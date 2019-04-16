Евросоюз принял закон об авторском праве, после которого интернет не будет прежним

В Евросоюзе завершился процесс принятия директивы, которая заставит интернет-платформы фильтровать контент на предмет соблюдения авторского права его создателями. Фильтры, необходимые для этого, обещают быть очень дорогими. Кроме того, пользователи считают, что они будут работать как своего рода цензура.

Последний шаг

В Евросоюзе приняли новый закон об авторском праве в интернете — Европейский совет утвердил документ несмотря на протесты со стороны технологических компаний, онлайн-СМИ и артистов, которые отстаивали право делиться своим контентом без ограничений, пишет Daily Mail.

Утверждение в Европейском совете стало финальным этапом в принятии директивы. Новый закон поддержали 19 стран, включая Францию и Германию. Против проголосовали Италия, Финляндия, Швеция, Люксембург, Нидерланды и Польша. Бельгия, Эстония и Словения воздержались от голосования.

До этого в конце марта новые правила были вынесены на голосование в Европарламент. Парламентарии проголосовали 348 голосами «за», 274 — «против», и 36 воздержались.

У стран-участниц Евросоюза есть два года с момента принятия закона, то есть с сегодняшнего дня, чтобы адаптировать под него национальное законодательство. Власти Польши заявили, что их страна не будет выполнять директиву, поскольку она нарушает право на свободу слова.

Фильтрация контента

Одна из принятых поправок, под названием Статья 13, потенциально может положить конец существованию ремиксов и другого контента, создаваемого пользователями интернета. Статья возлагает на веб-сайты ответственность за соответствие контента, который публикуют пользователи, нормам авторского права. Для ее выполнения сайтам понадобятся какие-то системы распознавания контента, то есть фильтры, через которые будут проходить все тексты, аудиозаписи и изображения, публикуемые на ресурсе.

Канадский писатель-фантаст, журналист и философ Кори Доктороу (Cory Doctorow) полагает, что «не существует фильтра, который может хотя бы приблизиться к этому. И самые близкие варианты в большинстве своем управляются американскими компаниями. Это значит, что ИТ-гиганты США получат возможность шпионить за всем, что постят европейцы, и решать, что подвергать цензуре, а что нет».

Евросоюз принял противоречивый закон об авторском праве в интернете

Создание системы фильтрации контента для большого сайта — это дорогостоящий проект. Например, на YouTube работает система Content ID, которая помогает владельцам авторских прав отследить случаи использования их контента при создании пользовательских публикаций. Google утверждает, что за время своего существования система помогла правообладателям получить около $3 млрд выплат за использование их произведений.

Однако с момента запуска Content ID в октябре 2007 г. YouTube инвестировал в развитие системы более $100 млн. Высокий уровень затрат на проект объясняется масштабами публикации контента на YouTube — каждую минуту пользователи выкладывают на сайт более 400 часов видео.

Критики Статьи 13 считают, что подобные фильтры могут сработать как цензура и изменить всю культуру использования интернета, поскольку автоматизированные системы — это грубые инструменты, которые в ряде случаев будут отфильтровывать материалы, имеющие право на распространение.

«За» и «против»

В 2018 г. группа из 70 влиятельных ИТ-лидеров, включая «отца интернета» Винта Серфа (Vint Cerf) и создателя Всемирной паутины Тима Бернерса-Ли (Tim Berners-Lee), подписала письмо, направленное против Статьи 13, которую лидеры считают «неизбежной угрозой будущему» интернета.

Вместе с тем многие издатели контента, включая Ассоциацию независимых музыкальных компаний (Impala), приветствуют эту статью. «Она поясняет то, что музыкальная отрасль говорила годами: если вы являетесь дистрибьютором музыки или других творческих работ, вам нужна лицензия, просто и ясно. Пора цифровому рынку идти в ногу с прогрессом», — отмечала тогда же исполнительный председатель ассоциации Хелен Смит (Helen Smith).

Петицию в интернете, направленную против Статьи 13, подписало более 5,2 млн пользователей. Против нее высказались многие артисты, в том числе музыканты вроде Пола Маккартни (Paul McCartney), который написал по этому поводу открытое письмо парламентариям Евросоюза. Известный хип-хоп музыкант Вайклеф Жан (Wyclef Jean) заявлял, что его финансовое положение будет лучше, если у фанатов останется возможность свободно делиться его творчеством на интернет-платформах.

В прошлом месяце десятки тысяч людей в Германии вышли на марши в крупных городах, протестуя против принятия новых правил. Немецкая Wikipedia публиковала призывы к европейским читателям повлиять на своих парламентариев и заставить их отказаться от этой идеи. В знак протеста Wikipedia затемнила четыре из своих европейских сайтов.

Пользователи интернета опасались, что Статья 13 запретит мемы и вставки в их произведения фрагментов из кино и ТВ-шоу. Поэтому в директиву был добавлен пункт, что использование чужих материалов допускается в целях цитации, критики, обзора, карикатуры, пародии и пастиша, а также с целью анализа, в образовательных целях и в целях распространения культурного наследия.

Оплачиваемые ссылки

В состав принятых поправок входит также Статья 11, которая требует, чтобы онлайн-платформы платили издателям вознаграждение, если ставят ссылку на новостные публикации этих издателей. Речь идет о ссылках, которые цитируют заголовок или короткий фрагмент новости. Под онлайн-платформами понимаются в том числе социальные медиа, поисковые механизмы, блоги и даже некоммерческие проекты типа Wikipedia.

Статья 11 уже получила неофициальное название «налог на ссылки». Предполагается, что новая норма поможет поддержать мелкие издания. При этом пользователи чаще будут перенаправляется на главные страницы новостных ресурсов, а не прямо на публикации.

Регулировка направлена на ограничение власти, которую имеют над новостными изданиями технологические гиганты типа Facebook или Google, пишет BBC. Однако как раз эти компании смогут позволить себе оплачивать все ссылки, или просто договорятся с крупными медиа, или применят к издателям тактику игнорирования, поэтому новая норма будет душить в основном более мелкие платформы, в том числе европейские, не давая им дорасти до размеров Facebook и Google и составить им конкуренцию, пишет Motherboard.

Критики этой поправки также говорят, что в ней не объясняется со всей отчетливостью, какой именно должна быть оплачиваемая ссылка, поэтому правительства смогут манипулировать данной нормой в целях ограничения свободы слова.