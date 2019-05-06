Госдума потратит полмиллиона на чистку 80 планшетов

Госдума разместила заявку на проведение технического обслуживания оборудования в зале заседаний. Большая часть средств будет выделена на чистку и проверку состояния планшетных компьютеров в количестве 80 шт. Максимальная цена контракта составляет 900 тыс. руб.

Полмиллиона за чистку

Чистка планшетных компьютеров в зале заседаний обойдется Государственной думе более чем в 500 тыс. руб. Заявка на это появилась на официальном сайте госзакупок 30 апреля 2019 г.

Заявка носит название «Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования аппаратно-программного комплекса зала заседаний Совета Государственной Думы» и состоит из 21 пунктов, каждый из которых – это тип оборудования, используемого Госдумой в зале заседаний и нуждающегося в техническом обслуживании.

Максимальная (начальная) цена контракта, составляет 900 тыс. руб, и прием заявок на участие в аукционе продлится до 20 мая 2019 г. включительно, а сам аукцион состоится 24 мая 2019 г. Из этой суммы на чистку планшетов будет выделено 502,4 тыс. руб. из расчета 6280 руб., затрачиваемых на чистку каждого из 80 планшетных компьютеров. Возможно, это не те планшеты, которые находятся на рабочих местах депутатов, поскольку иначе их было бы не 80, а как минимум 450, по общему числу депутатов Думы.

Методика проверки планшетов

Госдума затратит 6280 руб. на внешний осмотр каждого из 80 планшетных компьютеров (их модель не указана), оценку состояния его лицевой панели (экрана) и аппаратных кнопок, проверку состояния внешнего короба и протирку экрана мягкой тканью с использованием специализированных чистящих средств. В стоимость также входят проверка состояния соединительных кабелей, блока питания, сенсорного экрана, корректности выводимой на дисплей информации.

Госдума проверит качество техники зала заседаний на 900 тыс. руб.

Все перечисленное приведено в технических требованиях к заявке, размещенных на сайте госзакупок. Схожая методика применима и к другим видам техники, перечисленным в таблице обоснования начальной (максимальной) цены контракта, приложенной к заявке.

Прочее оборудование зала заседаний

В перечне приведена стоимость техобслуживания каждого вида техники. Так, на проверку пультов конференц-системы ПМЦ-31В в количестве 80 шт. будет затрачено 161,27 тыс. руб. из расчета 2020 руб. на каждый пульт. Согласно сводной таблице, в Госдуме используется оборудование компаний Panasonic, HP и Cisco. ОТ HP это ПЭВМ оператора (настольный ПК-моноблок) ProOne 600 G2, обслуживание которого обойдется в 3000 руб, и ноутбук для показа презентаций HP Pavilion Notebook 15-cc504ur (2460 руб.). Техника Panasonic в Госдуме – это два видеомикшера HD-SDI AW-HS50E (суммарные затраты на проверку – 25,43 тыс. руб.), пульт управления видеокамерами AW-RP50E (7410 руб.), пять видеокамер AW-HE40SWEJ9 (61,97 тыс. руб.).

На Cisco построена вся локальная сеть Госдумы. В ее состав входят коммутатор уровня ядра Catalyst 3650 (11,58 тыс. руб.), коммутатор уровня доступа SG300-28 (2040 руб.), 15 коммутаторов уровня доступа для рабочих мест SF302-08MPP (21,76 тыс. руб.) и пять модулей медиаконверторов GLC-lh-SMD (13,52 тыс. руб.)

Список также включает 6 микрофонов Shure MX412/C, микшерный пульт Allen & Heath GL2400-16, 2 блока управления электропитанием Schneider Electric AP7921B, 2 центральных блока конференц-системы CSD-124, 4 блока обработки звукового сигнала Dbx iEQ31 и другую технику. Всего в заявке перечислено 222 устройства, нуждающихся в техническом обслуживании.