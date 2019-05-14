Выбраны производители смартфонов на российской ОС для чиновников

«Ростелеком» поставит госорганам и госкомпаниям 300 тыс. смартфонов на базе российской защищенной ОС «Аврора». Тендер выиграли три компании, а большинство участников конкурса были определенным образом связаны между собой.

Российские смартфоны для госкомпаний

«Ростелеком» определился с выбором поставщиков смартфонов на базе российской мобильной ОС «Аврора» госорганам, муниципальным организациям, бюджетным учреждениям и госкомпаниям. По результатам тендера, объявленного в марте 2019 г., победу одержали три компании.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 3,7 млрд руб, но по итогу тендера была снижена до 2,893 млрд руб. Контракт почти поровну поделят компании Qtech (разработчик телекоммуникационного оборудования, ранее не занимался выпуском смартфонов, сумма 997,4 млн руб.), RDC Group (дистрибутор российского бренда Jinga, сумма 946,3 млн руб.) и VVP Group (дистрибутор бренда Inoi, сумма 949,8 млн. руб.).

Согласно условиям тендера, суммарное количество смартфонов, которые обязуются поставить победившие компании, составляет 300 тыс. На выполнение этих требований компаниям выделено 150 календарных дней. Все смартфоны будут произведены в КНР.

Связь между участниками тендера

В общей сложности в тендере «Ростелекома», участвовали девять компаний, имеющих определенные связи между собой. В частности, заявку на участие подало АО «НИИ "Масштаб"» – учредитель компаний ООО «Телекор» и ООО «Булат», тоже участвовавших в тендере. К ООО «Булат», по данным «Коммерсанта» имеют определенное отношение победившая Qtech и непосредственный учредитель тендера, «Ростелеком» – они оба владеют долями в этой компании. Также была выявлена связь между НИИ «Масштаб» и RDC Group, ставшей одним из трех победителей – владелец RDC Group Денис Черфас занимает должность генерального директора компании ООО «Смартэкосистема», 51-процентная доля которой принадлежит как раз НИИ «Масштаб». Кроме того, под брендом Inoi (дистрибутор VVP Group, третий победитель тендера) в 2017 г. был выпущен смартфон R7 под управлением «Авроры».

Смартфон Inoi R7 на базе Sailfish OS

К тому же, «Ростелеком» ранее уже сотрудничал с Inoi – в октябре 2018 г. «Ростелеком» закупил 8 тыс. смартфонов Inoi R7 и 1,2 тыс. планшетов Inoi T8 в рамках тендера на сумму 99 940 046 руб. 90 коп. (с учетом НДС), а также 60 смартфонов Inoi R7 и 700 планшетов Inoi T8 на сумму 10,316 млн руб.

«Аврора» в госкомпаниях

Переход госорганов, госкомпаний и бюджетных учреждений на смартфоны под управлением «Авроры» начался с соответствующего предложения президента «Ростелекома» Михаила Осеевского правительству России. Оно было сделано в мае 2018 г., и Осеевский тогда выразил надежду, что переход на гаджеты с российской ОС начнется в 2019 г.

Android-смартфон Jinga Joy Pro

Следует отметить, что «Аврора» изначально не была полностью российской ОС и до 7 февраля 2019 г. была известна под названием Sailfish Mobile OS RUS, а еще раньше – как Sailfish OS. Михаил Осеевский аргументировал ее переименование тем, что у единственной российской мобильной ОС должно быть русскоязычное название.

Разработка Sailfish OS стартовала в 2011 г., когда бывшие сотрудники Nokia основали компанию Jolla, материнская структура которой – это гонконгская Sailfish Holding. Акции последней принадлежат российской компании ООО «Вотрон», а она уже создала в 2016 г. ООО «Открытая мобильная платформа», 75% акций которой позже выкупил «Ростелеком», и которая в настоящее время занимается дальнейшей разработкой «Авроры».

LTE-комплекс Qtech QMO-234

Экс-Sailfish взодит в Единый реестр российского ПО и продвигается как ОС для решения задач корпоративных пользователей и государственных учреждений. Она позиционируется в качестве доверенной отечественной мобильной ОС для обработки данных различных категорий секретности без нарушения прав доступа.