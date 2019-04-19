Apple перестала платить российским разработчикам приложений для iPhone и iPad

Некоторые российские разработчики приложений для iOS не получают от Apple полагающиеся им выплаты с начала года. Дата платежа переносится на более поздний срок, на когда этот срок наступает, деньги все равно не приходят. Проблема касается в основном клиентов российских банков.

Задержка выплат

Apple задерживает выплаты российским разработчикам приложений для iOS, которые получают от компании деньги за продажи в AppStore. Они массово жалуются на это на форуме Apple и в сообществе в Facebook. Жалобы начали поступать 7 марта 2019 г., когда некоторые разработчики вместо зачисления средств увидели на своих счетах статус «баланс переносится на следующий период» (balance carried forward).

На форуме Apple участники дискуссии отметили, что проблема касается в основном клиентов российских банков, включая Альфа-банк, Сбербанк и Тинькофф банк. Но среди пострадавших разработчиков есть и такие, которые пользуются услугами других банков — например, эстонских, болгарских или американских. Суммы выплат разные, от $1 тыс. до $250 тыс.

Запросы в службу финансовой поддержки Apple остались без ответа. Затем у многих разработчиков появилось сообщение, что ожидаемая дата поступления платежа — 4 апреля. В этот день некоторые из них получили оплату, но часть продолжает видеть сообщение balance carried forward. Среди пострадавших есть такие, которые до сих пор не получили деньги за январь и февраль.

С продаж в приложениях Apple удерживает комиссию в размере 30%, остальные 70% отдает разработчику. Если пользователь подписан на приложение больше года, комиссия снижается до 15%. В январе 2019 г. Apple сообщала у себя на сайте, что с момента запуска AppStore в 2008 г. выплатила разработчикам в общей сложности $120 млрд.

Как Apple ущемляет разработчиков в России

Это не единственный случай за последнее время, когда российские разработчики страдают от действий Apple. Например, в декабре 2018 г. Apple закрыла в России доступ к сервису Search Ads, через который она продает рекламу в поиске App Store. Ввод ограничений Apple объяснила новыми поправками к «налогу на Google», которые вступили в силу 1 января 2019 г., то есть увеличением до 20% НДС, выплачиваемого компанией в России.

Apple задерживает выплаты российским разработчикам

Нельзя сказать, что в России сервис Apple Search Ads пользуется большой популярностью среди разработчиков, но спрос на него все же есть. Основная его аудитория — это разработчики приложений, ориентированных на международный рынок и не ограничивающихся исключительно пользователями из России.

Закрытие доступа к Search Ads именно в середине декабря привело к тому, что разработчики лишились части выручки, не имея возможности прорекламировать свои продукты в App Store, в частности, в период новогодних и рождественских праздников. В этот период времени во всех крупных магазинах приложений происходит резкое увеличение количества скачиваний, в том числе и платных приложений, и микротранзакций в них.

Известны случаи, когда Apple выгоняла из AppStore российские приложения из-за санкций. Например, в апреле 2018 г. компания потребовала у российского сервиса организации поездок «Максим» удалить свое приложение из AppStore в течении 14 дней. В качестве причины была указана работа сервиса в Иране, где действуют санкции США. При этом владельцы iPhone и iPad обеспечивают агрегатору 45% всех заказов.