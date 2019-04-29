Основатель Xiaomi проиграл пари со ставкой $150 млн

Основатель Xiaomi может выплатить гендиректору компании Gree компенсацию в размере $149 млрд за проигранный спор, начавшийся в 2013 г. СЕО Xiaomi настаивал, что по итогам 2018 г. выручка его компании окажется выше в сравнении с показателями Gree, но в результате Gree смогла достичь более высоких показателей

Xiaomi записали в должники

Основатель и генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) задолжал CEO компании Gree Electric Дун Минчжу (Dong Mingzhu) 1 млрд юаней ($149 млн по курсу на 29 апреля 2019 г.) в результате проигранного им пари пятилетней давности. Глава Xiaomi поспорил, что к концу 2018 г. его компания обгонит Gree по размерам выручки, и Дун Минчжу приняла этот вызов.

История спора

Соперничество между Xiaomi и Gree, по данным издания Bloomberg, началось после появления Цзюня в популярном китайском телешоу в декабре 2013 г., в ходе которого он и заявил о намерении обойти Gree по финансовым показателям максимум через пять лет. Дун Минчжу выразила готовность принять участие в споре с изначальной ставкой в 1 юань ($0,15), но предложила повысить ее до 1 млрд юаней, на что Цзюнь ответил согласием. Свидетелями, по словам Минчжу, стали все жители Китая.

Основатель Xiaomi Лей Цзюнь

Это положило начало масштабной борьбе за первенство, тем более, что обе компании пересекаются в определенных сегментах рынка. В частности, Xiaomi, как и Gree, выпускает климатическое оборудование, в том числе и бытовые кондиционеры и сплит-системы. В ходе выполнения условий спора Дун Минчжу не упустила возможности назвать Xiaomi мошенницей и обвинить ее в нарушении ряда ее патентов. Если точнее, обвинения были высказаны еще и в сторону компании Midea, сразу после того, как Xiaomi за $204 млн купила 1,29-процентную долю в ней.

Итоги спора

С 2013 по 2018 г. Xiaomi демонстрировала быстрые темпы роста практически во всех сегментах присутствия, включая сферы устройств умного дома и мобильные гаджеты. Gree, в свою очередь, занималась исключительно климатической техникой, выпуская ее на девяти заводах по всему миру, включая Китай, Бразилию и США.

Однако выпуск не поддающегося счету видов товаров не помог Xiaomi обойти Gree: по итогам 2018 г. выручка Xiaomi составила 178 млрд юаней ($26,42 млрд), тогда как результаты Gree за аналогичный период времени достигли 198 млрд юаней ($29,38 млрд).

Генеральный директор Gree Дун Минчжу

Лей Цзюнь пока не признал свое поражение, а Дун Минчжу не спешит праздновать победу. Главы китайских корпораций не комментируют результаты пари, и сохраняется вероятность полной его отмены или возврата к первой ставке в 1 юань.

Причины поражения

Последние пять лет своей истории Xiaomi инвестировала в развитие в первую очередь своего мобильного подразделения. Это выразилось как в многомиллиардных инвестициях в разработку новых моделей и собственных технологий (в 2017 г. у компании даже появилась собственная линейка мобильных процессоров Pinecone), так и в активное развитие сети офлайн-магазинов. К примеру, 29 октября 2018 г. компания за один день открыла 500 фирменных магазинов, попав в Книгу рекордов Гиннеса.

Но главным достижением компании в этой сфере считается стремительный рост ее доли мирового рынка смартфонов. По данным StatCounter за март 2019 г., Xiaomi прочно закрепилась на четвертом месте в рейтинге, пропустив вперед исключительно игроков высшей лиги – Huawei, Samsung и Apple. Все другие бренды, включая Sony, OnePlus, LG, Oppo, Vivo и др., остались далеко позади.

Глобальный рынок смартфонов, статистика за март 2019 г.

Все это могло бы позволить Xiaomi опередить Gree по показателям выручки, если бы не один нюанс: компания практически не зарабатывает на продаже смартфонов, реализуя их, чаще всего, с минимальной наценкой, а в ряде случаев и вовсе по себестоимости или даже в убыток. Именно эта стратегия сделала ее смартфоны столь популярными – даже топовые телефоны Xiaomi стоят вдвое дешевле конкурентов от Samsung, что отчетливо видно на примере Mi 9 и Galaxy S10, флагманах 2019 г. Mi 9 оценивается в 35 тыс. руб., а Samsung просит за S10 минимум 69 тыс. руб. Аналогичная ситуация складывается и с бюджетной линейкой Redmi, которую Xiaomi в январе 2019 г. выделила в отдельный бренд.

Будущее Xiaomi

В 2020 г. ценовая политика Xiaomi относительно смартфонов может измениться: в марте 2019 г. Лей Цзюнь заявил, что Mi 9 стал последним дешевым флагманом компании. Рост цен неминуем, но Xiaomi постарается нивелировать его наличием современных, а иногда и вовсе уникальных технологий. СЕО Xiaomi не сообщает, связано ли удорожание флагманов с желанием нарастить объемы выручки. По его словам, руководство Xiaomi просто пытается избавиться от репутации производителя дешевых мобильников, которая очень прочно закрепилась за компанией. Тем не менее, на уже завершившийся спор с CEO Gree это уже никак не повлияет, если только главы компаний не начнут новое пари еще на пять лет.