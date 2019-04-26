Власти компенсировали «Микрону» 200 миллионов, потраченных на выпуск чипов для карт «Мир»

«Микрон», выпустивший за два предыдущих года свыше 5 млн чипов для банковских карт российской платежной системы «Мир», в 2018 г. получил от государства свыше 200 млн руб. в качестве частичной компенсации своих расходов.

Субсидии на чипы для карт «Мир»

Как обнаружил CNews, зеленоградский завод «Микрон» в течение 2018 г. получил от Минпромторга 208,3 млн руб. в порядке компенсации затрат на выпуск чипов для национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир» — по договору от 25 октября 2017 г. Деньги были направлены на указанные цели в качестве субсидии (не путать со стандартным контрактованием по итогам госзакупок).

Данное субсидирование регулируется правилами, утвержденными постановлением Правительства России № 1450 от 23 декабря 2016 г. Документ подразумевал «компенсацию потерь в доходах», возникших у компаний из-за выпуска микросхем в 2016-2019 гг.». Как рассказали CNewsв «Микроне», компания уже в 2017 г. произвела и поставила более 2 млн чип-модулей для карт «Мир». Однако, как видно из документов, первые деньги поступили на ее счета лишь в 2018 г.

За тот год компанией было выпущено более 3 млн микросхем. «В 2019 г. планируется дальнейшее увеличение объемов поставок», — отметили собеседники CNews, но прогнозировать объем компенсационных денег не стали.

Примечательно, что в 2016 г., когда государство определялось с правилами финансирования, источники «Ведомостей» сообщали, что вторым главным кандидатом на аналогичное субсидирование является другой зеленоградский завод — «Ангстрем-Т», ранее подконтрольный экс-министру связи Леониду Рейману. Однако этот прогноз не оправдался, а в начале 2019 г. предприятие на фоне финансовых проблем перешло под управление ВЭБа.

«Микрон» получил субсидию на компенсацию затрат на производство чипов для карт «Мир»

Что касается других потенциальных производителей чипов, то у известных на рынке компаний субсидий, аналогичных микроновским, также не обнаруживается.

Что именно компенсируется

В договоре между Минпромторгом и «Микроном» прописано, что структура затрат на производство микроэлектронной продукции включает в себя расходы на закупку материалов, химических реактивов, технических газов и комплектующих изделий, на оплату труда работников и страховых взносов, накладные и общепроизводственные расходы, а также расходы на уплату лицензионных платежей.

«Затраты на производство одной единицы микроэлектронной продукции в денежном выражении определяются как отношение суммы понесенных получателем расходов к объему сбыта микроэлектронной продукции в количественном выражении», — говорится в документе. В нем же указывается, что предельный размер субсидии за один чип составляет 50 руб.

Пояснения «Микрона»

Как рассказал CNewsдиректор «Микрона» по проектам Юрий Халиф, в НСПК «Мир» используется микросхема MIK51BC16D, которая получила статус отечественной микроэлектронной продукции первого уровня. Разработка, изготовление и сборка этого изделия осуществляются на территории России без использования готовых схемотехнических решений иностранного производства.

«Мировая практика показывает, что большинство стран-производителей микроэлектроники используют в национальных платежных системах чип-модули собственного производства и субсидируют своих производителей», — заверяет топ-менеджер.

Банковский чип он называет самым технологически сложным и критичным элементом платежной системы. «Он на физическом уровне позволяет обеспечить конфиденциальность транзакций и безопасность данных и, в конечном счете, технологическую независимость страны, — продолжает Халиф. — Раннее в России для всех финансовых транзакций использовались только иностранные платежные системы и банковские карты с чип-модулями иностранного производства, и это было одним из существенных факторов риска как для информационной безопасности, так и для бесперебойного функционирование финансовой отрасли и суверенитета страны».

По его словам, субсидия позволила «Микрону» сформировать конкурентную цену на первоначальном, самом ответственном этапе запуска платежной системы. «На сегодняшний день все крупнейшие российские кредитные организации стали участниками платежной системы “Мир” и подключили устройства — банкоматы и терминалы — для приема и обслуживания карт “Мир”, а также начали их выпуск».

Что такое система «Мир»

Платежная система «Мир» стала ответом России на санкции США: в начале весны 2014 г. платежные системы Mastercard и Visa без предупреждения заблокировали все операции по картам ряда российских банков, включая Собинбанк, Инвесткапиталбанк, СМП банк и банк «Россия». В ответ на это уже 25 апреля 2014 г. Госдумой был принят закон о Национальной платежной системе.

Через полгода, в декабре 2014 г., обе системы официально прекратили обслуживание карт в Севастополе и Крыму. В апреле 2015 г. их работа на полуострове возобновилась.

Разработка системы «Мир» стартовала в том же 2014 г. Она функционирует с 2015 г. и с этого же года все операции по картам Visa и Mastercard проходят через НСПК. Эмиссия самих карт «Мир» началась в декабре 2015 г., а уже в мае 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выплата пенсий, стипендий и зарплат госслужащих осуществляется на карты отечественной платежной системы.