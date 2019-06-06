Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи
«Центральный телеграф» остается без здания
«Ростелеком» сообщил, что контролируемая им компания «Центральный телеграф» (ЦТ) выставила на продажу принадлежащую ему часть исторического здания в центре Москвы. Здание, построенное в 1927 г., находится по адресу улица Тверская, дом 7, то есть в шаговой доступности от Кремля.
ЦТ владеет в этом здании 35,2 тыс кв. м. Продажа актива будет осуществляться через площадку «Сбербанк-АСТ». Начальная стоимость лота 3,5 млрд руб.
Как пытались продать здание «Центрального телеграфа»
Для «Центрального телеграфа» этот объект является непрофильным активом и вопрос его продажи рассматривался давно. В начале 2000-х годов здание было передано на баланс ЗАО «Телеграф», «дочки» ЦТ, контроль над которой затем был потерян со стороны ЦТ.
Государственный холдинг «Связьинвест», в состав которого тогда входил ЦТ, опротестовал сделку. После серии судебных разбирательства большую часть здания удалось вернуть в собственность ЦТ. Но часть объекта площадью 8 тыс. кв. м отошла компании «Юника-инвест», которую считали связанной с бывшим министром связи Леонидом Рейманом.
В 2008 г. «Связьинвест» опять задумал продать здание «Центрального телеграфа», чтобы на вырученные средства ЦТ смог закрепить свои позиции на рынке широкополосного доступа в интернет. Но после смены руководства холдинга об этой идее забыли. Сейчас активы «Связьинвеста» объединены в «Ростелеком».
За последние годы в здании ЦТ появилось множество сторонних арендаторов: кафе, офисы, коворкинг DI Telegraph.
Какое здание «Центральный телеграф» уже продал
В 2018 г. «Центральный телеграф» продал свое «новое» здание. Объект площадью 12 тыс. кв. м был построен в 1928 г. и находится между Никитским и Газетным переулками по соседству с основным зданием ЦТ. Здание было продано по стартовой цене 2 млрд руб. Его покупателем выступило ООО «Первый», за которым, по данным газеты «Ведомости», стоит семья основателя сибирского ритейлера «Мария Ра» Александра Ракишина.
Сам ЦТ практически полностью переехал в бизнес-центр Comcinty в районе Румянцево в Новой Москве, где у «Ростелекома» расположена штаб-квартира макро-региона «Москва». Технические службы компании расположены в Котляковском переулке.
Что будет с остальными площадями в здании «Центрального телеграфа»
В здании «Центрального телеграфа» 10 тыс. кв. м принадлежат государству. На этих площадях располагается Минкомсвязи. В начале 2019 г. начался переезд Минкомсвязи в новый офис в «Москва-Сити», который практически завершен.
За переезд отвечает подконтрольное государству АО «Дом.РФ», которое затем займется реализацией освобожденных министерством площадей. Что касается площадей, принадлежащих компании «Юника-инвест», то их забрал в залог Промсвязьбанк.
По словам собеседника CNews, знакомого с ситуацией, Промсвязьбанк уже пытался продать принадлежащие ему площади, но отказался от этой идеи. Банк ждет, пока свою долю в этом здании продаст ЦТ.
«Расположение здания «Центрального телеграфа» в непосредственной близости от Кремля в историческом центре города на главной улице Москвы, где наблюдается колоссальный туристический поток, может быть наиболее интересным отельерам высшей ценовой категории», - считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. - «Использование подобной недвижимости в качестве гостиницы категории «5 звезд» и выше, расположенной в данном месте, практически наверняка будет оправдано с финансовой точки зрения. Притом, что самому «Ростелекому» офисно-хозяйственное здание в самом центре Москвы не столь необходимо – для решения соответствующих задач подойдет куда более дешевая недвижимость в отдаленных от центра города районах».