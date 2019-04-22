Сбербанк покупает крупную долю в Rambler, соблазнившись кинотеатром

Сбербанк намерен купить не контрольный, но значительный пакет акций Rambler Group. В первую очередь банк заинтересован в прибыльном онлайн-кинотеатре Okko, который является вторым по занимаемой доле рынка в России. Одновременно Сбербанк и Rambler Group договариваются о рефинансировании долга компании, но это будет отдельная сделка.

Планы Сбербанка

Сбербанк находится в процессе переговоров о покупке доли в Rambler Group предпринимателя Александра Мамута. Условия сделки уже согласованы, она одобрена правлением, решение было единогласным. О сделке может быть объявлено уже на следующей неделе. Обе стороны подтвердили факт ведения переговоров, но больше ничего не сообщили.

Приобретаемый Сбербанком пакет акций будет не контрольным, но существенным. Данная инвестиция будет относиться к типу cash-in, то есть средства, уплаченные за акции, пойдут на развитие Rambler Group. На эти деньги компания добавит в свою экосистему новые цифровые медийно-развлекательные сервисы. Долг Rambler Group будет рефинансирован. Также сделка предусматривает опцион на последующее увеличение доли Сбербанка в компании, в зависимости от соответствия в будущем реальных финансовых результатов запланированным, сообщают источники РБК.

Онлайн-кинотеатр

В целом Сбербанк рассчитывает с помощью этой сделки укрепить свой интернет-бизнес и консолидировать соответствующие активы. В частности, для банка является приоритетом онлайн-кинотеатр Okko, выкупленный Rambler Group в 2018 г., поскольку у кинотеатра хорошие финансовые показатели.

РБК пишет со ссылкой на пресс-службу кинотеатра, что выручка Okko по итогам 2018 г. показала годовой рост на 81%, достигнув 2,5 млрд руб. По данным «ТМТ Консалтинг», доля Okko на российском рынке онлайн-кинотеатров составляет 19%, его опережает только ivi.

Что еще есть у Rambler Group

Rambler Group владеет интернет-холдингом Rambler&Co, в состав которого входят портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру» и другие. Раньше у Rambler была собственная поисковая система (первый российский поисковик), но с 2011 г. портал использует поисковый движок «Яндекса».

Rambler Group также принадлежат сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». На странице «Синема парк» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что вместе эти сети являются крупнейшей киносетью в России и одной из пяти крупнейших в Европе. По данным РБК, сети кинотеатров не войдут в сделку Rambler Group и Сбербанка.

Сбербанк намерен купить долю в Rambler Group

Финансовые показатели Rambler Group не раскрывает. По состоянию на январь 2019 г. на различные ресурсы и в приложения компании каждый день заходили порядка 4,5 млн российских пользователей в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Это девятая по объему ежедневная аудитория среди всех интернет-компаний России. Список возглавляет Mail.Ru Group с 29,9 млн ежедневных пользователей, Сбербанк с 9,5 млн занимает пятое место.

В 2017 г. «Ведомости» сообщали, что Мамут приобрел 50% акций Rambler&Co у предпринимателя Владимира Потанина. Стоимость сделки оценивалась в $295 млн. Таким образом Мамут стал основным владельцем Rambler. В 2018 г. миноритарный пакет акций Rambler достался Era Capital, которая продала Мамуту онлайн-кинотеатр Okko.

Telegram-канал «Банкста» отмечает некомпетентность Мамута в руководстве бизнесом, уточняя, что он «про схемотехнику, вывод денег за границу, финансовую помощь чиновникам». В частности, канал пишет, что Мамут имеет обыкновение брать завышенные кредиты на покупку бизнесов, чья стоимость меньше кредита, как это было с компанией по продаже игрушек Hamley's и книготорговой сетью Waterstone.

Когда пошли слухи

Ранее о возможности покупки Сбербанком Rambler Group со ссылкой на собственные источники сообщал Reuters. Источники утверждали, что большая часть менеджмента Сбербанка против сделки, но на ней якобы настаивают президент Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис. В частности, менеджерам было непонятно, зачем банку нужны смежные бизнесы Rambler в сфере медиа и кинотеатров.

Сам банк утверждал, что никакие переговоры о покупке не ведутся, а основанием для распространения такой информации могли послужить совсем другие переговоры Сбербанка и Rambler — о рефинансировании кредитов в банке «Траст». В ноябре 2018 г. банк «Открытие» передал задолженность группы компаний Мамута банку «Траст», переговоры со Сбербанком о рефинансировании ведет сам заемщик. Кредит «Траста» пришлось рефинансировать из-за сложной финансовой ситуации в группе Мамута, речь идет о долге на миллиарды рублей.

Источники РБК сообщают, что рефинансирование долга и покупка Сбербанком доли в Rambler Group — это две разные сделки.

Напомним, в октябре 2018 г. в СМИ циркулировала информация, что Сбербанк намерен купить долю в «Яндексе». Приобретаемая доля оценивалась по-разному — от 30% до контроля над компанией. По мере распространения слухов акции «Яндекса» упали в цене на 7-8% за несколько минут, в результате чего компания потеряла около $1 млрд капитализации. Это было связано с тем, что Сбербанк является государственным банком, и переход «Яндекса» под опосредованный госконтроль теоретически мог бы негативно отразиться на экосистеме компании.