГЦИТОиС ведет свою историю с 1996 г. Он был создан для организации во ФСИН инженерно-технического обеспечения, информатизации, функционирования и развития ведомственной телекоммуникационной сети связи, инженерно-технических средств охраны и надзора, средств технической защиты информации, специальной связи, а также организации учета, обеспечения, снабжения и ремонта вооружения, боеприпасов и специальных средств.