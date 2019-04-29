Основатель Xiaomi проиграл пари со ставкой $150 млн
Xiaomi записали в должники
Основатель и генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) задолжал CEO компании Gree Electric Дун Минчжу (Dong Mingzhu) 1 млрд юаней ($149 млн по курсу на 29 апреля 2019 г.) в результате проигранного им пари пятилетней давности. Глава Xiaomi поспорил, что к концу 2018 г. его компания обгонит Gree по размерам выручки, и Дун Минчжу приняла этот вызов.
История спора
Соперничество между Xiaomi и Gree, по данным издания Bloomberg, началось после появления Цзюня в популярном китайском телешоу в декабре 2013 г., в ходе которого он и заявил о намерении обойти Gree по финансовым показателям максимум через пять лет. Дун Минчжу выразила готовность принять участие в споре с изначальной ставкой в 1 юань ($0,15), но предложила повысить ее до 1 млрд юаней, на что Цзюнь ответил согласием. Свидетелями, по словам Минчжу, стали все жители Китая.
Это положило начало масштабной борьбе за первенство, тем более, что обе компании пересекаются в определенных сегментах рынка. В частности, Xiaomi, как и Gree, выпускает климатическое оборудование, в том числе и бытовые кондиционеры и сплит-системы. В ходе выполнения условий спора Дун Минчжу не упустила возможности назвать Xiaomi мошенницей и обвинить ее в нарушении ряда ее патентов. Если точнее, обвинения были высказаны еще и в сторону компании Midea, сразу после того, как Xiaomi за $204 млн купила 1,29-процентную долю в ней.
Итоги спора
С 2013 по 2018 г. Xiaomi демонстрировала быстрые темпы роста практически во всех сегментах присутствия, включая сферы устройств умного дома и мобильные гаджеты. Gree, в свою очередь, занималась исключительно климатической техникой, выпуская ее на девяти заводах по всему миру, включая Китай, Бразилию и США.
Однако выпуск не поддающегося счету видов товаров не помог Xiaomi обойти Gree: по итогам 2018 г. выручка Xiaomi составила 178 млрд юаней ($26,42 млрд), тогда как результаты Gree за аналогичный период времени достигли 198 млрд юаней ($29,38 млрд).
Лей Цзюнь пока не признал свое поражение, а Дун Минчжу не спешит праздновать победу. Главы китайских корпораций не комментируют результаты пари, и сохраняется вероятность полной его отмены или возврата к первой ставке в 1 юань.
Причины поражения
Последние пять лет своей истории Xiaomi инвестировала в развитие в первую очередь своего мобильного подразделения. Это выразилось как в многомиллиардных инвестициях в разработку новых моделей и собственных технологий (в 2017 г. у компании даже появилась собственная линейка мобильных процессоров Pinecone), так и в активное развитие сети офлайн-магазинов. К примеру, 29 октября 2018 г. компания за один день открыла 500 фирменных магазинов, попав в Книгу рекордов Гиннеса.
Но главным достижением компании в этой сфере считается стремительный рост ее доли мирового рынка смартфонов. По данным StatCounter за март 2019 г., Xiaomi прочно закрепилась на четвертом месте в рейтинге, пропустив вперед исключительно игроков высшей лиги – Huawei, Samsung и Apple. Все другие бренды, включая Sony, OnePlus, LG, Oppo, Vivo и др., остались далеко позади.
Все это могло бы позволить Xiaomi опередить Gree по показателям выручки, если бы не один нюанс: компания практически не зарабатывает на продаже смартфонов, реализуя их, чаще всего, с минимальной наценкой, а в ряде случаев и вовсе по себестоимости или даже в убыток. Именно эта стратегия сделала ее смартфоны столь популярными – даже топовые телефоны Xiaomi стоят вдвое дешевле конкурентов от Samsung, что отчетливо видно на примере Mi 9 и Galaxy S10, флагманах 2019 г. Mi 9 оценивается в 35 тыс. руб., а Samsung просит за S10 минимум 69 тыс. руб. Аналогичная ситуация складывается и с бюджетной линейкой Redmi, которую Xiaomi в январе 2019 г. выделила в отдельный бренд.
Будущее Xiaomi
В 2020 г. ценовая политика Xiaomi относительно смартфонов может измениться: в марте 2019 г. Лей Цзюнь заявил, что Mi 9 стал последним дешевым флагманом компании. Рост цен неминуем, но Xiaomi постарается нивелировать его наличием современных, а иногда и вовсе уникальных технологий. СЕО Xiaomi не сообщает, связано ли удорожание флагманов с желанием нарастить объемы выручки. По его словам, руководство Xiaomi просто пытается избавиться от репутации производителя дешевых мобильников, которая очень прочно закрепилась за компанией. Тем не менее, на уже завершившийся спор с CEO Gree это уже никак не повлияет, если только главы компаний не начнут новое пари еще на пять лет.